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Самоизоляцию в России могут снять после 12 мая, но при одном условии - глава Роспотребнадзора
27 апреля 2020, 23:10 • 102 • Политика
После 12 мая можно постепенно снимать режим самоизоляции, но только если граждане России не сорвутся на майских праздниках, сообщила глава Роспотребнадзора.
Режим самоизоляции в России могут начать постепенно снимать после 12 мая при условии, что граждане страны не нарушат карантинных мер во время майских праздников. Об этом объявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Официально режим всеобщей самоизоляции в России введён до конца апреля. Однако власти Москвы уже отметили, что весьма вероятно, что данная мера будет продлена до середины мая.
Напомним, что по последним данным в России зафиксировано более 87 тысяч случаев заражения коронавирусом. Из них 795 завершились летальным исходом. В первую тройку по числу заболевших входят Москва, Московская область и Санкт-Петербург.
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