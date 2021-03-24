Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Трампу хватило четырёх слов о Байдене - зал потонул в диком хохоте
Провокации совершать отказываются: Командир ВСУ устроил разбирательство с бойцам...
"Путин высоко возносится": Норвежец разгадал тайну таёжных фотографий ...
Две крупнейшие державы мира объявят войну доллару: На угрозы США ответил Лавров
Главная / В России

Самодельная взрывчатка и компоненты для бомб: ФСБ задержала в Сочи лицеиста за подготовку взрыва в школе

24 марта 2021, 18:15  •  91 • В России
В Сочи задержан учащийся одного из расположенных в регионе лицеев, который, по информации ФСБ, планировал изготовить взрывчатку и напасть на одноклассников. Сотрудники спецслужбы нашли дома у подростка готовые самодельные взрывные устройства, компоненты для них, а также дневник и материалы о других нападениях на учебные заведения.
 
РИА Новости © ФСБ РФ
 

В Сочи задержали лицеиста, объявившего в соцсети «ВКонтакте» о намерении изготовить взрывчатку и напасть на одноклассников. Об этом рассказали в Центре общественных связей ФСБ России.

По сообщению ведомства, дома у задержанного нашли самостоятельно изготовленную взрывчатку и компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств.

Также среди обнаруженных силовиками вещей были средства связи, личный дневник с инструкциями по сборке самодельных бомб, а также материалы о вооружённых нападениях на образовательные учреждения.

На опубликованной ФСБ записи видны компоненты самодельной взрывчатки, изготовленной школьником. Кроме того, на кадрах видна переписка в социальных сетях, чертежи и фотография Владислава Рослякова, устроившего стрельбу в Керченском колледже в 2018 году. В результате этих событий погибли 15 учащихся и пять сотрудников учебного заведения.

Отметим, что ранее в марте ФСБ предотвратила теракт в одном из образовательных учреждений Пензенской области. По информации ведомства, подросток 2005 года рождения намеревался устроить нападение в школе.

В СК пояснили, что 16-летний молодой человек, «испытывая неприязнь и враждебность по отношению к своим одноклассникам и педагогам», планировал устроить в школе теракт. По адресу его проживания изъяты незаконно хранящиеся охотничье ружьё и порох, а также средства связи, в которых найдены инструкции по изготовлению СВУ.

В отношении подозреваемого завели уголовное дело по ч. 1 ст. 30 (приготовление к преступлению) и ч. 1 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту).

Как следует из опубликованной правоохранительными органами видеозаписи, сам задержанный признался в намерении напасть на школу в апреле 2021 года.

До этого, в конце декабря 2020 года, в Туле был задержан 18-летний юноша, который, по данным силовиков, планировал нападение на учебное заведение. У него нашли обрез охотничьего ружья и средства коммуникации, в которых содержалась информация об аналогичных нападениях.

В сентябре ФСБ задержала в нескольких регионах 13 граждан РФ. По данным ведомства, они планировали массовые убийства с использованием самодельных бомб, зажигательных смесей и холодного оружия.

Отмечалось, что как минимум один из задержанных планировал устроить теракт в школе 1 сентября. Как следовало из опубликованной ФСБ записи, задержанный готовился устроить теракт на школьной линейке.

В июне ФСБ предотвратила нападение на одну из школ в Волгограде. По данным следствия, 14-летний школьник планировал взорвать в своём учебном заведении самодельную бомбу, начинённую поражающими элементами. Его мотивом была месть однокласснику.

В квартире, где проживал подросток, были найдены самодельные бомбы и компоненты, необходимые для изготовления взрывных устройств. В том числе металлические поражающие элементы, а также 18 бутылок с зажигательной смесью.

Также на russian.rt.com «Планировал совершить убийство одноклассников»: ФСБ предотвратила теракт в школе в Пензенской области

В СК рассказали, что сам задержанный заявил о намерениях воспользоваться обнаруженными у него предметами в развлекательных целях. По данным следствия, ученик планировал нападение на школу. Его целью был сотрудник учебного заведения и один из учащихся, с которым у злоумышленника произошёл конфликт.

Помимо этого, в апреле ФСБ предотвратила нападение на школу в Тюменской области. Молодой человек 2001 года рождения готовился напасть на одно из учебных заведений региона. У злоумышленника изъяли гладкоствольное охотничье ружьё с патронами, два охотничьих ножа, аммиачную селитру, средства связи, а также интернет-инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств.

В ФСБ рассказали, что задержанный дал показания, на основе которых его намерения устроить атаку подтвердились.

В том же месяце в Красноярске задержали подростка 2006 года рождения, который планировал вооружённое нападение на учебное заведение.

Сотрудники ФСБ в ходе обысков у него дома обнаружили оружие, патроны и предметы, похожие на самодельные взрывные устройства. Как заявил сам задержанный, он планировал применить всё это «для расстрела в школе».

По информации следователей, злоумышленник нашёл инструкции по изготовлению СВУ в интернете, собрал по ним несколько бомб, а затем спрятал их в постройке, принадлежащей членам его семьи.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



91
Источник
Похожие новости
23 марта 2021, 18:25
«Недостаточная высота для раскрытия парашютов»: три человека погибли в результате инцидента с Ту-22М3 под Калугой
24 марта 2021, 10:55
«Смотрел на несколько шагов вперёд»: как Владимир Мясищев изменил отечественную военную авиацию
23 марта 2021, 11:05
«Обеспечивает высокую тяговооружённость»: какие возможности получит обновлённый российский авиадвигатель АИ-222-25
24 марта 2021, 09:05
Неравномерный старт: как проходит вакцинация от коронавируса на постсоветском пространстве
23 марта 2021, 22:05
«Переламывать население неправильно — все люди разные»: Голикова о прививочной кампании, вакцинах и ситуации с COVID-19
24 марта 2021, 13:40
«Теряются стимулы заниматься общественно полезным делом»: в Совфеде предложили индексировать пенсии для старших по дому
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 марта 2021, 05:50
Когда вспыхнет Донбасс: Инсайдер заявил о единственном сдерживающем факторе
23 марта 2021, 10:15
Украинский политолог едва сдержался после слов о крови на Зеленском: Эмоции не скрыла даже улыбка
18 марта 2021, 12:55
Сбрасывает бомбу каждые 12 минут. Прокомментируете? Байдена спросили в лоб после хамства о Путине
21 марта 2021, 03:15
Кедми рассказал, когда США придётся поволноваться из-за русских: "У них останется не больше 5 минут"
21 марта 2021, 01:25
Нацисты разгромили и подожгли Офис Зеленского
21 марта 2021, 01:25
Дмитрий Певцов показал реальные преступления чиновников: "Хороши масштабы?!"
17 марта 2021, 21:20
Байден думает, что поймал Путина. Но Россия ответит не словами
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.