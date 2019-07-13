Саммит в Киеве. Евросоюз не хочет терять влияния на Украину • 71 • Аналитика









«Лист ожиданий» отразил аппетиты украинских политиков

В Европе к этому мероприятию отнеслись достаточно сдержанно. Местные СМИ писали о том, что нынешние руководители заехали в Киев подвести итог своей пятилетней работы с Украиной, в большей мере связанной с каденцией экс-президента Петра Порошенко, уже отошедшего от дел. Гости из Брюсселя в ближайшие месяцы тоже покинут кабинеты власти. Оттого никто из европейских экспертов не ждал прорывных договорённостей на этом саммите уходящих натур.



С иным настроением готовились к встрече с лидерами Евросоюза в Киеве. Здешний политикум выкатил обширный «лист ожиданий». Украинцы ждали от европейских гостей жёстких заявлений по ситуации с моряками, задержанными Россией за их военную провокацию в Керченском проливе, и по прекращению строительства газопровода «Северный поток-2».



Стандартный пункт всех последних встреч ЕС с Украиной – финансовая помощь Брюсселя властям в Киеве. Накануне саммита президент Украины Владимир Зеленский назвал сумму, которую он хотел бы получить «на восстановление Донбасса», – 10 млрд. долларов. Правда, таких денег Европа не давала даже Петру Порошенко, которому благоволили в Брюсселе. Поэтому ожидания Зеленского украинские СМИ не стали даже обсуждать.



Их увлекла совсем другая тема – отмена украинцам платы за европейский роуминг. Впервые об этом было заявлено ещё в феврале, на министерской встрече в Бухаресте, где была принята декларация, в которой министры стран-членов ЕС зафиксировали «готовность к диалогу со странами Восточного партнёрства по созданию общего пространства международного роуминга».



Лоббировала документ Польша. Варшава явно старалась придать близкому ей Петру Порошенко дополнительные очки в его предвыборных ристалищах. В Киеве эту наживку заглотили и запомнили. В преддверии нынешнего саммита замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар сделал специальное заявление о том, что «Украина хочет добиться через сотрудничество в формате Восточного партнёрства увеличения количества лукостеров и отмены роуминга в Европе для украинских граждан».



За чей счёт роуминг?

В Евросоюзе роуминг отменили ещё в июне 2017 года. С тех пор «партнёры ЕС» примеряют эту новацию на себя, не особенно углубляясь в её детали. А разобраться есть в чём. Отмену общеевропейского роуминга сделали исключительно для туристов ЕС, чтобы они не испытывали проблем во время путешествия и имели возможность связываться на своих мобильных устройствах (звонить, писать сообщения, отправлять фото) с нужными им абонентами по той же цене, которую платят дома.



Хитромудрые восточные европейцы, постоянно проживающие в старой Европе, стали тоже активно пользоваться этой опцией, но быстро получили по рукам. Дело в том, что в странах Европы тарифы на мобильную связь сильно отличаются. В Германии, к примеру, они гораздо выше, чем в соседней Польше. Немецким мобильным операторам крайне невыгодно, когда в их зоне кто-то пользуется дешевой польской симкой. Одно дело, если это турист, другое – гастарбайтер с нормальной европейской зарплатой.



Эту ситуацию легко экстраполировать на Украину, мобильные тарифы которой в разы меньше, чем, скажем, в Польше. Как помним, президент Порошенко грезил, что с безвизом украинцы будут на вечерок летать в Вену, чтобы выпить там кофе и посетить местную оперу.



Вместо Вены украинские «туристы» осели на польских плантациях клубники, в яблоневых садах и других местах, где требуется неквалифицированная сезонная рабочая сила. По разным оценкам, в Польше находятся порядка полутора миллионов нелегально работающих украинцев. Похожая ситуация и в других восточно-европейских странах. Недавно опубликовала свою статистику Чехия. Чехи среди трудовых нелегалов насчитали 80% украинцев. Понятно, что это не добавляет европейцам желания подтянуть к безвизу ещё и бесплатный роуминг для «туристов» из Украины.



По правилам предвыборной кампании

По этой или какой-либо другой причине, гости из Брюсселя в Киеве про роуминг не вспоминали, как и обошли вниманием строительство «Северного потока 2», освобождение украинских военных моряков, находящихся в России под следствием, и другие популярные на Украине политические темы.



