Самодельная взрывчатка и компоненты для бомб: ФСБ задержала в Сочи лицеиста за подготовку взрыва в школе

В Сочи задержан учащийся одного из расположенных в регионе лицеев, который, по информации ФСБ, планировал изготовить взрывчатку и напасть на одноклассников. Сотрудники спецслужбы нашли дома у подростка готовые самодельные взрывные устройства, компоненты для них, а также дневник и материалы о других нападениях на учебные заведения.

В Сочи задержали лицеиста, объявившего в соцсети «ВКонтакте» о намерении изготовить взрывчатку и напасть на одноклассников. Об этом рассказали в Центре общественных связей ФСБ России.

По сообщению ведомства, дома у задержанного нашли самостоятельно изготовленную взрывчатку и компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств.

Также среди обнаруженных силовиками вещей были средства связи, личный дневник с инструкциями по сборке самодельных бомб, а также материалы о вооружённых нападениях на образовательные учреждения.

На опубликованной ФСБ записи видны компоненты самодельной взрывчатки, изготовленной школьником. Кроме того, на кадрах видна переписка в социальных сетях, чертежи и фотография Владислава Рослякова, устроившего стрельбу в Керченском колледже в 2018 году. В результате этих событий погибли 15 учащихся и пять сотрудников учебного заведения.

Отметим, что ранее в марте ФСБ предотвратила теракт в одном из образовательных учреждений Пензенской области. По информации ведомства, подросток 2005 года рождения намеревался устроить нападение в школе.

В СК пояснили, что 16-летний молодой человек, «испытывая неприязнь и враждебность по отношению к своим одноклассникам и педагогам», планировал устроить в школе теракт. По адресу его проживания изъяты незаконно хранящиеся охотничье ружьё и порох, а также средства связи, в которых найдены инструкции по изготовлению СВУ.

В отношении подозреваемого завели уголовное дело по ч. 1 ст. 30 (приготовление к преступлению) и ч. 1 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту).

Как следует из опубликованной правоохранительными органами видеозаписи, сам задержанный признался в намерении напасть на школу в апреле 2021 года.

До этого, в конце декабря 2020 года, в Туле был задержан 18-летний юноша, который, по данным силовиков, планировал нападение на учебное заведение. У него нашли обрез охотничьего ружья и средства коммуникации, в которых содержалась информация об аналогичных нападениях.

В сентябре ФСБ задержала в нескольких регионах 13 граждан РФ. По данным ведомства, они планировали массовые убийства с использованием самодельных бомб, зажигательных смесей и холодного оружия.

Отмечалось, что как минимум один из задержанных планировал устроить теракт в школе 1 сентября. Как следовало из опубликованной ФСБ записи, задержанный готовился устроить теракт на школьной линейке.

В июне ФСБ предотвратила нападение на одну из школ в Волгограде. По данным следствия, 14-летний школьник планировал взорвать в своём учебном заведении самодельную бомбу, начинённую поражающими элементами. Его мотивом была месть однокласснику.

В квартире, где проживал подросток, были найдены самодельные бомбы и компоненты, необходимые для изготовления взрывных устройств. В том числе металлические поражающие элементы, а также 18 бутылок с зажигательной смесью.

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В СК рассказали, что сам задержанный заявил о намерениях воспользоваться обнаруженными у него предметами в развлекательных целях. По данным следствия, ученик планировал нападение на школу. Его целью был сотрудник учебного заведения и один из учащихся, с которым у злоумышленника произошёл конфликт.

Помимо этого, в апреле ФСБ предотвратила нападение на школу в Тюменской области. Молодой человек 2001 года рождения готовился напасть на одно из учебных заведений региона. У злоумышленника изъяли гладкоствольное охотничье ружьё с патронами, два охотничьих ножа, аммиачную селитру, средства связи, а также интернет-инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств.

В ФСБ рассказали, что задержанный дал показания, на основе которых его намерения устроить атаку подтвердились.

В том же месяце в Красноярске задержали подростка 2006 года рождения, который планировал вооружённое нападение на учебное заведение.

Сотрудники ФСБ в ходе обысков у него дома обнаружили оружие, патроны и предметы, похожие на самодельные взрывные устройства. Как заявил сам задержанный, он планировал применить всё это «для расстрела в школе».

По информации следователей, злоумышленник нашёл инструкции по изготовлению СВУ в интернете, собрал по ним несколько бомб, а затем спрятал их в постройке, принадлежащей членам его семьи.