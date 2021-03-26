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"Самое время": в штабе Тихановской прокомментировали подготовку переговоров с Лукашенко

26 марта 2021, 12:30  •  135 • Политика
Светлана Тихановская. Фото: Vesa Moilanen via www.imago-imag/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
По дипломатической линии диалог Минска с Западом уже налаживается
В переговорах при международном посредничестве заинтересована не только белорусская оппозиция, но и Александр Лукашенко и его сторонники. Об этом заявила пресс-секретарь Светланы Тихановской Анна Красулина.
Комментируя сообщения о том, что переговоры с Лукашенко начнутся до 1 мая 2021 г., Красулина отметила, что не в ее полномочиях подтверждать или опровергать данную информацию. Однако подчеркнула, что в интересах Минска – не затягивать этот процесс.
"Сейчас самое время, чтобы предпринять определенные шаги",
– заявила Красулина в эфире "Дождя".
Ранее главред радио "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов сообщил в телеграм-канале, что переговоры Лукашенко с оппозицией стартуют до 1 мая, участие в них примут посол США, представители ОБСЕ и МИД ФРГ, а также экс-глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу.
Красулина, со своей стороны, подтвердила, что на этой неделе министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей говорил по телефону с представителем Госдепа США, но отказалась уточнить, что они обсуждали.
На днях белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская запустила онлайн-голосование в поддержку запуска переговорного процесса с властью Республики при международном посредничестве. При этом она подчеркнула, что это не означает прекращения уличных протестов.
Тем временем, на Западе усиливают давление на сторонников и просто лояльных к Лукашенко белорусов. Накануне страны Прибалтики значительно расширили список граждан Белоруссии, которым запрещен въезд на территорию Эстонии, Литвы и Латвии. Среди них правоохранители, которые остались на службе после выборов 9 августа 2020 года.

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