Самое безопасное место - Антарктида? ВОЗ рассказала о грозящей человечеству пандемии

В ходе брифинга 27 февраля в Женеве Тедрос Аданом Гебреисус подчеркнул, что Всемирная организация здравоохранения готова помогать всем странам в борьбе с COVID-19.

По его словам, за последние двое суток за пределами КНР зарегистрировано больше заболевших, чем внутри страны.

Так, в 44 странах зафиксировали 3474 случая заражения вирусом, умерло 54 пациента.

В самом Китае число заболевших превысило 78 тысяч человек, скончалось 2 тысячи 744.

В ВОЗ отметили, что новый коронавирус грозит перерасти в пандемию, ведь болезнь проникла уже на все континенты, кроме Антарктиды.

Ранее корреспондент кремлёвского пула Дмитрий Смирнов заметил, что события, связанные с распространением коронавируса, в России должны вызывать опасения. Поскольку, "если называть вещи своими именами - коронавирус вышел из-под контроля человечества".