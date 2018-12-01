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Саммит в Аргентине стал самым конфликтным за всю историю G20 - СМИ

01 декабря 2018, 06:54  •  200 • Политика
Саммит G20 в Аргентине обещает стать одним из самых конфликтных, если не самым конфликтным за всю историю организации. Боле того, еще до начала работы самой площадки со многими отбывшими на нее мировыми лидерами произошел ряд неприятных казусов. Возможно, отмечают «Дни.ру», причиной всему стало традиционно считающееся несчастливым число - все же саммит 2018 года является 13-й по счету встречей «большой двадцатки».
Так, в своем обзорном материале издание напоминает, что несколько неприятных конфузов саммита произошли по вине президента Дональда Трампа. Сначала он не удовлетворился докладом своих аналитиков о глобальном потеплении, что вызвало проблемы с согласованием итогового заявления встречи.
Он также отменил в последний момент встречу с президентом России Владимиром Путиным, что никак не могло положительно сказаться на отношениях нашей страны и США. Наконец, когда он встречался с хозяином нынешнего саммита президентом Аргентины, то допустил некоторую бестактность, бросив на пол наушники синхронного перевода и пожаловавшись на его качество.
Что касается Меркель и Макрона, то у первой возникли проблемы с прилетом на саммит из-за отказа электроники на борту ее самолета, второго забыли встретить у трапа его борта в аэропорту.
Наконец, резюмируют «Дни.ру», в первый день саммита в столице Аргентины произошло землетрясение силой 3,8 балла.

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