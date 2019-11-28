Самодостаточен ли "Чебурнет"? • 66 • Аналитика

Топорами по прогрессу?

Как известно, 1 ноября Россия должна была стать «страной без Интернета». Во всяком случае, именно так трактовали вступление в силу «закона о суверенном Рунете» разного рода правозащитники и радетели о наших с вами гражданских свободах. Они даже придумали для «суверенного» Рунета обидное прозвище — Чебурнет, утверждая, что именно в таком вот «чебурнете» мы и будет теперь прозябать. А в это время прогрессивные страны семимильными шагами продолжат идти в прекрасное далёко, не знающее никаких ограничений и запретов…



Прошел уже почти месяц, и мы можем констатировать: слухи о «Чебурнете» оказались сильно преувеличенными, для рядового пользователя внешне ничего не изменилось, практически все сайты и сервисы, кроме внесенных в список заблокированных, доступны почти из любой точки Российской Федерации. На удушение свободы это не очень похоже, но в свете событий, происходящих сейчас в Иране и Гонконге, вопрос о том, могут ли нам полностью отключить Интернет, вновь становится актуальным.





Вообще, такой опыт в мире есть. Первый полный интернет-блэкаут случился в Непале в далеком уже 2005 году во время гражданской войны. Там поступили довольно дико, но крайне эффективно: просто перерубили волоконно-оптические кабели, ведущие в страну. Довольно жестко поступили и нынешние иранские власти, ограничив трафик более цивилизованными, но не менее эффективными методами. В итоге он упал до 5-7%, причем оставшиеся проценты приходились в основном на государственные и научные учреждения. Нет особых сомнений в том, что в самом крайнем случае могли отключить доступ в сеть полностью.



Однако нужно иметь в виду, что в данном случае речь идет о запрете доступа как таковом, что дает не только некоторые тактические плюсы для власти, но и большие стратегические минусы для государства в целом. По более рациональному пути уже многие годы идет Китай, создавший у себя внутреннюю «локальную сеть» гигантских масштабов. При таком подходе и вопросы безопасности решаются более-менее удовлетворительно, и экономика функционирует нормально.



Вообще, крайне важно сначала ответить на вопрос: зачем вообще нужны какие-то ограничения? Что в этом такого привлекательного для власти? Неужели свободный доступ во всемирную паутину может стать такой большой проблемой для условного Кремля или аятоллы?



Логистикой по тактике и стратегии!

Собственно, угрозы можно разделить на два типа: стратегическую и тактическую. Первая — это долгосрочное (и каждодневное) влияние определенных сил на внутренние настроения в государстве. Для большинства стран, более-менее встроившихся в западный проект, такой угрозы вообще не существует: вряд ли кто-то станет прилагать серьезные усилия по дестабилизации ситуации в Италии, например. А вот для тех, кто так или иначе противостоит нынешним «хозяевам сети», угроза вполне осязаема. Наверное, нет особой нужды приводить примеры попыток влияния на нас самих, при помощи использования различных социальных сетей, русскоязычных информационных ресурсов, поисковиков, форумов и так далее.



Эта угроза носит почти перманентный характер и в идеале «лечится» только появлением более популярных национальных ресурсов соответствующей направленности. Правда, и там могут действовать различные «иностранные агенты» и прочие группы по интересам, но представители правоохранительных органов в этом случае могут хотя бы получать информацию о наиболее радикальных и деструктивных деятелях и принимать к ним соответствующие меры.



Но это, увы, «идеальный» вариант, а идеал труднодостижим. В принципе, похвастаться хоть сколько-нибудь развитым национальным сегментом сети могут разве что Китай и Россия. Иран, несмотря на все попытки, никакой внутренней конкуренции иностранным ресурсам создать не смог, а тотальные запреты на соцсети вроде «Facebook» привели лишь к тому, что чуть ли не весь свободный интернет Ирана сосредоточился в мессенджере «Telegram». Россия находится в своеобразной «средней» позиции: несмотря на относительную развитость национального сегмента сети, влияние иностранных ресурсов и компаний все-таки очень велико, и о таком контроле, как в Китае, нашим властям остается только мечтать.



