Участники саммита Большой двадцатки в Аргентине проявили себя как уклонисты, полагает глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер. По его словам, представители страны «стремились избежать новых кризисов, поисков решения международных конфликтов и «наказаний». К примеру, пояснил он, Путину на G20 не устроили «настоящий разнос», хотя это сделать следовала из-за Украины, уверен он.

Немецкий эксперт глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер в интервью Deutschlandfunk возмутился мягкостью саммита G20 в Аргентине. По его словам, мероприятие можно назвать «саммитом уклонов».

Он отметил, что международное сообщество вместо того, чтобы выразить свое возмущение президенту РФ Владимиру Путину и саудовскому кронпринцу Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду не сделали этого.

Ишингер выразил свое возмущение тем, что Путину так и «не устроили настоящий разнос» за растущую напряженность на Украине.