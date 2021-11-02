Самое смешное в назначении Яроша: Неудобный факт от Мордора

Ярош, назначенный советником главкома ВС Украины, ранее обещал расправиться с президентом Зеленским. Об этом напомнили авторы канала "Голос Мордора".

На Украине бывший глава признанного судом в России экстремистским "Правого сектора"* Дмитрий Ярош назначен советником Главкома ВС Украины Валерия Залужного. Ярош уже был советником главнокомандующего Вооружёнными силами Украины в 2015 году.

Самое смешное то, что в 2019 году Дмитро Ярош обещал повесить Володимира Зеленского. Брачные танцы жаб и гадюк бывают очень необычными и непредсказуемыми,

- написали авторы канала "Голос Мордора" в Twitter.

Ярош с 2013 года возглавлял ряд правоэкстремистских группировок, которые приняли участие в госперевороте в 2014 году, а также в гражданской войне в Донбассе.

В России на Яроша заведено уголовное дело, он подозревается в совершении военных преступлений и объявлен в международный розыск, Басманный районный суд Москвы заочно арестовал его.

*"Правый сектор" - террористическая организация, деятельность которой на территории России запрещена.