Однако наиболее актуальной стала в последнее время именно тактическая угроза. Увы, опыт многих «цветных революций» показывает, что свободный доступ в сеть часто используется протестующими для координации своих действий, в том числе противоправных, вроде погромов, грабежей, нападений на полицейские участки и так далее. В некоторых случаях, когда за протестующими стоит некая сила, координация может носить более злонамеренный, антигосударственный характер.



Как правило, через группы в соцсетях, мессенджерах происходит сбор сторонников той или иной партии, или, более широко, сбор противников действующей власти. Далее, что называется, в режиме онлайн, группы могут получать указания о своих дальнейших передвижениях, целях, инструкции по противодействию сотрудникам правоохранительных органов, призывы политических лидеров протеста и так далее. Понятно, что опытные кукловоды могут использовать и стадный инстинкт толпы, и азарт молодости, и чувство безнаказанности, возникающее в огромной толпе. И если несколько десятков внешне небольших групп вдруг сливаются в огромное людское море, подогретое азартом небольших стычек с полицией, мелких нападений на представителей власти, органы госуправления, то предсказать дальнейшее поведение этого «моря» довольно непросто. Однако по опыту последнего десятилетия мы хорошо знаем, к чему в итоге все обычно сводится…



Однако есть и другой опыт – опыт противодействия. Как показала практика, именно удар по центрам коммуникации приносит наибольшие успехи в борьбе с разного рода «цветными революциями». Так было во время первых выступлений в Гонконге, когда китайская полиция просто глушила связь в местах скопления протестующих. Так произошло и в Иране, где резкое снижение пропускной способности сети привело к дезорганизации и угасанию протеста. Хотя, конечно, аресты активистов тоже принесли свои плоды…



Как известно, военное дело строится на трех китах: тактике, стратегии и логистике. Идут они по мере возрастания их важности. Да, представьте себе: вы можете спланировать блестящую наступательную операцию, но если к её началу не удастся перебросить достаточно войск на нужный участок фронта, если ваши наступающие танки массово увязнут в грязи, а солдаты будут едва живыми от голода, наступление просто захлебнется. Я уже молчу о случаях, когда ваш противник находится за океаном: можно хоть в десять раз превзойти его в количестве и качестве сухопутных войск, но угрожать его территории, без возможности наладить логистические цепочки через океан вы не сможете в принципе.



Так вот, в данном случае удар по глобальной сети хотя бы на каком-то её локальном участке является важным ударом по логистическим построениям противника. Он не может подвести своим «солдатам» самое важное в складывающейся ситуации – инструкции и мотивационные материалы. И из-за этого разваливаются и блестяще выстроенные стратегические планы, и хорошо отработанные, продуманные тактические решения.





Поэтому можете даже не сомневаться: если совсем прижмет, власть пойдет на определенные меры по ограничению доступа во всемирную сеть. И законы, принимаемые в последнее время, призваны сделать так, чтобы сделать её работоспособной даже в случае каких-то очень сложных решений. То есть худшее, что нам грозит в таком случае, – всероссийская «локалка».



Но действительно ли это так плохо? Давайте попробуем разобраться и в этом…



»Яндексом» по «Гуглю». А по «Ютубу» чем?

При всем уважении к своим читателям я процентов на девяносто уверен, что большинство из них спокойно обходится «Чебурнетом» и сейчас. Да, кто-то предпочитает «Google» «Яндексу» (совершенно некритично), кто-то нашел на «Facebook» площадку для самовыражения, но в основном ведь все мы (и я не исключение) сидим в нашем родном «Чебурнете». У нас есть свой поисковик (и очень даже неплохой, надо признать), популярные соцсети, игровые платформы, интернет-коммерция самого разного толка и масштаба, есть тысячи, десятки тысяч крупных тематических сайтов самой различной направленности. Строго говоря, этот самый «Чебурнет» можно назвать не просто самодостаточным, но и вполне развитым, удовлетворяющим основные запросы наших пользователей. Как Россия потеряла постсоветское пространство и что делать



Признаться, я даже не могу навскидку сказать, с чем у нас большие проблемы. Хотя…



Да, нам явно не хватает такого видеохостинга, как YouTube. Более того, с учетом требуемых вложений создать что-либо подобное будет не так уж просто. Особенно если мы хотим создать это быстро.



