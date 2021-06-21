Саммит в Женеве привёл к алкогольному инсайду из Киева: "Ситуация печальная"

Саммит США и России, состоявшийся на прошлой неделе в Женеве, привёл к алкогольному инсайду из Киева. "Ситуация печальная", - констатировал политолог Юрий Кот.

В эфире украинского оппозиционного проекта "Голос Правды" и на YouTube-канале "Блогер БН Live" Кот ответил на вопросы зрителей, один из которых - для Украины результаты встречи глав США и России Джо Байдена и Владимира Путина - "это зрада или перемога"?

"Зеленский и его приближённые после переговоров Байдена и Путина бухали - в полном смысле этого слова", - сказал Кот, уточнив, что "это инсайд".

Политолог добавил, что ситуация в Киеве сложилась печальная.

"И, как я понял, у США срок до шести месяцев, чтобы заставить Киев выполнять Минские соглашения", - цитирует политолога портал "Rusonline".

При этом Кот указал на то, что в Киеве неоднократно заявляли об отказе выполнять соглашения по Донбассу, однако "если Америка скажет "упасть и отжаться" - в Киеве упадут и отожмутся".