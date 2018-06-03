Самое обидное и неприятное: Россия никому не диктует • 234 • Аналитика



«Учитывая сказанное выше, хотелось бы дать понять армянскому народу, что это ваш выбор. Мы не можем насильно спасать Армению от бед, которые она сама хочет на себя призвать. Это и есть самое обидное, самое неприятное…»

М. Леонтьев



Вот как-то так, как-то так. Почему-то получается всё самым корявым образом. В общем и целом товарищам армянам в прямом эфире была в лицо сказана крайне жёсткая и неприятная правда, что вызвало море обиды. И бешеное, яростное неприятие. И тут же поднялась старая тема о некоей «дружбе» и злыднях, которые её подрывают…





Старые песни о главном. Скажу в общем и целом: я не вижу больших перспектив для России на постсоветском пространстве, как бы это ни было кому-то обидно. А всё идёт не так, и всё идёт самой кривой траекторией… В целом, анализируя все эти постсоветские безобразия, невольно приходишь вот к таким невесёлым выводам. Просто есть такой вот простой и всем понятный показатель, как отдача по отношению к затратам (соотношение). Вот для постсоветского пространства он будет для нас минимальным, и с этим надо смириться.







Соответственно, говорить о каких-то больших проектах надо с очень большой оговоркой. Потому что практически все жители пространства постсоветского почему-то не совсем адекватно воспринимают окружающую реальность. И достучаться до них практически невозможно. То есть людям сначала очень тонко намекают, они не слышат. Потом им просто намекают… Бесполезно. Потом им очень толсто намекают… Полный «игнор». Тогда им говорят прямым текстом. Тут возникают определённые «обидки» (якобы это есть покушение на священную для всех дружбу народов), но понимания не приходит.



Тогда им уже прямо заявляют определённые вещи в весьма грубой форме… Тут начинается форменная истерика. Иногда приходится уже «прибегать к прямому насилию», как то произошло с Украиной. Там можно пронаблюдать весь спектр отношений, от Большого Договора О Дружбе до практически полного разрыва отношений. С Украиной сначала говорили очень по-дружески, потом… В общем, 40 оттенков дипломатии. Но понимания в головы украинцев не приходило… Тогда их государство просто выпинали из Крыма. Да, вынесли на пинках.



И вот тут началась та самая форменная истерика. С их точки зрения, всё было хорошо, здорово, а потом, внезапно… То есть крах экономики, война и потеря территорий воспринимается ими как нечто внешнее, враждебное и от них никак не зависящее. А нас-то за що? И даже оздоровительные пинки в Крыму и под Дебальцевом никакого просветления в украинские головы не принесли. Полностью безнадёжный случай.



Собственно говоря, именно поэтому «страна Украина» обречена. Была обречена изначально. Люди неадекватно воспринимают текущую реальность. Полностью неадекватно. И эти люди ничему не учатся и ни на какие сигналы не реагируют. Кстати, та же история повторилась в отношениях Украины и Запада после майдана-2. Откровенное враньё, воровство, невыполнение всех и всяческих обязательств, и опять же таки: враньё и воровство. При этом попытка подставлять и использовать американских и германских политиков.



На любые ответные «санкции» реакция такая: широко распахнутые невинные голубые глаза: а нас-то за шо? То есть как раз Украина прошла полный цикл неадекватности: первоначально весьма и весьма благополучное, развитое и перспективное государство скатилось в выгребную яму третьего мира именно из-за принципа принятия политических решений по типу «невзирая ни на что».



Если вы посмотрите на историю злоключений Республики Беларусь, то картина очень схожая: небольшое, небогатое, изолированное от моря государство пытается в своей внешней и внутренней политике полностью игнорировать окружающую реальность (а мы пойдём на север!). История взаимоотношений РФ и РБ — практически калька с украинской: очень долгая попытка достучаться до белорусского руководства и объяснить самые элементарные вещи, касающиеся государственного строительства и международных отношений. ВСУ: войско сумасшедших уголовников



При этом параллельно в РБ (как и на Украину) вкладываются серьёзные деньги… Результат: а мы сами с усами! Никаких реформ и никакой интеграции. Как следствие — полный крах. Экономика рассыпалась, население максимально нелояльно к действующей власти. Остатки ресурсов уходят на удержание власти у власти. Но никаких объяснений никто последние двадцать лет в Минске слушать не хотел. Никаких предупреждений никто не слышал.



