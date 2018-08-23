Самое спокойное лето за последние 4 года: В ОБСЕ дали оценку ситуации в Донбассе

Руководство ОБСЕ считает, что на востоке Украины в настоящий момент сформировалось относительное перемирие между сторонами, впервые за 4 года.

В ОБСЕ дали оценку ситуации, которая в настоящий момент происходит между конфликтующими сторонами в Донбассе. Так, по оценке международных наблюдателей, нынешнее лето смело можно назвать самым спокойным за все время вооруженного конфликта на востоке.

Об этом заявил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик. По его словам, летом 2018 года меньше всего фиксируются боестолкновения между украинской стороной и республиками Донбасса.

Более того, с августа не зафиксировано ни одного погибшего среди гражданского населения, а только три пострадавших. Что объективно является очень низким уровнем.