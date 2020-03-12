«Самодостаточный класс кораблей»: какими возможностями обладают многоцелевые российские корветы

На предприятии «Северная верфь» в Санкт-Петербурге состоялся спуск на воду нового многоцелевого корвета проекта 20380 «Ретивый». Корабль будет передан Военно-морскому флоту в течение 2020 года. «Ретивый» предназначен для поражения надводных и подводных целей, а также огневой поддержки морского десанта. Как и другие корабли этого проекта, он выполнен по технологии «стелс», которая способствует значительному уменьшению радиолокационной заметности. На вооружении корветов данного типа — комплекс «Уран» с ракетой X-35, артиллерийские установки А-190 и АК-630М, противолодочная система «Пакет». По мнению экспертов, арсенал «Ретивого» и кораблей этого типа позволяет эффективно выполнять широкий спектр задач в ближней морской зоне.

В Санкт-Петербурге на ПАО «Судостроительный завод «Северная верфь» прошла церемония спуска на воду многоцелевого корвета проекта 20380 «Ретивый». На ней присутствовали замминистра обороны РФ Алексей Криворучко, главком ВМФ Николай Евменов, президент Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

«Корабль будет направлен на Черноморский флот в установленные сроки. Аналогичные корабли показали себя хорошо», — цитирует Интерфакс Николая Евменова.

«Ретивый» и другой корабль проекта 20380, «Алдар Цыденжапов», будут переданы Военно-морском флоту до конца 2020 года. Об этом 3 марта на селекторном совещании с руководством ВС сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. На сегодняшний день для нужд ВМФ строятся ещё два корвета данного типа — «Строгий» и «Резкий».

По требованиям морского боя

«Ретивый» — седьмой по счёту корабль проекта 20380. По информации Минобороны, данный корвет будет превосходить некоторых своих предшественников «по степени радиоэлектронного оснащения».

Головной корвет проекта 20380 «Стерегущий» находится на службе ВМФ с 27 февраля 2008 года. В 2011 году флоту был передан «Сообразительный», в 2013-м — «Бойкий», в 2014-м — «Стойкий», в 2017-м — «Совершенный», в 2018 году — «Громкий».

Проект 20380 — детище Центрального морского конструкторского бюро «Алмаз» (Санкт-Петербург). Строительство кораблей развёрнуто на «Северной верфи» и ПАО «Амурский судостроительный завод» (Комсомольск-на-Амуре).

Полное водоизмещение корвета проекта 20380 — 2,22 тыс. т, длина — 104,5 м, ширина — 13 м, осадка — до 7,95 м, максимальная скорость хода — 27 узлов (50 км/ч), дальность плавания — 3500—4000 миль (5632—6437 км) на 14 узлах (25,9 км/ч). Автономность корабля по запасам провизии оценивается в 15 суток.

Главная энергетическая установка (ГЭУ) корвета проекта 20380 представлена четырьмя дизельными двигателями 16Д49 производства АО «Коломенский завод». Совокупная мощность силовых агрегатов — 23 320 л. с. (17 140 кВт).

Корабли проекта 20380 предназначены для выполнения задач в ближней морской зоне. Вооружение корветов позволяет бороться с подлодками, надводными кораблями, оказывать артиллерийскую поддержку морскому десанту, патрулировать водные районы.

При производстве кораблей используется технология «стелс», которая позволяет уменьшить их радиолокационную заметность. В частности, надстройки корветов имеют характерные для современной военно-морской платформы изломанные геометрические очертания, а в качестве основного строительного материала используется радиопоглощающий стеклопластик.

Ещё одним достоинством архитектуры корабля является модульный принцип, дающий возможность при модернизации устанавливать новые комплексы вооружения. В целом корветы проекта 20380 отличаются от других противолодочных платформ многофункциональностью, компактностью, высоким уровнем автоматизации бортовых систем, отмечают в Минобороны.

Корвет проекта 20380 на Амурском судостроительном заводе

© Амурский судостроительный завод

В арсенал кораблей проекта 20380 входят противокорабельный комплекс «Уран» с ракетами Х-35, малогабаритная противолодочная система «Пакет», артиллерийские установки А-190 и АК-630М, два гранатомёта ДП-64. Для противовоздушной обороны используются зенитные ракетные комплексы (ЗРК) «Редут», «Кортик-М», «Игла». На борту предусмотрено базирование противолодочного вертолёта Ка-27.

«Внедрённые в данный проект кораблей системы ударного, противовоздушного и противолодочного оружия, комплексы боевого управления, обнаружения и целеуказания, связи и защиты делают этот класс кораблей самодостаточным и отвечающим самым высоким требованиям современного морского боя», — говорится в материалах Минобороны РФ.

По информации военного ведомства, комплексы ракетно-артиллерийского вооружения корветов проекта 20380 позволяют «наносить удары по надводным кораблям как в море, так и в пунктах базирования, осуществлять патрулирование назначенных районов».

В любых метеоусловиях

Дальнейшим развитием проекта 20380 стали корветы «Гремящий» и «Проворный», относящиеся к проекту 20385. На данных кораблях установлено более мощное зенитное и ударное вооружение. В частности, данные военно-морские платформы оснащены универсальным стрельбовым комплексом, предназначенным для пуска нескольких видов ракет: «Калибров», «Ониксов», гиперзвуковых «Цирконов» и зенитных боеприпасов.

Опрошенные RT эксперты отметили, что корабли проекта 20380 уступают по боевым возможностям «Гремящему» и «Проворному», однако ракета X-35 не утратила своей актуальности.

Дальность действия боеприпаса оценивается в 260 км. Ракета оснащена экономичным малогабаритным турбореактивным двигателем и специальным твердотопливным ускорителем. Масса осколочно-фугасной боевой части X-35 составляет 145 кг, что позволяет ей уничтожать в том числе крупногабаритные надводные цели. Также достоинствами боеприпаса является малая радиолокационная заметность и возможность стрельбы практически в любых метеоусловиях.

«Строительство корветов проекта 20380 началось в начале 2000-х годов, то есть применение «Калибров» на них не предполагалось изначально. Специализацией данных корветов можно назвать выполнение задач по противодействию кораблям и подлодкам противника. В этом плане проект 20380 отличается от того же «Гремящего», который будет более многофункциональным», — пояснил в разговоре с RT основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев.

По его словам, комплекс «Уран» с X-35 остаётся достаточно грозным оружием, которое к тому же постоянно совершенствуется в сторону увеличения дальности и радиолокационной малозаметности. Особенность ракеты заключается в атаке цели с пикирования, что затрудняет её перехват, уточнил Корнев.

Корвет проекта 20380 «Сообразительный» во время стрельб

© Министерство обороны РФ

В беседе с RT военный эксперт Алексей Леонков обратил внимание на современное противолодочное вооружение, которым оснащены корветы проекта 20380. Малогабаритный комплекс «Пакет», как полагает аналитик, является одним из лучших в мире в своём сегменте.

Также Леонков высоко оценил качества боевой информационно-управляющей системы «Сигма», комплекса управления оружием «Пума» и средств радиоэлектронной борьбы, которые установлены на корветах проекта 20380.

«Корабли проекта 20380 способны выполнять задачи как в составе группы, так и в одиночку. Например, они востребованы для сопровождения кораблей первого ранга (водоизмещением свыше 5 тыс. тонн — RT). Кроме того, при необходимости они могут поражать из артиллерии наземные цели и в целом являются весьма эффективными боевыми единицами в ближней морской зоне», — резюмировал Леонков.