То есть намёков люди демонстративно не понимали, а при прямом тексте включался режим «дикой обиды». В результате никаких государственных и экономических реформ. И сегодня белорусская государственность находится в глубочайшем кризисе, шансов выйти из которого не так много. И даже сегодня, когда всё летит в тартарары, никакой, самой небольшой адаптации к реалиям белорусское государство/общество продемонстрировать не могут.



То есть на реформы нужны годы и годы, сегодня уже совсем поздно, но никто и не пытается «дёргаться». Расчёт (вполне искренне) делается на то, что кто-то (РФ, ЕС, КНР, арабы) даст «денех», и допотопная постсоветская система прокоптит небо ещё какое-то время.



Что характерно, и белорусов, и украинцев очень долго и очень настойчиво предупреждали. Очень долго и очень настойчиво на них давили с целью подтолкнуть к определённым разумным действиям. Бесполезно. Позиция России не просто игнорировалась. Нет, решения принимались, так сказать, назло Кремлю и поперёк России. И, самое смешное, люди и в Киеве, и в Минске этим безумно гордились…



Недавно госпожа Бурджанадзе признала: летом 2008 Путин звонил в Тбилиси и предупреждал о последствиях возможного военного конфликта (вот нечем ему больше заняться). Его кто-то послушал? А теперь те же люди вопят: верните Осетию! Армия Лихтенштейна. Букет одуванчиков с запахом нацизма



Насчёт «немайдана» в Армении: то, что Армения во многом зависит от России, было известно очень давно, то, как россияне относятся к майданам и их участникам, тоже ни для кого секретом не являлось — ни в 2004 году, ни в 2014-м. Россияне к ним относятся резко враждебно. Как результат, вся Армения «поёт и пляшет» на улице… В России это с самого начала воспринималось с большой долей тревоги, и в первые же дни было чётко высказано однозначно негативное отношение большинства комментаторов.



Вот нравится вам это или нет, но таково общественное мнение России. Для Кремля Пашинян тоже не подарок. Интересно было наблюдать это «параллельно»: нарастание «праздника» в Армении и «мрачных предчувствий» в России. Ну, и вот прорвало: господин Леонтьев сказал всё прямым текстом. Всё, что думает он (да и многие ещё). Ну, и поднялся скандал…







А простите, что не так? Чем вы недовольны? Во многом наша проблема в отношениях с «постсоветскими лимитрофами» в том, что они нас не хотят слышать. Ни слушать не хотят, ни слышать. Исходная позиция проста: вы нам должны. И вот наконец Россию просто прорвало: говорить стали прямым текстом, даже на правительственном уровне. Помните легендарное медведевское «послание» в адрес представителей РБ, недовольных ценами на газ? Выход вон там! Не нравится? Мы не держим насильно никого! Леонтьев лишь повторил эту самую мысль и её конкретизировал. Не нравится союз с Россией? Мы не навязываемся.



Почему так? А потому что достало. Примерно то же самое (более обтекаемо) сказал сам президент совсем недавно. Мы потеряли Украину и ещё кого-то там? С чего бы это? Мы распустили Союз, после чего никому диктовать не вправе (как после развода). То есть всем недовольным и несогласным с политикой Кремля — «развод и девичья фамилия». К батарее наручниками никто никого приковывать не собирается. Всем спасибо, все свободны. Тарелка супа и стакан компота. Цена бандеровских убеждений



Просто давно уже пора понять, что Россия — это не легендарная «страна добрых лохов с лишней сотней». Стабильные отношения любого уровня требуют взаимности. Попытки кого-то «доить» и «разводить» бесконечно, как правило, добром не заканчиваются. Как-то так совпало (видимо, абсолютно случайно), что практически одновременно с инаугурацией Путина Армения весьма оперативно получила нового премьер-министра весьма прозападных взглядов. Ну а он начал назначать новых силовиков.