Киевский политикум взорвался негодованием. Телеэкраны заполонили депутаты Верховной рады разного калибра и просто соискатели вожделенных мандатов. Они дружно клеймили «предателей из Европы». Эти стенания не дошли до слуха гостей из Брюсселя. По крайней мере, публичной реакции еврочиновников на возмущения участников украинских предвыборных баталий никто не зафиксировал.





Отмолчались руководители ЕС и по скандальной ситуации с вице-премьером по вопросам евроинтеграции правительства Украины Иванной Климпуш-Цинцадзе, которую не пустили на саммит. Вместо обсуждения профильных для неё вопросов Климпуш-Цинцадзе сидела в сквере Мариинского дворца, где проходила встреча, и жаловалась журналистам на президента Зеленского и премьера Гройсмана, не пожелавших видеть её в составе украинской делегации из-за того, что Климпуш-Цинцадзе входит в первую десятку избирательного списка партии Петра Порошенко «Европейская солидарность».



Дух украинской предвыборной кампании витал над нынешним саммитом. Это произошло сразу после того, как президент Зеленский отверг предложение МИДа Украины перенести встречу с руководителями ЕС на конец года, когда к власти в Евросоюзе ожидаемо придут новые люди.



В традициях предвыборного пиара успех в международных делах должен быть достигнут безотлагательно – сегодня, сейчас. Владимир Зеленский предъявил его в ходе итоговой пресс-конференции. Он поблагодарил гостей из Брюсселя за «готовность предоставить Украине второй транш макрофинансовой помощи в объеме 500 млн. евро».



Меж тем такую готовность Евросоюз изъявил ещё в прошлом декабре, когда остановил выплату второго транша из-за невыполнения Украиной ряда условий. Среди них – принятие закона о противодействии отмыванию денег, создание реально действенной и эффективной системы проверки электронных деклараций, введение службы авторизованных экономических операторов и т.д.



Решить такой ворох проблем президент Зеленский не сможет. Для этого нужно контролировать Верховную раду, правительство и прочие властные институции страны, включая собственную администрацию. Сегодня Владимир Зеленский такими возможностями не обладает. Однако финансовый транш из Брюсселя избирателям пообещал.



Центр дипломатии ЕС смещается в украинские регионы?

Тем не менее, эмиссары ЕС пообещали Зеленскому и реальные деньги. На «Поддержку гражданского общества и культуры» они пришлют 10 млн. евро помощи. Ещё 22,9 млн. евро придут «на усиление борьбы с коррупцией на национальном и местном уровнях». 40 млн. евро обещано «на финансирование мероприятий по реализации реформы децентрализации и поддержки объединенных общин».



Суммы, конечно, совсем не те, на которые рассчитывал накануне саммита Владимир Зеленский, но важен факт: ЕС поддерживает финансами политическую деятельность нового президента Украины. Собственно, ради этого и затевался саммит в Киеве. Смысл нынешней встречи в беседе с DW пояснил представитель Украины при ЕС Николай Точицкий.



«Не забывайте, что Евросоюз – это институции, – напомнил украинский дипломат. – Кое-кто говорит: это же старая Еврокомиссия, зачем мы с ними встречаемся? Но дело в том, что каждый еврокомиссар пишет своему преемнику письмо-рекомендацию. Потому для Украины важно, чтобы и Туск, и Юнкер, и Могерини, и Хан рекомендовали своим преемникам, в каком ключе работать с Украиной». ВКС сыграли на опережение. Нешуточные цели развёртывания радара 48Я6-К1 на «Хмеймиме»



Можно считать, такие рекомендации уже проявились в практических итогах прошедшего саммита. Четыре года назад действующие еврочиновники открыли в Мариуполе на базе местного университета информационный центр Европейского Союза. К тому времени на Украине уже действовали 19 таких центров. Они «содействовали процессам европейской интеграции украинского общества. Распространяли информацию о сотрудничестве Украины и ЕС».



Центр в Мариуполе задумывался как проект «Поддержки ЕС для Востока Украины». Его деятельность распространялась на все регионы, граничащие с Азовским морем, включая часть Запорожской области. Теперь саммит увеличил финансирование центра до 60 млн. евро. Зачем?



