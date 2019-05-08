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Самолет французский, пилот португальский: кого сбили в Ливии

08 мая 2019, 22:24  •  201 • Война
7 мая подразделения Ливийской национальной армии (ЛНА), возглавляемой фельдмаршалом Халифой Хафтаром, сбили истребитель Mirage F1. Военный самолет был сбит в районе Аль-Хира, в 70 км к югу от Триполи, заявила Ливийская национальная армия Хафтара на своей странице в фейсбуке. Как отмечается в сообщении, истребитель успел нанести авиаудар по позициям Ливийской национальной армии.
Пилот сбитого самолета был захвачен силами Хафтара, которые контролируют восточную часть Ливии.
Пресс-служба Ливийской национальной армии опубликовала фотографии и видео его допроса. На одном из снимков запечатлен генерал ЛНА Абдулсалам аль-Хасси, стоящий позади раненного мужчины. Стоит отметить, что пилот одет в военную форму, однако какие-либо отличительные знаки вооруженных сил на ней отсутствуют.
На видеозаписи сбитый пилот на английском языке сообщает, что его зовут Джимми Риз. Он говорит, что ему 29 лет, и что он родом из Португалии. На вопрос, зачем он атаковал позиции ЛНА, отвечает, что ему было приказано разрушить дороги и мосты. По его словам, его завербовал человек по имени Хади, второго имени вербовщика он не знает. Этот человек якобы подписал с Ризом «гражданский контракт».
Захваченный пилот управлял французским истребителем Dassault Mirage F1. С конца 1970-х годов у ливийских войск было 38 таких самолетов, однако в 2011 году после начала гражданской войны в Ливии их число сократилось до нескольких единиц, они принимали эпизодические участия в боях. Сегодня истребители находятся в распоряжении войск правительства национального согласия, которое было сформировано в 2015 году при поддержке ООН и Европейского союза.
В ЛНА сообщили, что сбитый Mirage F1 поднялся в воздух в городе Мисурат, расположенном в 200 км к востоку от столицы страны и контролируемом лояльными правительству национального согласия Ливии силами.
Министерство обороны Португалии заявило агентству Reuters, что не может подтвердить национальность пилота, поскольку информации о пропавших военнослужащих не поступало.
Министр иностранных дел Португалии Августо Сантос Сильва заявил, что военному ведомству и командованию ничего неизвестно о каких-либо португальских пилотах и самолетах, воюющих в Ливии за одну из сторон конфликта.
Ранее в фейсбуке пресс-службы Ливийской национальный армии, который позже был признан фальшивым, появилось сообщение, что сбитый Mirage F1 был европейским наблюдательным самолетом и использовался Евросоюзом в рамках специальной операции «София» для мониторинга маршрутов незаконного проникновения мигрантов в Средиземноморье.
Спецоперация «София», начатая в 2015 году, является частью реакции ЕС на миграционный кризис. В рамках борьбы с нелегальными перевозками оружия и беженцев, которые двигались в сторону европейского континента от берегов Ливии, корабли военно-морских сил стран Евросоюза патрулировали международные воды у ливийского побережья. Стоит отметить, что в марте 2019 года операция была приостановлена.
В ответ на ложные сообщения, пресс-служба ЛНА опубликовала заявление, в котором опровергла информацию о том, что пилот работал на ЕС и что его готовы депортировать на родину в Португалию. Как отметили представители ЛНА, захваченному пилоту оказана медицинская помощь, сейчас он находится в безопасности.
Августо Сантос Сильва также опроверг сообщения об участии португальских военных в гуманитарных миссиях в Ливии.
По его словам, Португалия в настоящее время не принимает участие ни в каких операциях в Ливии. Также он отметил, что ни одного самолета Mirage F1 на вооружении у португальских военных не стоит.
Стоит отметить, что армия Хафтара неоднократно заявляла, что в рядах подконтрольной правительству национального согласия армии состоит несколько иностранных наемников, включая пилотов и солдат из США, Португалии, Эквадора, Турции и Украины.
В ответ на обвинения, глава правительства национального согласия Фаиз Саррадж, обвинил Ливийскую национальную армию в сотрудничестве с вооруженными силами иностранных государств, но отказался указать, каких именно.
Политический кризис в Ливии начался в 2011 году после свержения Муаммара Каддафи. С тех пор в стране фактически установилось двоевластие. Западную часть страны контролирует правительство национального согласия во главе с Фаизом Сарраджем, которое было сформировано при поддержке ООН и Евросоюза. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией, во главе которой стоит маршал Халифа Хафтар.

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