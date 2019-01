Самое кровопролитное нападение: Исламистская ячейка в Сомали уничтожила 60 человек из миротворческого отряда - СМИ

Группировка исламистов “Аш-Шабаб”* через свои СМИ заявила о том, что разбила колонну эфиопских военных на юге Сомали.

В городеБур Хабака в сомалийской области Бай джихадисты напали на ВС Эфиопии,



Они остановили движение колонны, взорвав перед первой машиной СВУ. Когда колонна остановилась – по ней открыли огонь. О критической ситуации по радио связи было передано другим эфиопским военным. Когда они прибыли на помощь, то также оказались под огнем в ловушке.

“Аш-Шабаб”, заявляет, что убила 57 эфиопских военных. Африканские СМИ называют это нападение одним из самых кровавых за последние года.

Эфиопские ВС на территории Сомали входят в миротворческие отряды АМИСОМ, уполномоченныеАфриканским союзом и ООН помочь переходному правительству в Могадишо.

“Аш-Шабаб”* — группа сомалийских исламистов, на территории Эфиопии, но прежде всего США. C 2009 года заняла значительную территорию, c августа 2008 года их столицей стал город Кисмайо в Сомали.



* Запрещенная в России организация.

