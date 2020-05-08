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Самоизоляцию продлят на годы? Глава Роспотребнадзора сделала заявление о сроках жёстких мер
08 мая 2020, 20:10 • 38 • Политика
Глава Роспотребнадзора Попова обозначила срок сохранения новых правила поведения, введённых из-за пандемии коронавируса - "до появления вакцины или прекращения пандемии".
В Роспотребнадзоре рассказали, сколько ещё будут действовать в России новые правила безопасности, введённые из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. С заявлением выступила глава ведомства Анна Попова.
Речь идёт о правилах самоизоляции, пропускном режиме, обязательном ношении медицинских масок и перчаток, а также о других ограничительных мерах, направленных на предотвращение распространения болезни. Многие граждане России уже устали от этого - морально и физически, поэтому вопрос о поэтапном ослаблении карантинных мер звучит всё чаще.
Напомним, что глава Центра эпидемиологии и микробиологии имени Намалеи Александр Гинзбург на совещании с президентом России Владимиром Путиным сообщал, что доклинические испытания вакцины от коронавируса планируется завершить уже к 31 мая. После этого понадобится ещё пара недель на клинические испытания вакцины. Таким образом, сыворотка должна быть официально готова где-то к середине июня, пишет портал Дни.ру.
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