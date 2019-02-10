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Самого популярного кандидата в президенты Украины Зеленского заподозрили в принятии наркотиков

10 февраля 2019, 03:39  •  36 • Политика
Кандидата в президенты Украины и комика Владимира Зеленского обвинили в употреблении наркотиков. В настоящий момент шоумен является самым популярным из всех претендентов на пост главы Украины.
Самого популярного кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского публично обвинили в употреблении наркотиков. Инцидент произошёл вечером 8 февраля в городе Львове, сообщает украинский канал "112 Украина".
С обвинениями выступила группа из 150 активистов, "недовольных претендентом на пост президента страны", которая подкараулила политика и шоумена Зеленского, приехавшего с концертом в здание Львовского государственного цирка. Один из протестующих заявил, что знает людей, которые снабжают Зеленского наркотическими веществами.
Активисты предложили кандидату в президенты сдать анализ на содержание наркотиков в крови. Зеленский согласился, однако дожидаться наркологов не стал, а проследовал внутрь здания цирка.
Напомним, что комик Владимир Зеленский 1 января 2019 года объявил о своем участи в выборах президента Украины в качестве одного из кандидатов. В настоящее время он является самым популярным среди всех претендентов на пост главы Украины. Действующий президент страны Петр Порошенко занимает лишь третье место в рейтинге.

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