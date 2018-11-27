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«Самое смертоносное оружие России в городской войне»: Военный эксперт США о тяжелом огнемете «Буратино»
27 ноября 2018, 21:39 • 143 • Политика
Российские тяжелые огнеметы оценили в США. Американские военные эксперты назвали их самым страшным и смертоносным оружием в арсенале России.
Тяжелые огнеметные системы (ТОС) «Буратино» и «Солнцепек» на сегодняшний день являются самым смертоносным оружием для ведения городской войны в руках России. Об этом говорит американский военный эксперт журнала National Interest Чарли Гао.
Он отмечает, что ТОС «Буратино» и его модификация «Солнцепек» появились в результате стремления российских конструкторов и инженеров максимально увеличить дальность и мощность подобных систем. Результатом стала система, по мощности и характеристикам не уступающая ракетным системам.
Среди преимуществ российского оружия он называет способность пусковой установки поворачиваться на 360 градусов и поражать цели на расстоянии до 6 километров. Эксперт добавляет, что дальность ТОС несколько ниже, чем у ракетных систем залпового огня, однако «Буратино» и «Солнцепек» могут гораздо эффективнее обстреливать целевой участок огнем, уничтожая незащищенные объекты и живую силу противника. В частности, ТОС обладают двукратным преимуществом во взрывной силе перед теми же «Градами».
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