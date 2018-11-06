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«Самолет будет востребован»: ОАК планирует продать свыше 1000 моделей российско-китайского авиалайнера CR929
06 ноября 2018, 15:24 • 91 • Политика
Глава ОАК Юрий Слюсарь заявил, что в ближайшие 20 лет в Китае будет продано до одной тысячи моделей перспективного дальнемагистрального пассажирского самолета CR929. В России — до 120 моделей.
Широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет CR929 будет пользоваться существенным спросом на российском и китайском рынках. Об этом заявил сегодня президент Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.
Отметим, что данное воздушное судно является совместным проектом ОАК и Китайской корпорации гражданского авиастроения (COMAC). Во вторник оба предприятия представили полномасштабный макет самолета на суд публике на Чжухайском авиасалоне.
По словам Слюсаря, в ближайшие 20 лет создатели CR929 планируют продать в России до 120 машин нового типа, в Китае — почти в десять раз больше. В настоящий момент и в перспективе Китай и рынок Юго-Восточной Азии будут наиболее емкими в масштабах всего мира.
Слова Юрия Слюсаря приводит РИА Новости.
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