Сдаётся, Евросоюз через регионы пытается сохранить влияние на Украину и проходящие в ней процессы. Ведь центр страны, его властные институты и персоналии сегодня находятся под полным контролем американцев. Теряя позиции на Украине, Евросоюз тем самым теряет и свой международный вес. В Брюсселе это поняли и пошли по другому пути – двинули свою дипломатию в регионы. Как этот план будет реализован на практике, теперь зависит уже от новых руководителей ЕС. В понедельник в Киеве высадился большой десант высших еврочиновников. В украинскую столицу прибыли председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, председатель Европейского Совета Дональд Туск, Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини и еврокомиссар по политике соседства и расширения Йоханнес Хан. Они стали участниками ежегодного саммита ЕС-Украина, двадцать первого по счёту.В Европе к этому мероприятию отнеслись достаточно сдержанно. Местные СМИ писали о том, что нынешние руководители заехали в Киев подвести итог своей пятилетней работы с Украиной, в большей мере связанной с каденцией экс-президента Петра Порошенко, уже отошедшего от дел. Гости из Брюсселя в ближайшие месяцы тоже покинут кабинеты власти. Оттого никто из европейских экспертов не ждал прорывных договорённостей на этом саммите уходящих натур.С иным настроением готовились к встрече с лидерами Евросоюза в Киеве. Здешний политикум выкатил обширный «лист ожиданий». Украинцы ждали от европейских гостей жёстких заявлений по ситуации с моряками, задержанными Россией за их военную провокацию в Керченском проливе, и по прекращению строительства газопровода «Северный поток-2».Стандартный пункт всех последних встреч ЕС с Украиной – финансовая помощь Брюсселя властям в Киеве. Накануне саммита президент Украины Владимир Зеленский назвал сумму, которую он хотел бы получить «на восстановление Донбасса», – 10 млрд. долларов. Правда, таких денег Европа не давала даже Петру Порошенко, которому благоволили в Брюсселе. Поэтому ожидания Зеленского украинские СМИ не стали даже обсуждать.Их увлекла совсем другая тема – отмена украинцам платы за европейский роуминг. Впервые об этом было заявлено ещё в феврале, на министерской встрече в Бухаресте, где была принята декларация, в которой министры стран-членов ЕС зафиксировали «готовность к диалогу со странами Восточного партнёрства по созданию общего пространства международного роуминга».Лоббировала документ Польша. Варшава явно старалась придать близкому ей Петру Порошенко дополнительные очки в его предвыборных ристалищах. В Киеве эту наживку заглотили и запомнили. В преддверии нынешнего саммита замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар сделал специальное заявление о том, что «Украина хочет добиться через сотрудничество в формате Восточного партнёрства увеличения количества лукостеров и отмены роуминга в Европе для украинских граждан».В Евросоюзе роуминг отменили ещё в июне 2017 года. С тех пор «партнёры ЕС» примеряют эту новацию на себя, не особенно углубляясь в её детали. А разобраться есть в чём. Отмену общеевропейского роуминга сделали исключительно для туристов ЕС, чтобы они не испытывали проблем во время путешествия и имели возможность связываться на своих мобильных устройствах (звонить, писать сообщения, отправлять фото) с нужными им абонентами по той же цене, которую платят дома.Хитромудрые восточные европейцы, постоянно проживающие в старой Европе, стали тоже активно пользоваться этой опцией, но быстро получили по рукам. Дело в том, что в странах Европы тарифы на мобильную связь сильно отличаются. В Германии, к примеру, они гораздо выше, чем в соседней Польше. Немецким мобильным операторам крайне невыгодно, когда в их зоне кто-то пользуется дешевой польской симкой. Одно дело, если это турист, другое – гастарбайтер с нормальной европейской зарплатой.Эту ситуацию легко экстраполировать на Украину, мобильные тарифы которой в разы меньше, чем, скажем, в Польше. Как помним, президент Порошенко грезил, что с безвизом украинцы будут на вечерок летать в Вену, чтобы выпить там кофе и посетить местную оперу.Вместо Вены украинские «туристы» осели на польских плантациях клубники, в яблоневых садах и других местах, где требуется неквалифицированная сезонная рабочая сила. По разным оценкам, в Польше находятся порядка полутора миллионов нелегально работающих украинцев. Похожая ситуация и в других восточно-европейских странах. Недавно опубликовала свою статистику Чехия. Чехи среди трудовых нелегалов насчитали 80% украинцев. Понятно, что это не добавляет европейцам желания подтянуть к безвизу ещё и бесплатный роуминг для «туристов» из Украины.