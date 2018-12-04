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«Саммит уклонистов»: Немецкого эксперта возмутило, что Путину на G20 не устроили «настоящий разнос»

04 декабря 2018, 03:09  •  58 • Политика
Участники саммита Большой двадцатки в Аргентине проявили себя как уклонисты, полагает глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер. По его словам, представители страны «стремились избежать новых кризисов, поисков решения международных конфликтов и «наказаний». К примеру, пояснил он, Путину на G20 не устроили «настоящий разнос», хотя это сделать следовала из-за Украины, уверен он.
Немецкий эксперт глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер в интервью Deutschlandfunk возмутился мягкостью саммита G20 в Аргентине. По его словам, мероприятие можно назвать «саммитом уклонов».
Он отметил, что международное сообщество вместо того, чтобы выразить свое возмущение президенту РФ Владимиру Путину и саудовскому кронпринцу Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду не сделали этого.
Ишингер выразил свое возмущение тем, что Путину так и «не устроили настоящий разнос» за растущую напряженность на Украине.
«Здесь, конечно же, встаёт вопрос, что, собственно, делать нам, европейцам, с этими признаками распада международного правопорядка. Нам нужна Европа с политической линией в отношении Китая. Нам нужна Европа с политической линией в отношении России. В противном случае нас как европейцев, нас как немцев, австрийцев, испанцев — да кем бы мы ни были — будут всё больше лишать самостоятельности», — заявил он.

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