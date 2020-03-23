|
Самодельные бомбы, оружие и боеприпасы: в Кабардино-Балкарии нейтрализованы три готовивших теракт боевика
23 марта 2020, 18:30 • 8 • В России
Три боевика, планировавших совершить теракт, нейтрализованы в Кабардино-Балкарии. Как заявили в Национальном антитеррористическом комитете, в правоохранительные органы поступила информация о готовящемся нападении. В ходе проверки по месту жительства одного из подозреваемых нашли самодельную бомбу и компоненты к другим взрывным устройствам. Самих злоумышленников обнаружили позднее, они попытались оказать сопротивление при задержании и были нейтрализованы.
© Национальный антитеррористический комитет
В Кабардино-Балкарии ликвидированы три боевика, которые намеревались совершить теракт.
Как сообщает Национальный антитеррористический комитет, информация о готовящемся нападении поступила в правоохранительные органы. В ходе проверки этих данных по месту жительства одного из подозреваемых силовики нашли две готовых к применению самодельных бомбы, а также компоненты к другим самодельным взрывным устройствах.
Трёх злоумышленников выявили в результате дальнейших оперативно-разыскных мероприятий. Их удалось заблокировать на участке местности вблизи селения Кременчуг-Константиновское Баксанского района.
На месте перестрелки найдено автоматическое оружие и переделанные под стрельбу боевыми патронами травматические пистолеты, а также боеприпасы к ним и самодельное взрывное устройство.
Никто из представителей правоохранительных органов или мирных жителей при обезвреживании боевиков не пострадал. Органы безопасности продолжают дальнейшие оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.
Нейтрализация боевика в Башкирии
Днём ранее силовые ведомства в Башкортостане нейтрализовали злоумышленника, который намеревался совершить теракт.
Его автомобиль попытались остановить для проверки. Полицейские потребовали от злоумышленника сложить оружие, но он открыл огонь. Преступника нейтрализовали в ходе последовавшей за этим перестрелки.
При себе у него нашли пистолет и самодельную бомбу. По данным органов безопасности, боевик намеревался совершить теракт.
По итогам этих событий Следственный комитет завёл уголовное дело.
Борьба с терроризмом в 2019 году
В начале марта НАК подвёл итоги противодействия терроризму в России. В комитете рассказали, что за минувший год сотрудники органов безопасности задержали 41 главаря террористов, 241 рядового боевика и более 600 их пособников.
В общей сложности за прошедший год пресечена деятельность 78 ячеек запрещённых организаций, члены которых планировали теракты и нападения на сотрудников силовых структур.
Всего за год правоохранительным органам удалось предотвратить на стадии подготовки 57 преступлений террористической направленности, в том числе 34 теракта.
Помимо прочего, за минувший год сотрудники МВД, ФСБ, Росгвардии ликвидированы 83 нелегальные мастерские по производству и переделке оружия, изъяв таким образом из оборота большое количество оружия, боеприпасов и взрывчатки.
Профилактическая работа
В НАК подчеркнули, что в последние годы количество преступлений террористической направленности снижается. В данной ситуации рассматриваются не только теракты и захват заложников, но и подготовка подобных преступлений, вербовка людей в запрещённые организации и призывы к терроризму.
Как указал первый заместитель руководителя аппарата НАК Игорь Кулягин, в период с 2015 по 2019 годы количество таких преступлений сократилось в девять раз. Замглавы НАК отметил, что важную роль в борьбе с терроризмом сыграли средства массовой информации.
Кроме того, ранее глава ФСБ Александр Бортников рассказал, что в СМИ и интернете в качестве профилактических мер создаётся и распространяется контент антитеррористического характера.
По его словам, в первой половине 2019 года опубликовано более 75 тыс. материалов подобной направленности, в том числе около 400 видеосюжетов с участием лиц, которые отказались от террористической деятельности.
Более того, по данным НАК, на конец 2019 года в рамках Комплексного плана противодействия идеологии терроризма на 2019—2023 годы выполнено более 12 тыс. «адресных профилактических мероприятий с лицами, подверженными воздействию террористической пропаганды», а также около 14 тыс. мероприятий с лицами, отбывающими наказание за совершение преступлений и порядка 35 тыс. мероприятий с трудовыми мигрантами.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
8
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
18 марта 2020, 15:35
|
19 марта 2020, 01:00
|
21 марта 2020, 09:35
|
17 марта 2020, 07:35
|
17 марта 2020, 22:35
|
17 марта 2020, 01:35
|
20 марта 2020, 09:35