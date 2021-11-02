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Самое смешное в назначении Яроша: Неудобный факт от Мордора

02 ноября 2021, 20:30  •  331 • Политика
Ярош, назначенный советником главкома ВС Украины, ранее обещал расправиться с президентом Зеленским. Об этом напомнили авторы канала "Голос Мордора".
На Украине бывший глава признанного судом в России экстремистским "Правого сектора"* Дмитрий Ярош назначен советником Главкома ВС Украины Валерия Залужного. Ярош уже был советником главнокомандующего Вооружёнными силами Украины в 2015 году.
Самое смешное то, что в 2019 году Дмитро Ярош обещал повесить Володимира Зеленского. Брачные танцы жаб и гадюк бывают очень необычными и непредсказуемыми,
- написали авторы канала "Голос Мордора" в Twitter.
Ярош с 2013 года возглавлял ряд правоэкстремистских группировок, которые приняли участие в госперевороте в 2014 году, а также в гражданской войне в Донбассе.
В России на Яроша заведено уголовное дело, он подозревается в совершении военных преступлений и объявлен в международный розыск, Басманный районный суд Москвы заочно арестовал его.
*"Правый сектор" - террористическая организация, деятельность которой на территории России запрещена.

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