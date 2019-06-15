Саммит СВМДА: Путин прибыл во дворец Навруз в Душанбе на "Аурусе"

Отмечается, на сегодняшнем заседании участвуют делегации из 27 стран, а также присутствуют 13 представителей международных организаций, в том числе из ООН и ОБСЕ.

Как сообщается, российский лидер Владимир Путин прибыл во дворец Навруз в Душанбе на своем автомобиле "Аурус". По словам помощника президента России Юрия Ушакова, вопросы, вынесенные на повестку дня саммита СВМДА, во многом совпадают с темами прошедшего ранее саммита ШОС в Бишкеке.

Согласно регламенту, главы делегаций изложат свои подходы к обеспечению региональной и глобальной безопасности. Помимо этого, стороны обсудят вопросы с различными вызовами и угрозами.

"В том числе, конечно, будет обсуждаться проблематика углубления экономического сотрудничества, сотрудничества в гуманитарной сфере", - сказал журналистам Ушаков. Кроме того, страны-участницы поговорят о ситуации на Ближнем Востоке и обсудят Корейский полуостров.