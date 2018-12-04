|
«Саммит уклонистов»: Немецкого эксперта возмутило, что Путину на G20 не устроили «настоящий разнос»
04 декабря 2018, 03:09 • 58 • Политика
Участники саммита Большой двадцатки в Аргентине проявили себя как уклонисты, полагает глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер. По его словам, представители страны «стремились избежать новых кризисов, поисков решения международных конфликтов и «наказаний». К примеру, пояснил он, Путину на G20 не устроили «настоящий разнос», хотя это сделать следовала из-за Украины, уверен он.
Немецкий эксперт глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер в интервью Deutschlandfunk возмутился мягкостью саммита G20 в Аргентине. По его словам, мероприятие можно назвать «саммитом уклонов».
Он отметил, что международное сообщество вместо того, чтобы выразить свое возмущение президенту РФ Владимиру Путину и саудовскому кронпринцу Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду не сделали этого.
Ишингер выразил свое возмущение тем, что Путину так и «не устроили настоящий разнос» за растущую напряженность на Украине.
Подпишитесь на нас
58
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
|
28 ноября 2018, 18:39
|
27 ноября 2018, 11:54
|
30 ноября 2018, 01:39
|
28 ноября 2018, 20:24
|
29 ноября 2018, 09:24
|
28 ноября 2018, 10:39
|
28 ноября 2018, 15:24