По этой или какой-либо другой причине, гости из Брюсселя в Киеве про роуминг не вспоминали, как и обошли вниманием строительство «Северного потока 2», освобождение украинских военных моряков, находящихся в России под следствием, и другие популярные на Украине политические темы.Киевский политикум взорвался негодованием. Телеэкраны заполонили депутаты Верховной рады разного калибра и просто соискатели вожделенных мандатов. Они дружно клеймили «предателей из Европы». Эти стенания не дошли до слуха гостей из Брюсселя. По крайней мере, публичной реакции еврочиновников на возмущения участников украинских предвыборных баталий никто не зафиксировал.Отмолчались руководители ЕС и по скандальной ситуации с вице-премьером по вопросам евроинтеграции правительства Украины Иванной Климпуш-Цинцадзе, которую не пустили на саммит. Вместо обсуждения профильных для неё вопросов Климпуш-Цинцадзе сидела в сквере Мариинского дворца, где проходила встреча, и жаловалась журналистам на президента Зеленского и премьера Гройсмана, не пожелавших видеть её в составе украинской делегации из-за того, что Климпуш-Цинцадзе входит в первую десятку избирательного списка партии Петра Порошенко «Европейская солидарность».Дух украинской предвыборной кампании витал над нынешним саммитом. Это произошло сразу после того, как президент Зеленский отверг предложение МИДа Украины перенести встречу с руководителями ЕС на конец года, когда к власти в Евросоюзе ожидаемо придут новые люди.В традициях предвыборного пиара успех в международных делах должен быть достигнут безотлагательно – сегодня, сейчас. Владимир Зеленский предъявил его в ходе итоговой пресс-конференции. Он поблагодарил гостей из Брюсселя за «готовность предоставить Украине второй транш макрофинансовой помощи в объеме 500 млн. евро».Меж тем такую готовность Евросоюз изъявил ещё в прошлом декабре, когда остановил выплату второго транша из-за невыполнения Украиной ряда условий. Среди них – принятие закона о противодействии отмыванию денег, создание реально действенной и эффективной системы проверки электронных деклараций, введение службы авторизованных экономических операторов и т.д.Решить такой ворох проблем президент Зеленский не сможет. Для этого нужно контролировать Верховную раду, правительство и прочие властные институции страны, включая собственную администрацию. Сегодня Владимир Зеленский такими возможностями не обладает. Однако финансовый транш из Брюсселя избирателям пообещал.Тем не менее, эмиссары ЕС пообещали Зеленскому и реальные деньги. На «Поддержку гражданского общества и культуры» они пришлют 10 млн. евро помощи. Ещё 22,9 млн. евро придут «на усиление борьбы с коррупцией на национальном и местном уровнях». 40 млн. евро обещано «на финансирование мероприятий по реализации реформы децентрализации и поддержки объединенных общин».Суммы, конечно, совсем не те, на которые рассчитывал накануне саммита Владимир Зеленский, но важен факт: ЕС поддерживает финансами политическую деятельность нового президента Украины. Собственно, ради этого и затевался саммит в Киеве. Смысл нынешней встречи в беседе с DW пояснил представитель Украины при ЕС Николай Точицкий.«Не забывайте, что Евросоюз – это институции, – напомнил украинский дипломат. – Кое-кто говорит: это же старая Еврокомиссия, зачем мы с ними встречаемся? Но дело в том, что каждый еврокомиссар пишет своему преемнику письмо-рекомендацию. Потому для Украины важно, чтобы и Туск, и Юнкер, и Могерини, и Хан рекомендовали своим преемникам, в каком ключе работать с Украиной».Можно считать, такие рекомендации уже проявились в практических итогах прошедшего саммита. Четыре года назад действующие еврочиновники открыли в Мариуполе на базе местного университета информационный центр Европейского Союза. К тому времени на Украине уже действовали 19 таких центров. Они «содействовали процессам европейской интеграции украинского общества. Распространяли информацию о сотрудничестве Украины и ЕС».Центр в Мариуполе задумывался как проект «Поддержки ЕС для Востока Украины». Его деятельность распространялась на все регионы, граничащие с Азовским морем, включая часть Запорожской области. Теперь саммит увеличил финансирование центра до 60 млн. евро. Зачем?Сдаётся, Евросоюз через регионы пытается сохранить влияние на Украину и проходящие в ней процессы. Ведь центр страны, его властные институты и персоналии сегодня находятся под полным контролем американцев. Теряя позиции на Украине, Евросоюз тем самым теряет и свой международный вес. В Брюсселе это поняли и пошли по другому пути – двинули свою дипломатию в регионы. Как этот план будет реализован на практике, теперь зависит уже от новых руководителей ЕС. Геннадий Грановский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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