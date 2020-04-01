Самоизоляция на весь апрель? Мэрия Москвы опровергла фейк

В мэрии Москвы опровергли информацию о том, что власти столицы рассчитывают на завершение режима самоизоляции до конца апреля. С заявлением по этому поводу выступила пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова.

Речь идёт о всеобщем режиме самоизоляции, введённом по приказу мэра Москвы Сергея Собянина. Жителям столицы всех возрастов запретили покидать жильё за исключением случаев крайней необходимости. Также внедряется система специальных пропусков.

"Информация, что в мэрии Москвы рассчитывают на завершение режима самоизоляции до конца апреля, не соответствует действительности", - сообщила пресс-секретарь мэра Москвы.

Напомним, что жёсткие меры были введены в связи с ростом числа заражённых коронавирусом. По последним данным, в Москве зафиксировано 1880 случаев заражения. Из них 16 завершились летальным исходом. Власти настоятельно просят людей оставаться дома, чтобы остановить волну заражений.