Нет национально аналога «Википедии». К ней можно относиться как угодно, но нужно признать: заглядывают туда миллионы пользователей, и для многих это полезно. У нас, разумеется, достаточно онлайн-словарей, энциклопедий, справочников, но они редко говорят о событиях, явлениях, ограничиваясь обычно словарными определениями или краткой справкой.



Нет ничего, что могло бы заменить Twitch.tv Это, если кто не в курсе, игровая стриминговая платформа, весьма популярная у молодежи. Старшее поколение вряд ли в это поверит, но сотням тысяч молодых россиян Twitch сейчас заменяет телевизор. И их можно понять…



Наверное, нужно отметить и крупнейший игровой «хаб» — «Steam». При всем уважении к Mail.ru или другим российским локализаторам игр ничего подобного они пока российским пользователям предложить не могут.



Наверное, есть и другие сервисы, имеющие среди российских пользователей массовую популярность, заменить которые на скорую руку вряд ли получится. Но мы не преследуем цели перечислить их все, скорее, мы просто обозначаем наличие проблемы. А даже из перечисленного видно, что проблема есть.



Даже беглого взгляда на приведенный список достаточно, чтобы понять, что полное отключение Рунета от глобальной сети и его переход в «автономное плавание» сильно ударит по молодежи. А именно она и является «пушечным мясом» разного рода «цветных революций». И тут результат может быть контрпродуктивными – Вася, которому не дали пострелять в любимом шутере или пофармить в ММО РПГ, несмотря на всю свою аполитичность, как раз и пойдет на площадь, биться за свободу уничтожения монстров в режиме 24/7. Более высокие материи его вряд ли волнуют, но достаточно и того, что тут он задет за живое, сразу начнется «держаться больше нету сил!»



Поэтому власти, конечно же, несмотря на все свои возможности, мнимые и реальные, вряд ли будут склонны к кардинальным решениям. И на радикальные меры если и решатся, то совсем уж в пиковых случаях. Пока больше похоже, что Кремль выбрал более аккуратную, избирательную тактику, наращивая репрессивные возможности «про запас». В итоге мы, скорее всего, не увидим копии китайской модели, но не будет и копии иранской. Запреты и блокировки, практикуемые сейчас, все-таки, будем откровенны, очень далеки от иранских стандартов, а декларируемая суверенность пока очень далека от китайского образца.



Вероятно, самой большой угрозой на данный момент является возможное появление спутниковой сети OneWeb, которая, как ожидается, сможет обеспечивать доступом в Интернет конечного пользователя, минуя местных провайдеров. Такой подход, безусловно, прогрессивен с точки зрения технологий, но с точки зрения национальной безопасности он ужасен: тут тебе и свободный обмен информацией иностранных спецслужб со своей агентурой, и уже упомянутая и бесконтрольная координация разного рода революционеров на улицах российских городов.



Признаться, пока сложно сказать, как российские власти планируют ограничивать OneWeb на территории нашей страны. Да, если для приема сигнала потребуется дополнительное оборудование, с этим как-то можно будет бороться. А если в новых моделях мобильных телефонов это оборудование будет устанавливаться по умолчанию?



Но это уже, вероятно, тема для другого исследования. Пока что констатируем: да, российская власть может в случае кризисных ситуаций ограничить доступ в Интернет для граждан. Более того, у нас уже был такой прецедент, когда во время волнений в Ингушетии мобильная связь там резко стала «перегруженной».



