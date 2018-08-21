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«Самое простое решение»: Володин об отмене пенсионных льгот для депутатов

21 августа 2018, 20:24  •  91 • Политика
Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин назвал предложение по отмене пенсионных льгот для депутатов парламента «самым простым решением».
Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал предложение отменить пенсионные преференции для российских депутатов. По словам председателя нижней палаты парламента, нечто подобное действительно могло бы стать «самым простым решением».
Как только данная инициатива поступит в Госдуму, добавил Володин, она будет обсуждаться. «Давайте мы будем обсуждать, когда она поступит. Это вопрос важный, но это самое простое решение, которое можно принять», — подчеркнул Володин.
В любом случае, продолжил спикер Госдумы, одно дело, когда депутаты принимают решения в отношении своих собственных пенсий. Другое дело, когда речь идет о будущем других граждан.
Вопрос реформирования пенсионного законодательства является чрезвычайно важным, и к нему следует относиться соответственно, суммировал Вячеслав Володин.

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