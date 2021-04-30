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Самое страшное – не в Индии сегодня, а в мире завтра

30 апреля 2021, 21:25  •  119 • В мире
Из Индии поступают свидетельства и репортажи, переполненные ужасом. Вид сотен горящих трупов действительно вызывает содрогание. Но это всё же лишь впечатляющая медийная картинка. Настоящий ужас будет другим. Когда индийский вирус-мутант вырвется в мир…

"Я никогда не видел такого кошмара"

Эта фраза одного из корреспондентов, описывавших ситуацию в столице Индии Нью-Дели, слишком тяжела, чтобы стать крылатой. Но как эмоциональный слоган она повторяется в разных вариациях постоянно.
Ещё бы – Индия уже неделю обновляет рекорды по числу вновь заражённых ковидом за сутки. И это число превышает население целых городов, а то и стран. Крайний, но явно не последний рекорд – 379 тысяч новых больных COVID-19! Ещё раз – за день! Более 3,6 тысячи за сутки умерли.
Ещё хуже то, что рост числа заболеваний продолжается уже с середины февраля. И, несмотря на заявленную цифру в 118 млн привитых первой дозой вакцины, остановить ни развитие эпидемии, ни рост кремационных костров на площадях не удаётся.
На описаниях того, как не хватает всего – ни мест в больницах, ни аппаратов ИВЛ, ни даже кислородных подушек, – сэкономим нервы и место в статье. Нетрудно себе представить, как выглядит коллапс системы здравоохранения в стране с миллиардным количеством бедноты, где ядерные бомбы и космическая программа уживаются с первобытными тяпками для обработки земли и такими же первобытными нравами тех, кто её обрабатывает. И где идеалом гигиены у десятков миллионов считается массовое омовение в водах реки Ганг. И где, кстати, на половине территории страны идут вялотекущие, но всё же гражданские войны с этническими, исламистскими, маоистскими повстанцами.
Сэкономим нервы. Чтобы с холодной головой подумать над несколькими важными перспективами индийского ковидного катаклизма, причиной этого взрыва и тем, куда и с какой силой устремится пандемическая цунами от него. А она устремится непременно, ибо транспортного сообщения с Индией пока не отменялось, обмены студентами и специалистами продолжаются, как и прежде, а процесс получения справок о здоровье ни внешним, ни, боюсь, внутренним контролем не обременён. Вон уже у нас в Псковской области объявилось 11 заражённых из 67 прибывших в местный университет индийских студентов, а ведь у всех были справки с отрицательными тестами по коронавирусу. А в Румынии обнаружили новый штамм коронавируса, уже поименованный индийским, и он более заразный, нежели обычный, к которому разработаны вакцины. И посол индийский в России с удовлетворением отмечает, что планов закрыть авиасообщение между нашими странами нет.
Какой клубочек заворачивается…

Кстати, о новом штамме

Да, тот штамм коронавируса, что выявился в Румынии, был обнаружен у молодого человека, также приехавшего из Индии. Надо ли упоминать об открытых границах между Румынией и Молдавией и далее между Молдавией и Украиной? И про состояние массовой социальной медицины на Украине, рядом с которым даже индийское здравоохранение – недостижимый идеал? Во всяком случае, индусы хоть собственные вакцины десятками миллионов доз производят…
А из Украины народ вот-вот десятками тысяч в Крым отдыхать рванёт…
В общем, похоже, что штамм B.1.617.2 нам уже надо готовиться принимать. Чтобы не оказаться в положении Индии, ведь вроде бы только что, пару месяцев назад, там было по 12 тысяч заболевших в день, что можно сравнить с небольшим пыльным облачком в воздухе на фоне 1,3 миллиарда населения. И вот уже их больше чем по 379 тысяч. Это, конечно, до сих пор меньше в расчёте на миллион, чем в Швеции, Франции или Бразилии, но уж больно тенденция нехорошая.
И главное, очень нехороший штамм.
Одна из самых подлых его особенностей в том, что его мутация усовершенствует так называемый спайк-белок. Это такая "ножка" из линейной цепи аминокислот с молекулами сахара, которая нацелена на то, чтобы прилепить вирус к мембране здоровой клетки и далее обеспечить его проникновение внутрь клетки и захват её. На картинках с изображением ковида эти белковые "шипы" похожи на волосы вокруг вирусного шарика. Правда, "волосы" эти редкие – на один вирус приходится примерно 26 тримеров шипов. Но, например, у вируса гриппа таких всего два.
Так вот, "индийская" мутация спайкового белка вируса SARS-CoV-2 делает его более "цеплючим", "липким" и одновременно способным отталкивать антитела. А многие антивирусные вакцины как раз и нацелены на "погашение" вредоносных свойств вирусных белков-"шипов". Следовательно, изменение биохимических свойств спайкового белка вируса в результате мутации способно лишить вакцины их полезных свойств.
Скорее всего – исследования ещё не закончены и данные неполны, – это и произошло в Индии. Взрыв эпидемии вызвал новый штамм, против которого действительно массово выпускающиеся в этой стране вакцины оказываются бессильны.