Но очевидно и её (власти) нежелание идти на крайние меры: «Чебурнет» уже месяц как «сидит» в засаде, но ни на кого, кажется, нападать пока не собирается. Как известно, 1 ноября Россия должна была стать «страной без Интернета». Во всяком случае, именно так трактовали вступление в силу «закона о суверенном Рунете» разного рода правозащитники и радетели о наших с вами гражданских свободах. Они даже придумали для «суверенного» Рунета обидное прозвище — Чебурнет, утверждая, что именно в таком вот «чебурнете» мы и будет теперь прозябать. А в это время прогрессивные страны семимильными шагами продолжат идти в прекрасное далёко, не знающее никаких ограничений и запретов…Прошел уже почти месяц, и мы можем констатировать: слухи о «Чебурнете» оказались сильно преувеличенными, для рядового пользователя внешне ничего не изменилось, практически все сайты и сервисы, кроме внесенных в список заблокированных, доступны почти из любой точки Российской Федерации. На удушение свободы это не очень похоже, но в свете событий, происходящих сейчас в Иране и Гонконге, вопрос о том, могут ли нам полностью отключить Интернет, вновь становится актуальным.Вообще, такой опыт в мире есть. Первый полный интернет-блэкаут случился в Непале в далеком уже 2005 году во время гражданской войны. Там поступили довольно дико, но крайне эффективно: просто перерубили волоконно-оптические кабели, ведущие в страну. Довольно жестко поступили и нынешние иранские власти, ограничив трафик более цивилизованными, но не менее эффективными методами. В итоге он упал до 5-7%, причем оставшиеся проценты приходились в основном на государственные и научные учреждения. Нет особых сомнений в том, что в самом крайнем случае могли отключить доступ в сеть полностью.Однако нужно иметь в виду, что в данном случае речь идет о запрете доступа как таковом, что дает не только некоторые тактические плюсы для власти, но и большие стратегические минусы для государства в целом. По более рациональному пути уже многие годы идет Китай, создавший у себя внутреннюю «локальную сеть» гигантских масштабов. При таком подходе и вопросы безопасности решаются более-менее удовлетворительно, и экономика функционирует нормально.Вообще, крайне важно сначала ответить на вопрос: зачем вообще нужны какие-то ограничения? Что в этом такого привлекательного для власти? Неужели свободный доступ во всемирную паутину может стать такой большой проблемой для условного Кремля или аятоллы?Собственно, угрозы можно разделить на два типа: стратегическую и тактическую. Первая — это долгосрочное (и каждодневное) влияние определенных сил на внутренние настроения в государстве. Для большинства стран, более-менее встроившихся в западный проект, такой угрозы вообще не существует: вряд ли кто-то станет прилагать серьезные усилия по дестабилизации ситуации в Италии, например. А вот для тех, кто так или иначе противостоит нынешним «хозяевам сети», угроза вполне осязаема. Наверное, нет особой нужды приводить примеры попыток влияния на нас самих, при помощи использования различных социальных сетей, русскоязычных информационных ресурсов, поисковиков, форумов и так далее.Эта угроза носит почти перманентный характер и в идеале «лечится» только появлением более популярных национальных ресурсов соответствующей направленности. Правда, и там могут действовать различные «иностранные агенты» и прочие группы по интересам, но представители правоохранительных органов в этом случае могут хотя бы получать информацию о наиболее радикальных и деструктивных деятелях и принимать к ним соответствующие меры.Но это, увы, «идеальный» вариант, а идеал труднодостижим. В принципе, похвастаться хоть сколько-нибудь развитым национальным сегментом сети могут разве что Китай и Россия. Иран, несмотря на все попытки, никакой внутренней конкуренции иностранным ресурсам создать не смог, а тотальные запреты на соцсети вроде «Facebook» привели лишь к тому, что чуть ли не весь свободный интернет Ирана сосредоточился в мессенджере «Telegram». Россия находится в своеобразной «средней» позиции: несмотря на относительную развитость национального сегмента сети, влияние иностранных ресурсов и компаний все-таки очень велико, и о таком контроле, как в Китае, нашим властям остается только мечтать.