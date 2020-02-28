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Самое безопасное место - Антарктида? ВОЗ рассказала о грозящей человечеству пандемии
28 февраля 2020, 00:39 • 28 • В мире
Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус рассказал о грозящей человечеству пандемии. По его словам, коронавирус активно распространяется за пределами Китая и уже проник на все континенты, кроме Антарктиды. Станет ли она самым безопасным местом?
В ходе брифинга 27 февраля в Женеве Тедрос Аданом Гебреисус подчеркнул, что Всемирная организация здравоохранения готова помогать всем странам в борьбе с COVID-19.
По его словам, за последние двое суток за пределами КНР зарегистрировано больше заболевших, чем внутри страны.
Так, в 44 странах зафиксировали 3474 случая заражения вирусом, умерло 54 пациента.
В самом Китае число заболевших превысило 78 тысяч человек, скончалось 2 тысячи 744.
В ВОЗ отметили, что новый коронавирус грозит перерасти в пандемию, ведь болезнь проникла уже на все континенты, кроме Антарктиды.
Ранее корреспондент кремлёвского пула Дмитрий Смирнов заметил, что события, связанные с распространением коронавируса, в России должны вызывать опасения. Поскольку, "если называть вещи своими именами - коронавирус вышел из-под контроля человечества".
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