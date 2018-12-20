Самое секретное управление, или «Подземные короли» президента

Главное управление специальных программ президента Российской Федерации встретит день чекиста по праву – как выходец из системы КГБ/ФСБ

Автор:

Покровский Александр

Секретов в России много. Спецслужб с их особыми секретами – тоже. Но и среди них особой закрытостью отличается Главное управление специальных программ президента Российской Федерации (ГУСП).

Подземные короли

Не всё однозначно даже с названием этого органа исполнительной власти России в ранге федерального агентства.

Формально оно создано для того, чтобы обеспечивать «выполнение президентом Российской Федерации полномочий в сфере мобилизационной подготовки и мобилизации». Но было бы заблуждением считать это чем-то похожим на занимающиеся мобилизацией граждан военкоматы. ГУСП является преемником Пятого управления Управделами Совета министров РСФСР, которое ведало строительством, модернизацией и реконструкцией пунктов государственного управления, в том числе – и прежде всего – запасных пунктов управления на случай войны.

Фото: Foxberry / Shutterstock.com

В общем, можно представить только круг задач: не просто дублирование системы управления в стране, а создание и поддержание параллельной системы, способной заменить основную в условиях военных действий, а то и ядерного нападения противника.

Суровая секретность кажется здесь одним из самых простеньких требований…

После развала СССР и образования Российской Федерации в 1991 году на Пятое управление возложили также обязанности по организации и обеспечению мобилизационной подготовки администрации президента и аппарата правительства. Мало кто помнит об этом сегодня, но Пятое управление было введено в состав администрации президента ещё РСФСР, 5 августа 1991 года, когда обострялось противостояние между российским и союзным руководством. То есть к путчу 19 августа администрация Бориса Ельцина в любом случае имела контроль над запасной системой бункеров и, следовательно, запасной системой власти в России.