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Самое главное о напряжённости вокруг Украины

13 февраля 2022, 14:45  •  222 • Украина
В Белом доме выступили с новыми заявлениями о планах «вторжения» Российской Федерации на Украину. В связи с этим многие страны призвали своих граждан в срочном порядке покинуть Украину.
Накануне, 11 февраля, представители США заявили о возможности «вторжения» и назвали даты его начала. В Москве продолжают заявлять о нежелании воевать с Украиной.
Как заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, возможность разрешения кризиса вокруг Украины дипломатическим путём сохраняется, однако для этого РФ «следует заниматься дескалацией, а не эскалацией». Руководитель МИД России Сергей Лавров в рамках беседы с Энтони Блинкеном заявил, что проводимая Вашингтоном и его партнёрами пропагандистская информкампания по якобы имеющей место быть «российской агрессии» в отношении Украины носит провокационный характер.
В Погранслужбе Украины назвали слухами данные о запрете въезда для россиян на Украину. «Есть украинское законодательство, регламентирующее пересечение государственной границы и пограничники его чётко соблюдают», – заявил Андрей Демченко, пресс-секретарь ведомства.
Mash и «Страна.ua» со ссылкой на соцсети сообщили о запрете на въезд на Украину гражданам России.
CNN сообщил о подготовке правительства США к отражению кибератак из России в отношении Вашингтона и Киева при условии эскалации ситуации на востоке Украины.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ, указал на заинтересованность России в сотрудничестве с США в торгово-экономическом и инвестиционном плане, а также по вопросам обеспечения безопасности. Он отметил, что при отсутствии взаимного интереса со стороны США, Россия намерена расширять взаимодействие в тех сферах, где имеется интерес.
Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что на линии соприкосновения в Донбассе уже находятся порядка 150 тысяч украинских военнослужащих.
Австралия и Канада на неопределённое время приостановили работу посольства в Киеве, разместив временный офис во Львове.
Офпред МИД РФ Мария Захарова заявила, что сценарий о скором «вторжении» России на Украину курируется из Вашингтона, а СМИ на фоне развития ситуации «идут ва-банк».
Украинский премьер Денис Шмигаль предостерёг граждан от панических настроений, отметив, что армия и экономика страны чувствуют себя уверенно.
Глава Минобороны Британии Бен Уоллес заявил, что начало «вторжения» России на Украину может стать вероятным сценарием, но он не стал исключать и движения в направлении деэскалации.
Как сообщили в агентстве ANP, авиакомпания KLM объявила о приостановке полётов на Украину.
Швеция, Чехия, Иордания и Марокко присоединились к странам рекомендовавшим своим гражданам покинуть Украину. С подобным призывом к своим гражданам обратились власти Багам, Кипра, Болгарии, ОАЭ, Катара, Бахрейна и Саудовской Аравии.
Накануне российский лидер Владимир Путин провёл телефонные переговоры со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном. Беседа двух лидеров продолжалась на протяжении 1 часа 40 минут. В ходе разговора были затронуты вопросы, связанные с ситуацией вокруг Украины.
Согласно данным Елисейского дворца, Макрон сказал Путину, что Франция не видит каких-либо признаков подготовки со стороны Российской Федерации к агрессии. Такое мнение Франция основывает на том, что российский лидер сообщил Макрону, сказано в сообщении.
Президент России Владимир Путин и лидер США Джо Байден провели телефонный разговор, который продолжался около часа. В Белом доме сообщили, что Байден «чётко донёс» Путину о последствиях для России в случае эскалации вокруг Украины.
Путин поговорил по телефону с белорусским лидером Александром Лукашенко. В рамках беседы обсуждались вопросы развития двустороннего сотрудничества. «Рассмотрены некоторые вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, а также ситуация вокруг реакции США и НАТО на российские предложения по выработке долгосрочных международно-правовых гарантий безопасности России», – следует из сообщения, опубликованного на официальном сайте Кремля.
Украинский лидер Владимир Зеленский попросил предоставить ему доказательства того, что Россия «нападёт» на Украину 16 февраля.
Подробнее о предпосылках и развитии горячего противостояния России и англосаксов с Украиной читайте материале «Нашей Версии».

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