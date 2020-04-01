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Самоизоляция на весь апрель? Мэрия Москвы опровергла фейк
01 апреля 2020, 22:35 • 98 • Политика
Информация, что в мэрии Москвы рассчитывают на завершение режима самоизоляции до конца апреля, не соответствует действительности, сообщила пресс-секретарь столичного градоначальника.
В мэрии Москвы опровергли информацию о том, что власти столицы рассчитывают на завершение режима самоизоляции до конца апреля. С заявлением по этому поводу выступила пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова.
Речь идёт о всеобщем режиме самоизоляции, введённом по приказу мэра Москвы Сергея Собянина. Жителям столицы всех возрастов запретили покидать жильё за исключением случаев крайней необходимости. Также внедряется система специальных пропусков.
Напомним, что жёсткие меры были введены в связи с ростом числа заражённых коронавирусом. По последним данным, в Москве зафиксировано 1880 случаев заражения. Из них 16 завершились летальным исходом. Власти настоятельно просят людей оставаться дома, чтобы остановить волну заражений.
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