Однако наиболее актуальной стала в последнее время именно тактическая угроза. Увы, опыт многих «цветных революций» показывает, что свободный доступ в сеть часто используется протестующими для координации своих действий, в том числе противоправных, вроде погромов, грабежей, нападений на полицейские участки и так далее. В некоторых случаях, когда за протестующими стоит некая сила, координация может носить более злонамеренный, антигосударственный характер.Как правило, через группы в соцсетях, мессенджерах происходит сбор сторонников той или иной партии, или, более широко, сбор противников действующей власти. Далее, что называется, в режиме онлайн, группы могут получать указания о своих дальнейших передвижениях, целях, инструкции по противодействию сотрудникам правоохранительных органов, призывы политических лидеров протеста и так далее. Понятно, что опытные кукловоды могут использовать и стадный инстинкт толпы, и азарт молодости, и чувство безнаказанности, возникающее в огромной толпе. И если несколько десятков внешне небольших групп вдруг сливаются в огромное людское море, подогретое азартом небольших стычек с полицией, мелких нападений на представителей власти, органы госуправления, то предсказать дальнейшее поведение этого «моря» довольно непросто. Однако по опыту последнего десятилетия мы хорошо знаем, к чему в итоге все обычно сводится…Однако есть и другой опыт – опыт противодействия. Как показала практика, именно удар по центрам коммуникации приносит наибольшие успехи в борьбе с разного рода «цветными революциями». Так было во время первых выступлений в Гонконге, когда китайская полиция просто глушила связь в местах скопления протестующих. Так произошло и в Иране, где резкое снижение пропускной способности сети привело к дезорганизации и угасанию протеста. Хотя, конечно, аресты активистов тоже принесли свои плоды…Как известно, военное дело строится на трех китах: тактике, стратегии и логистике. Идут они по мере возрастания их важности. Да, представьте себе: вы можете спланировать блестящую наступательную операцию, но если к её началу не удастся перебросить достаточно войск на нужный участок фронта, если ваши наступающие танки массово увязнут в грязи, а солдаты будут едва живыми от голода, наступление просто захлебнется. Я уже молчу о случаях, когда ваш противник находится за океаном: можно хоть в десять раз превзойти его в количестве и качестве сухопутных войск, но угрожать его территории, без возможности наладить логистические цепочки через океан вы не сможете в принципе.Так вот, в данном случае удар по глобальной сети хотя бы на каком-то её локальном участке является важным ударом по логистическим построениям противника. Он не может подвести своим «солдатам» самое важное в складывающейся ситуации – инструкции и мотивационные материалы. И из-за этого разваливаются и блестяще выстроенные стратегические планы, и хорошо отработанные, продуманные тактические решения.Поэтому можете даже не сомневаться: если совсем прижмет, власть пойдет на определенные меры по ограничению доступа во всемирную сеть. И законы, принимаемые в последнее время, призваны сделать так, чтобы сделать её работоспособной даже в случае каких-то очень сложных решений. То есть худшее, что нам грозит в таком случае, – всероссийская «локалка».Но действительно ли это так плохо? Давайте попробуем разобраться и в этом…При всем уважении к своим читателям я процентов на девяносто уверен, что большинство из них спокойно обходится «Чебурнетом» и сейчас. Да, кто-то предпочитает «Google» «Яндексу» (совершенно некритично), кто-то нашел на «Facebook» площадку для самовыражения, но в основном ведь все мы (и я не исключение) сидим в нашем родном «Чебурнете». У нас есть свой поисковик (и очень даже неплохой, надо признать), популярные соцсети, игровые платформы, интернет-коммерция самого разного толка и масштаба, есть тысячи, десятки тысяч крупных тематических сайтов самой различной направленности. Строго говоря, этот самый «Чебурнет» можно назвать не просто самодостаточным, но и вполне развитым, удовлетворяющим основные запросы наших пользователей.