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Самоизоляция как путь к народному единству

18 апреля 2020, 09:10  •  92 • Аналитика
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Решение о переносе парада Победы было ожидаемым — но все равно очень тяжелым. И для Владимира Путина, и для всех нас — надежда на то, что к 9 мая пандемия коронавируса пойдет на спад, в столице не оправдывается. И не только в столице — Пасха, главный праздник для православных, в половине регионов страны будет отмечаться при закрытых для прихожан храмах.
Два главных русских праздника омрачены в этом году — нам нельзя собираться вместе, нельзя идти крестным ходом вокруг храмов и с портретами предков в колоннах "Бессмертного полка".
Не будет демонстрации народного единства, которое, вопреки всем реальным и надуманным разногласиям, мы стали ощущать в дни этих святых праздников (недаром после появления "Бессмертного полка" день Победы все чаще стали называть "светской, гражданской Пасхой"). Грустно и тревожно очень многим — а некоторые видят в закрытых храмах и переносе парада и вовсе мрачные знамения надвигающихся "последних времен", считают отказ от проведения парада проявлением слабости. Дескать, наоборот, нужно было провести парад для поддержания народного духа в эти тяжелые дни — и тем самым показать всем и самим себе в первую очередь, что мы ничего не боимся и уверены в победе.
Но мы и так в этом уверены — "мы заставим отступить угрозу", как сказал Путин, и тогда и отметим праздник все вместе. Вместе, сообща, объединенные общим чувством радости. Именно в этом и есть суть нынешних испытаний — нужно не только побороть эпидемию, но и выдержать проверку на прочность. Прочность не России как государства — а основы всего и вся, народа, прочность народного единства. И если мы поймем и примем вызов, то вынужденная самоизоляция друг от друга не ослабит его, а, наоборот, сделает даже сильнее.
И здоровее — потому что усилит иммунитет нашего общества к всевозможной заразе и искушениям. Высветит важное, правильное и настоящее, уберет фальшивое и эгоистичное, смоет несвойственную русским истеричность и паникерство, укрепив выдержку и сплоченность, солидарность и единство. Какая может быть сплоченность на карантине? Самая сильная — потому что за время пребывания в четырех стенах многие поймут или лучше осознают то, что мы сильны именно своим единством. Не вокруг Путина, естественно — вокруг тех ценностей, которые он от имени русского народа отстаивает: семья, вера, традиция, память предков, созидательный труд, взаимопомощь и солидарность. Это не пустые слова и не банальные истины — а реальные скрепы, которые держат наш народ и его страну. Те, кто смеялся над ними, будут смеяться и дальше — но они и так не ощущали себя частью народа. А те, кто мало задумывался о содержании народного единства в обычное время, многое поймут за время испытаний.
Когда мы вынужденно разобщены — нам хочется быть вместе. И то ощущение общности, которое многие не ценили, а некоторые и вовсе объявляли пережитком прошлого в якобы наступивший век гипериндивидуализма, потребления и эгоизма, представляется очень важным. Да, для кого-то хотя бы на уровне коллектива — но и это первый шаг к выходу из кокона куда более страшной, чем нынешняя, самоизоляции от народа, страны, традиции. Да, карантин увеличит количество социофобов, но куда большему числу наших людей он даст шанс по-новому взглянуть на свой народ и его государство. Осознать важность его единства — и народа как такового, и людей с их государством.
Да, их государством. Сколько бы ни пытались натравить людей на власть, изображая ее исчадием ада и вредителем, именно сильное государство всегда было стержнем русской истории. Но это вовсе не значит, что русские мазохисты или лентяи. Наоборот: сильное государство в своей правильной форме стремилось быть защитником интересов народа и его организатором. Рекрутируя лучших, создавая национальную элиту, оно выступало формой жизни и защитным панцирем русской цивилизации. Свободолюбивой, ищущей, цивилизации первопроходцев, монахов и воинов, изобретателей и хранителей традиций, увлекающейся и мечущейся, взыскующей истины, справедливости, воли и впадающей в тоску из-за недостижимости идеала. Эта уникальная и самобытная цивилизация не сохранилась бы без своего государства — менявшего формы и название, попадавшего в кризисы и смуты, разваливавшегося и восстававшего, но всегда в итоге выстраивавшегося в интересах сохранения и развития нашего народа.
Вот и сейчас, пройдя через коронакризис, наше государство будет мобилизовывать силы и средства на его преодоление, на помощь и развитие: потому что только все вместе мы сможем преодолеть последствия нанесенного им ущерба. И, извлекая уроки из кризиса, наше государство будет менять социально-экономический уклад в ту сторону, о которой президент, кстати, говорил еще до начала пандемии: справедливости, солидарности, самостоятельности. Не по желанию Путина — а по законам русской истории, по воле самого народа, который выйдет из самоизоляции не разобщенным, а единым. Выйдет не только на "Бессмертный полк" — но и в новую главу русской истории.

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