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Саммиту быть: в Совбезе косвенно подтвердили согласие Путина на встречу с Байденом
24 мая 2021, 23:55 • 60 • Политика
Сторонам удается выстраивать диалог
Одним из животрепещущих вопросов на международной арене является ожидаемая многими встреча российского лидера Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом. 24 мая появилось более-менее четкое заявление о намерениях России поддержать желание американцев провести саммит на высочайшем уровне.
В понедельник состоялась первая личная встреча секретаря российского Совбеза Николая Патрушева с помощником американского лидера по нацбезопасности Джейкобом Салливаном. До этого высокопоставленные госслужащие контактировали только по телефону.
Мероприятие прошло в швейцарской Женеве. После переговоров на официальном сайте Совбеза появилась весьма ободряющая для сторонников проведения президентской встречи публикация.
Так, пресс-служба российского ведомства отметила, что в ходе общения Патрушева с Салливаном были развиты темы, которые обсуждал руководитель главного внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров с американским коллегой Энтони Блинкеном.
При этом сообщается, что встреча стала важным шагом на пути подготовки планируемых переговоров первых лиц России и Америки, "о сроках и месте проведения которых будет объявлено дополнительно".
Такая формулировка дает основания полагать, что Москва согласилась на беседу с Вашингтоном.
К слову, недавно в прессе появилась информация о месте проведения встречи Путина и Байдена. Американская телекомпании уверяет, что саммит пройдет в Женеве.
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