Всё это просто прекрасно, но если на Украине от России зависела промышленность, то в Армении от неё, по странному стечению обстоятельств, зависит национальная безопасность. Пашиняна избрали на площади очень быстро, и это безусловно плюс, вот только теперь ему потребуется несколько лет, чтобы «поставить» себя в Москве, Баку и Анкаре. Почему так долго? А скоро только кошки родятся… Вот как-то так, как-то так. Почему-то получается всё самым корявым образом. В общем и целом товарищам армянам в прямом эфире была в лицо сказана крайне жёсткая и неприятная правда, что вызвало море обиды. И бешеное, яростное неприятие. И тут же поднялась старая тема о некоей «дружбе» и злыднях, которые её подрывают…Старые песни о главном. Скажу в общем и целом: я не вижу больших перспектив для России на постсоветском пространстве, как бы это ни было кому-то обидно. А всё идёт не так, и всё идёт самой кривой траекторией… В целом, анализируя все эти постсоветские безобразия, невольно приходишь вот к таким невесёлым выводам. Просто есть такой вот простой и всем понятный показатель, как отдача по отношению к затратам (соотношение). Вот для постсоветского пространства он будет для нас минимальным, и с этим надо смириться.Соответственно, говорить о каких-то больших проектах надо с очень большой оговоркой. Потому что практически все жители пространства постсоветского почему-то не совсем адекватно воспринимают окружающую реальность. И достучаться до них практически невозможно. То есть людям сначала очень тонко намекают, они не слышат. Потом им просто намекают… Бесполезно. Потом им очень толсто намекают… Полный «игнор». Тогда им говорят прямым текстом. Тут возникают определённые «обидки» (якобы это есть покушение на священную для всех дружбу народов), но понимания не приходит.Тогда им уже прямо заявляют определённые вещи в весьма грубой форме… Тут начинается форменная истерика. Иногда приходится уже «прибегать к прямому насилию», как то произошло с Украиной. Там можно пронаблюдать весь спектр отношений, от Большого Договора О Дружбе до практически полного разрыва отношений. С Украиной сначала говорили очень по-дружески, потом… В общем, 40 оттенков дипломатии. Но понимания в головы украинцев не приходило… Тогда их государство просто выпинали из Крыма. Да, вынесли на пинках.И вот тут началась та самая форменная истерика. С их точки зрения, всё было хорошо, здорово, а потом, внезапно… То есть крах экономики, война и потеря территорий воспринимается ими как нечто внешнее, враждебное и от них никак не зависящее. А нас-то за що? И даже оздоровительные пинки в Крыму и под Дебальцевом никакого просветления в украинские головы не принесли. Полностью безнадёжный случай.Собственно говоря, именно поэтому «страна Украина» обречена. Была обречена изначально. Люди неадекватно воспринимают текущую реальность. Полностью неадекватно. И эти люди ничему не учатся и ни на какие сигналы не реагируют. Кстати, та же история повторилась в отношениях Украины и Запада после майдана-2. Откровенное враньё, воровство, невыполнение всех и всяческих обязательств, и опять же таки: враньё и воровство. При этом попытка подставлять и использовать американских и германских политиков.На любые ответные «санкции» реакция такая: широко распахнутые невинные голубые глаза: а нас-то за шо? То есть как раз Украина прошла полный цикл неадекватности: первоначально весьма и весьма благополучное, развитое и перспективное государство скатилось в выгребную яму третьего мира именно из-за принципа принятия политических решений по типу «невзирая ни на что».Если вы посмотрите на историю злоключений Республики Беларусь, то картина очень схожая: небольшое, небогатое, изолированное от моря государство пытается в своей внешней и внутренней политике полностью игнорировать окружающую реальность (а мы пойдём на север!). История взаимоотношений РФ и РБ — практически калька с украинской: очень долгая попытка достучаться до белорусского руководства и объяснить самые элементарные вещи, касающиеся государственного строительства и международных отношений.При этом параллельно в РБ (как и на Украину) вкладываются серьёзные деньги… Результат: а мы сами с усами! Никаких реформ и никакой интеграции. Как следствие — полный крах. Экономика рассыпалась, население максимально нелояльно к действующей власти. Остатки ресурсов уходят на удержание власти у власти. Но никаких объяснений никто последние двадцать лет в Минске слушать не хотел. Никаких предупреждений никто не слышал.