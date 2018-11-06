«Самолет будет востребован»: ОАК планирует продать свыше 1000 моделей российско-китайского авиалайнера CR929

Глава ОАК Юрий Слюсарь заявил, что в ближайшие 20 лет в Китае будет продано до одной тысячи моделей перспективного дальнемагистрального пассажирского самолета CR929. В России — до 120 моделей.

Широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет CR929 будет пользоваться существенным спросом на российском и китайском рынках. Об этом заявил сегодня президент Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.

Отметим, что данное воздушное судно является совместным проектом ОАК и Китайской корпорации гражданского авиастроения (COMAC). Во вторник оба предприятия представили полномасштабный макет самолета на суд публике на Чжухайском авиасалоне.

По словам Слюсаря, в ближайшие 20 лет создатели CR929 планируют продать в России до 120 машин нового типа, в Китае — почти в десять раз больше. В настоящий момент и в перспективе Китай и рынок Юго-Восточной Азии будут наиболее емкими в масштабах всего мира.

«Самолет будет востребован. По нашим оценкам, в России мы планируем продать до 120 машин в ближайшие 20 лет. Китайский рынок, он на порядок больше — до 1000 машин», — отметил президент ОАК.

Слова Юрия Слюсаря приводит РИА Новости.