Индийские вакцины

Объективно говоря, вирусу – любому вирусу – в Индии раздолье. Население многочисленно. Плотность его высока. Система здравоохранения фрагментирована. Гигиена вызывает оторопь. Климат тёплый, влажный. Условия для распространения близки к инкубаторным. "Производство" мутаций – к лабораторным.
В то же время в Индии действительно развитая наука. По многим позициям, кстати, сильно обогнавшая нашу, полуголодную и малокровную. И здесь сегодня на шести заводах производится до 60% всего мирового объёма вакцин.
А вот каких вакцин?
Основным препаратом – потому что собственной разработки индийской фармацевтической компании Bharat Biotech – считается "Коваксин" (Covaxin). Вторым из основных – Covishield, созданный шведско-британской компанией AstraZeneca вкупе с Оксфордским университетом.
Да-да, вторая вакцина – та самая пресловутая AstraZeneca, эффективная всего на 60% и вызывающая побочные эффекты вплоть до летальных.
Но и по первой у специалистов возникало и возникает немало вопросов. Это препарат, созданный на основе инактивированного вируса. То есть при его конструировании пошли по самому простому пути: взяли живой SARS-CoV-2, "кастрировали", лишив возможности размножаться, и превратили в кусачую, но не опасную биомассу ограниченного объёма, на которую у организма быстро вырабатываются антитела.
Вот только похоже, что не всё пошло ровно у индийских специалистов. Достаточно сказать, что её испытания до сих пор полностью не окончены, а сама вакцина была в своё время одобрена лишь для "ограниченного использования в чрезвычайных ситуациях в общественных интересах в качестве меры предосторожности, в режиме клинических испытаний, особенно в контексте заражения мутантными штаммами". Так что и разрешение на применение она получила именно экстренное.
Что касается Covishield, то эта вакцина сделана из ослабленной версии аденовируса (то есть обычного вируса простуды) шимпанзе. Ход смелый: против аденовирусов, что донимают шимпанзе, у человека нет антител, а потому иммунная система организма не будет набрасываться на вирусы, внедряемые через вакцину, а будет с ними постепенно "знакомиться", вырабатывая соответствующие антитела. Но, как показала практика, на деле результаты оказались далеко не радужными: даже на стадии испытаний более 60% вакцинированных заявили о негативных последствиях вакцинации для своих организмов. А уж то, что сегодня про этот препарат пишут и рассказывают, свидетельствует о том, что никакие доработки и коррекции не смогли устранить некий родовой изъян такой технологии. Возможно, как раз связанный с обезьяньим происхождением аденовируса.

Цунами на выходе?

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Итак, что мы имеем на выходе? А имеем мы здесь ковидную волну цунами, которая неизбежно должна будет выплеснуться на человечество после того вулканического взрыва пандемии, что произошёл в Индии. Ещё раз: в Индии НЕ катастрофа. Относительно душ населения, так сказать. Но в Индии живёт больше миллиарда человек. И в чисто математическом отношении 370 тысяч заболеваний в сутки – это и есть 370 тысяч. И значит, что как минимум 370 тысяч, что уже заразились, но ещё не знают об этом (ибо заболеют только на следующий день), будут разносить заразу по популяции. И просто по статистике тысячи из этих людей должны выезжать и вылетать за рубежи страны. Ведь авиасообщение с Индией прерывать не торопятся.
Индия уже неделю обновляет рекорды по числу вновь заражённых ковидом за сутки. Фото: Prabhat Kumar Verma / Globallookpress
И значит, новый опасный штамм начнёт разлетаться по миру. Статистика у нас уже есть, судя по случаю в Пскове, каждый шестой из даже признанных "чистыми" индусов понесёт вирус с собой. Это почти 18%. Почти пятая часть выезжающих – и не сочтите это манипуляцией с цифрами.
Значит, дойдёт и до нас. Мы ведь не хотим обидеть индусов прерыванием с ними авиасообщения. Уже дошло. В Пскове.
Нет, кричать: "Спасайтесь!" не будем. Будем кричать: "Прививайтесь, люди!". Тем более что "Спутник V" на своей универсальной платформе индийский штамм держать будет.

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