То есть намёков люди демонстративно не понимали, а при прямом тексте включался режим «дикой обиды». В результате никаких государственных и экономических реформ. И сегодня белорусская государственность находится в глубочайшем кризисе, шансов выйти из которого не так много. И даже сегодня, когда всё летит в тартарары, никакой, самой небольшой адаптации к реалиям белорусское государство/общество продемонстрировать не могут.То есть на реформы нужны годы и годы, сегодня уже совсем поздно, но никто и не пытается «дёргаться». Расчёт (вполне искренне) делается на то, что кто-то (РФ, ЕС, КНР, арабы) даст «денех», и допотопная постсоветская система прокоптит небо ещё какое-то время.Что характерно, и белорусов, и украинцев очень долго и очень настойчиво предупреждали. Очень долго и очень настойчиво на них давили с целью подтолкнуть к определённым разумным действиям. Бесполезно. Позиция России не просто игнорировалась. Нет, решения принимались, так сказать, назло Кремлю и поперёк России. И, самое смешное, люди и в Киеве, и в Минске этим безумно гордились…Недавно госпожа Бурджанадзе признала: летом 2008 Путин звонил в Тбилиси и предупреждал о последствиях возможного военного конфликта (вот нечем ему больше заняться). Его кто-то послушал? А теперь те же люди вопят: верните Осетию!Насчёт «немайдана» в Армении: то, что Армения во многом зависит от России, было известно очень давно, то,россияне относятся к майданам и их участникам, тоже ни для кого секретом не являлось — ни в 2004 году, ни в 2014-м. Россияне к ним относятся резко враждебно. Как результат, вся Армения «поёт и пляшет» на улице… В России это с самого начала воспринималось с большой долей тревоги, и в первые же дни было чётко высказано однозначно негативное отношение большинства комментаторов.Вот нравится вам это или нет, но таково общественное мнение России. Для Кремля Пашинян тоже не подарок. Интересно было наблюдать это «параллельно»: нарастание «праздника» в Армении и «мрачных предчувствий» в России. Ну, и вот прорвало: господин Леонтьев сказалпрямым текстом. Всё, что думает он (да и многие ещё). Ну, и поднялся скандал…А простите, что не так? Чем вы недовольны? Во многом наша проблема в отношениях с «постсоветскими лимитрофами» в том, что они нас не хотят слышать. Ни слушать не хотят, ни слышать. Исходная позиция проста: вы нам должны. И вот наконец Россию просто прорвало: говорить стали прямым текстом, даже на правительственном уровне. Помните легендарное медведевское «послание» в адрес представителей РБ, недовольных ценами на газ? Выход вон там! Не нравится? Мы не держим насильно никого! Леонтьев лишь повторил эту самую мысль и её конкретизировал. Не нравится союз с Россией? МыПочему так? А потому что достало. Примерно то же самое (более обтекаемо) сказал сам президент совсем недавно. Мы потеряли Украину и ещё кого-то там? С чего бы это? Мы распустили Союз, после чего никому диктовать не вправе (как после развода). То есть всем недовольным и несогласным с политикой Кремля — «развод и девичья фамилия». К батарее наручниками никто никого приковывать не собирается. Всем спасибо, все свободны.Просто давно уже пора понять, что Россия — это не легендарная «страна добрых лохов с лишней сотней». Стабильные отношенияуровня требуют. Попытки кого-то «доить» и «разводить» бесконечно, как правило, добром не заканчиваются. Как-то так совпало (видимо, абсолютно случайно), что практически одновременно с инаугурацией Путина Армения весьма оперативно получила нового премьер-министра весьма прозападных взглядов. Ну а он начал назначать новых силовиков.Всё это просто прекрасно, но если на Украине от России зависела промышленность, то в Армении от неё, по странному стечению обстоятельств, зависит национальная безопасность. Пашиняна избрали на площади очень быстро, и это безусловно плюс, вот только теперь ему потребуется несколько лет, чтобы «поставить» себя в Москве, Баку и Анкаре. Почему так долго? А скоро только кошки родятся… Автор: Олег Егоров Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 234 Источник Похожие новости Шутку с Бабчено на Западе как-то не оценили Началась торговая война США и Европы Самое обидное и неприятное: Россия никому не диктует

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