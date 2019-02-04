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Саммит в Сочи: Встреча Путина с главами Ирана и Турции пройдет 14 февраля - Песков

04 февраля 2019, 01:24  •  5 • Политика
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что глава российского государства намерен встретиться со своими коллегами из Турции и Ирана в Сочи 14 февраля.
Таким образом, спикер Кремля подтвердил информацию, ранее поступившую от президента Турции Реджепа Эрдогана.
Тот, напомним, заявил, что его с Путиным встреча должна будет пройти в Сочи. Слова турецкого лидера распространило Анатолийское агентство новостей.
Впоследствии дату 14 февраля также упомянул глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
Комментируя данную информацию, Дмитрий Песков также отметил, что двухсторонние переговоры президента Путина с его турецким коллегой также назначены на 14 февраля и пройдут в Сочи.
"Да. Это так", - заявил Песков, отвечая на вопрос представителя прессы о переговорах с Эрдоганом и трехстороннем саммите глав Ирана, Турции и России.
Его слова передает РИА Новости.

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