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Самоизоляция на весь апрель? Мэрия Москвы опровергла фейк

01 апреля 2020, 22:35  •  98 • Политика
Информация, что в мэрии Москвы рассчитывают на завершение режима самоизоляции до конца апреля, не соответствует действительности, сообщила пресс-секретарь столичного градоначальника.
В мэрии Москвы опровергли информацию о том, что власти столицы рассчитывают на завершение режима самоизоляции до конца апреля. С заявлением по этому поводу выступила пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова.
Речь идёт о всеобщем режиме самоизоляции, введённом по приказу мэра Москвы Сергея Собянина. Жителям столицы всех возрастов запретили покидать жильё за исключением случаев крайней необходимости. Также внедряется система специальных пропусков.
"Информация, что в мэрии Москвы рассчитывают на завершение режима самоизоляции до конца апреля, не соответствует действительности", - сообщила пресс-секретарь мэра Москвы.
Напомним, что жёсткие меры были введены в связи с ростом числа заражённых коронавирусом. По последним данным, в Москве зафиксировано 1880 случаев заражения. Из них 16 завершились летальным исходом. Власти настоятельно просят людей оставаться дома, чтобы остановить волну заражений.
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