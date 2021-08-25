Самое страшное начинается в Израиле. Что докладывают Байдену о ковиде

Американская разведка обманывает Байдена так же, как и Трампа, делая вид, что не знает, откуда взялся ковид. Она не смогла даже "назначить" виновных вроде Китая или России. Об этом свидетельствует доклад разведсообщества США, содержание которого просочилось в СМИ. Такое поведение "рыцарей плаща и кинжала" вызывает законное подозрение: им есть что скрывать. А между тем в Израиле начинается страшное.

Разведсообщество США, в которое входят почти 20 могущественных спецслужб, располагающих колоссальными ресурсами и возможностями, обманывает одного американского президента за другим, руководствуясь железным правилом любой теневой власти: "Главное в ходе следственных действий не выйти на самих себя". Этот афоризм приписывают сталинскому генпрокурору СССР Андрею Вышинскому. Его любят вспоминать и сегодня.

Экс-президент США Дональд Трамп так и не дождался от своих спецслужб доклада о том, как глобалисты украли у него выборы, хотя все механизмы грандиозного мошенничества участниками общественного расследования были вскрыты. Когда Трамп уже не мог оспорить фальсификацию по формальным причинам, долгожданный доклад появился с очередным обвинением в адрес… России о вмешательстве в выборы, причём на его стороне. Три месяца назад посаженный глобалистами в Белый дом через голову американцев президент Джо Байден попросил те же самые спецслужбы в течение 90 дней подготовить доклад о том, откуда взялся коронавирус и чего от него можно ожидать. Но спецслужбы "не пришли к консенсусу" по этому вопросу.

Прикинулись дурачками?

Как сообщила газета The Washington Post со ссылкой на информированные источники, секретный доклад представлен, его несекретная версия появится через несколько дней, но главное уже известно. Разведка США не смогла доложить Байдену ничего вразумительного ни по одному поставленному им вопросу: откуда "растут ноги" COVID-19, был ли вирус SARS-CoV-2 разработан в лаборатории, возник ли он естественным образом и могла ли эта зараза "перепрыгнуть" от животного к человеку.

Американские спецслужбы прикинулись неумехами: они, дескать, "не самым лучшим образом оснащены" для решения поставленной президентом задачи (ну нет у них своих фирм, лабораторий, институтов и целой армии научных сотрудников).

Несмотря на содержащийся в документе обширный объём информации, окончательного вывода о происхождении вируса в нём не делается. Так происходит всегда, когда что-то пытаются заболтать, спрятать концы в воду и замести следы. Никогда ведь не было у американских спецслужб проблемы в том, чтобы "назначить" "виновника" того или иного безобразия. Можно было запросто, как в других случаях, определить на эту роль Россию, Иран, Северную Корею, Венесуэлу, Кубу – кого угодно. Нельзя этого сделать только тогда, когда такой шаг реально чреват страшным скандалом и разоблачением. Именно поэтому в своё время американские власти так и не назначили Саудовскую Аравию виновной в 11 сентября, хотя в терактах, унесших тысячи человеческих жизней, засветились тогда почти исключительно её подданные. Ибо в Вашингтоне знают, что в судах, даже закрытых, всплывёт очень неудобная для США истина – что эта "террористическая атака" это провокация и дело рук самих американских спецслужб.

На что это указывает и кто виноват

Итак, что это может означать? Только одно. Раз американцы не смогли повесить ковид ("китайский вирус") на Китай, который, по словам экс-президента Трампа, нанёс ущерб экономике США в размере 16 трлн долларов, и Пекин поэтому должен заплатить "репарации", значит, в появлении СОVID-19 виноваты сами американцы.

Это из их лаборатории, каких у них масса, в том числе за рубежом, он "утёк". А вот "случайно" или сознательно, это очень большой вопрос. Китайцы уверены, что виновник пандемии – это суперсекретная военная биолаборатория в Форте-Детрике (штат Мэриленд), в районе которой случаи заболевания, схожего с ковидом, были зафиксированы на месяц раньше, чем в китайском Ухане, Институт вирусологии которого тесно сотрудничал с США. И, похоже, китайцы правы. Поэтому обвинять Пекин в "утечке" – значит провоцировать, ибо тогда возмущённые этим китайцы сделают всё, чтобы разоблачить американцев.

