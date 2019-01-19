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Самое кровопролитное нападение: Исламистская ячейка в Сомали уничтожила 60 человек из миротворческого отряда - СМИ

19 января 2019, 09:54  •  218 • В мире
Самым кровопролитным нападением за последние года называют африканские СМИ атаку эфиопских миротворцев в Сомали исламистами из группировки “Аш-Шабаб”*
Группировка исламистов “Аш-Шабаб”* через свои СМИ заявила о том, что разбила колонну эфиопских военных на юге Сомали.
В городеБур Хабака в сомалийской области Бай джихадисты напали на ВС Эфиопии,

Они остановили движение колонны, взорвав перед первой машиной СВУ. Когда колонна остановилась – по ней открыли огонь. О критической ситуации по радио связи было передано другим эфиопским военным. Когда они прибыли на помощь, то также оказались под огнем в ловушке.
“Аш-Шабаб”, заявляет, что убила 57 эфиопских военных. Африканские СМИ называют это нападение одним из самых кровавых за последние года.
Эфиопские ВС на территории Сомали входят в миротворческие отряды АМИСОМ, уполномоченныеАфриканским союзом и ООН помочь переходному правительству в Могадишо.
“Аш-Шабаб”* — группа сомалийских исламистов, на территории Эфиопии, но прежде всего США. C 2009 года заняла значительную территорию, c августа 2008 года их столицей стал город Кисмайо в Сомали.

* Запрещенная в России организация.
Also #Alshabab destroyed an Ethiopian convoy in Buur Hakaba Bay region killing 60 Ethiopians and burning 7 vehicles while seizing another 4 also they defended against a helping force that left Baidawa and was trying to reach the besieged convoy #Somalia https://t.co/HSWdpsMVSG
— Sultan (@Sultan91037170) 18 января 2019 г.

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