Самоизоляцию продлят на годы? Глава Роспотребнадзора сделала заявление о сроках жёстких мер

В Роспотребнадзоре рассказали, сколько ещё будут действовать в России новые правила безопасности, введённые из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. С заявлением выступила глава ведомства Анна Попова.

Речь идёт о правилах самоизоляции, пропускном режиме, обязательном ношении медицинских масок и перчаток, а также о других ограничительных мерах, направленных на предотвращение распространения болезни. Многие граждане России уже устали от этого - морально и физически, поэтому вопрос о поэтапном ослаблении карантинных мер звучит всё чаще.

"Появившиеся из-за коронавируса правила поведения будут действовать в России до появления вакцины или прекращения пандемии", - цитирует Анну Попову Telegram-канал "RT на русском".

Напомним, что глава Центра эпидемиологии и микробиологии имени Намалеи Александр Гинзбург на совещании с президентом России Владимиром Путиным сообщал, что доклинические испытания вакцины от коронавируса планируется завершить уже к 31 мая. После этого понадобится ещё пара недель на клинические испытания вакцины. Таким образом, сыворотка должна быть официально готова где-то к середине июня, пишет портал Дни.ру.