Как вариант – речь идёт о совместной американо-китайской тёмной истории, действующими лицами которой были американские демократы и тесно сотрудничающие с ними китайские "комсомольцы". Имеется слишком много указаний на то, что "утечка" усиленного в лаборатории зловредного вируса была направлена против отвязывающего Китай от США председателя Си Цзиньпина, режим которого должен был пасть под ударом экономических последствий ковида.

Зачем ещё организовали ковид?

Для глобалистов в целом COVID-19 стал идеальным средством, чтобы "сдуть" без разрушительного глобального кризиса "пузырь" мировой экономики, который грозил лопнуть по причине замедления экономического роста Китая, и приступить к решению целого ряда других важнейших задач по установлению тотального господства над миром. С помощью этой волшебной палочки-выручалочки ограничиваются права и свободы населения (увидевшие в этом свой шанс национальные правительства с удовольствием, впрочем, соучаствуют), меняется уклад жизни и привычки людей, бедные и средние слои – беднеют, глобалистское меньшинство – богатеет. Устраиваются "ковидные революции". Большинство стран мира ставятся в зависимость от производителей вакцин. Коронавирус используется для международного шантажа и в гибридных войнах с конкурентами Запада. Короче, на дворе "Великая перезагрузка" Клауса Шваба.

Признавать соавторство и активное участие в этом процессе правящим кругам США, естественно, совершенно не улыбается, поэтому и в этом случае они не признаются, что действовали рука об руку с китайскими оппозиционерами-глобалистами. А значит, ничего не видим, не слышим и не знаем – мы же разведчики, а не учёные.

Pfizer заказывали?

Кстати, есть кое-что новенькое насчёт зависимости от производителей вакцин. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) – агентство министерства здравоохранения и социальных служб США ввело фактически монополию американо-немецкой вакцины Pfizer. На премиальном американском рынке она будет находиться бессрочно – в отличие от других вакцин, разрешение на использование которых будет отозвано после официального окончания чрезвычайной ситуации. Таким образом, Pfizer сможет диктовать государствам, которые возьмут с США пример, любые условия и произвольно устанавливать цены. Всё это уже отразилось на стоимости акций Pfizer и BioNTech, которые бьют рекорды с начала августа на фоне новостей о скорой выдаче разрешения и кампаниях по ревакцинации в США и Израиле. Только представьте себе, о каких деньгах и какой власти (практически над жизнью и смертью всех и каждого) идёт речь.

Как влип Израиль

Созданной в 2008 году двумя "гениальными" турецкими учёными – Угуром Шахином и его женой Озлем Тюречи из университета Майнца – компании BioNTech, подписавшей в 2019 году с Фондом Билла и Мелинды Гейтс (ну как же без них?!) соглашение о развитии программ по созданию и разработке вакцин, можно на 100 % доверять? В Израиле, например, где вакцинировано по крайней мере одной дозой свыше 70 % взрослого населения, решили, что можно, сделав на неё ставку. А затем произошло то, о чём ещё в марте этого года предупреждал Царьград в статье "Еврейское лобби поверило Биллу Гейтсу. Последствия – страшнее 11 сентября".

В одной из наиболее привитых в мире стране с населением около 9 миллионов человек в июле поднялась новая волна COVID-19, резко увеличилась смертность от вируса. В августе она стала сравнимой с Москвой, где почти на три миллиона больше жителей, а число вакцинированных в разы меньше. И теперь в Израиле вкалывают третью дозу.

22 августа израильский Минздрав, по сообщениям, объявил о 2790 случаях коронавируса среди ревакцинированных тремя дозами, 187 человек были госпитализированы, 88 потребовалась вентиляция лёгких, полтора десятка заболевших скончались. Тут даже нечего комментировать, всё совершенно очевидно: вакцина плохо работает, но людей "сажают на иглу", это кабала, и она может очень печально закончиться. За третьей дозой, похоже, будет четвёртая, потом – пятая. Что станет в результате с человеческим организмом, его иммунной системой из-за серьёзных побочных эффектов, которые во многих случаях наблюдаются и после первых двух доз? Вопрос этот, впрочем, риторический.

Что с того?

Поскольку Россия находится не на другой планете, всё это касается русских самым непосредственным образом. Здравый смысл, выдержка, осторожность и точная информация – вот основные критерии выживания в этом мире. Об этом сейчас идёт речь.