Признаться, я даже не могу навскидку сказать, с чем у нас большие проблемы. Хотя…Да, нам явно не хватает такого видеохостинга, как YouTube. Более того, с учетом требуемых вложений создать что-либо подобное будет не так уж просто. Особенно если мы хотим создать это быстро.Нет национально аналога «Википедии». К ней можно относиться как угодно, но нужно признать: заглядывают туда миллионы пользователей, и для многих это полезно. У нас, разумеется, достаточно онлайн-словарей, энциклопедий, справочников, но они редко говорят о событиях, явлениях, ограничиваясь обычно словарными определениями или краткой справкой.Нет ничего, что могло бы заменить Twitch.tv Это, если кто не в курсе, игровая стриминговая платформа, весьма популярная у молодежи. Старшее поколение вряд ли в это поверит, но сотням тысяч молодых россиян Twitch сейчас заменяет телевизор. И их можно понять…Наверное, нужно отметить и крупнейший игровой «хаб» — «Steam». При всем уважении к Mail.ru или другим российским локализаторам игр ничего подобного они пока российским пользователям предложить не могут.Наверное, есть и другие сервисы, имеющие среди российских пользователей массовую популярность, заменить которые на скорую руку вряд ли получится. Но мы не преследуем цели перечислить их все, скорее, мы просто обозначаем наличие проблемы. А даже из перечисленного видно, что проблема есть.Даже беглого взгляда на приведенный список достаточно, чтобы понять, что полное отключение Рунета от глобальной сети и его переход в «автономное плавание» сильно ударит по молодежи. А именно она и является «пушечным мясом» разного рода «цветных революций». И тут результат может быть контрпродуктивными – Вася, которому не дали пострелять в любимом шутере или пофармить в ММО РПГ, несмотря на всю свою аполитичность, как раз и пойдет на площадь, биться за свободу уничтожения монстров в режиме 24/7. Более высокие материи его вряд ли волнуют, но достаточно и того, что тут он задет за живое, сразу начнется «держаться больше нету сил!»Поэтому власти, конечно же, несмотря на все свои возможности, мнимые и реальные, вряд ли будут склонны к кардинальным решениям. И на радикальные меры если и решатся, то совсем уж в пиковых случаях. Пока больше похоже, что Кремль выбрал более аккуратную, избирательную тактику, наращивая репрессивные возможности «про запас». В итоге мы, скорее всего, не увидим копии китайской модели, но не будет и копии иранской. Запреты и блокировки, практикуемые сейчас, все-таки, будем откровенны, очень далеки от иранских стандартов, а декларируемая суверенность пока очень далека от китайского образца.Вероятно, самой большой угрозой на данный момент является возможное появление спутниковой сети OneWeb, которая, как ожидается, сможет обеспечивать доступом в Интернет конечного пользователя, минуя местных провайдеров. Такой подход, безусловно, прогрессивен с точки зрения технологий, но с точки зрения национальной безопасности он ужасен: тут тебе и свободный обмен информацией иностранных спецслужб со своей агентурой, и уже упомянутая и бесконтрольная координация разного рода революционеров на улицах российских городов.Признаться, пока сложно сказать, как российские власти планируют ограничивать OneWeb на территории нашей страны. Да, если для приема сигнала потребуется дополнительное оборудование, с этим как-то можно будет бороться. А если в новых моделях мобильных телефонов это оборудование будет устанавливаться по умолчанию?Но это уже, вероятно, тема для другого исследования. Пока что констатируем: да, российская власть может в случае кризисных ситуаций ограничить доступ в Интернет для граждан. Более того, у нас уже был такой прецедент, когда во время волнений в Ингушетии мобильная связь там резко стала «перегруженной».Но очевидно и её (власти) нежелание идти на крайние меры: «Чебурнет» уже месяц как «сидит» в засаде, но ни на кого, кажется, нападать пока не собирается. Виктор Кузовков Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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