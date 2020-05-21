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Самоизоляция стран продолжится после коронавируса

21 мая 2020, 11:55  •  34 • Политика
Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Кирилл Зыков
Курс на глобализацию остался в прошлом
После пандемии COVID-19 страны с развитой экономикой предпочтут остаться на самоизоляции. В то же время регионы будут стремиться к объединению и созданию собственных независимых финансовых систем и производств. Об этом рассказал управляющий Международного финансового центра "Астана" Кайрат Келимбетов.
По его мнению, курс на самодостаточность выберут страны с большой территорией, крупной экономикой и большим количеством жителей, такие как США. По пути создания региональных торгово-производственных блоков могут пойти, например, Россия и Казахстан. Для них курс на изоляцию и полное импортозамещение не выгоден, так как помешает удержать темпы роста экономик. Но в любом случае углубления глобализации больше не будет. Пандемия коронавируса окончательно остановила эту тенденцию.
"Дальше будем наблюдать рост протекционизма и тренд на усиление национальных государств. Мы уже увидели это как ответ на пандемию. Даже такая устойчивая интеграционная платформа, как Евросоюз, оказалась в достаточно сложном положении", – приводит слова эксперта РИА "Новости".
Еще одной вероятной тенденцией нового времени Келимбеков считает масштабную поддержку государствами своих банков. Он напомнил, что так уже было в кризисный период 2008 – 2010 г.г., пишет URA.RU.
Ранее эксперты подсчитали потери стран из-за коронавируса.

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