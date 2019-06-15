|
Саммит СВМДА: Путин прибыл во дворец Навруз в Душанбе на "Аурусе"
15 июня 2019, 14:09 • 68 • Политика
Президент России Владимир Путин прибыл во дворец Навруз в Душанбе на своем автомобиле "Аурус". Сейчас там идет заседание глав государств Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).
Отмечается, на сегодняшнем заседании участвуют делегации из 27 стран, а также присутствуют 13 представителей международных организаций, в том числе из ООН и ОБСЕ.
Как сообщается, российский лидер Владимир Путин прибыл во дворец Навруз в Душанбе на своем автомобиле "Аурус". По словам помощника президента России Юрия Ушакова, вопросы, вынесенные на повестку дня саммита СВМДА, во многом совпадают с темами прошедшего ранее саммита ШОС в Бишкеке.
Согласно регламенту, главы делегаций изложат свои подходы к обеспечению региональной и глобальной безопасности. Помимо этого, стороны обсудят вопросы с различными вызовами и угрозами.
"В том числе, конечно, будет обсуждаться проблематика углубления экономического сотрудничества, сотрудничества в гуманитарной сфере", - сказал журналистам Ушаков. Кроме того, страны-участницы поговорят о ситуации на Ближнем Востоке и обсудят Корейский полуостров.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
68
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
14 июня 2019, 05:39
|
08 июня 2019, 16:24
|
13 июня 2019, 10:09
|
12 июня 2019, 21:09
|
15 июня 2019, 00:54
|
12 июня 2019, 04:54
|
09 июня 2019, 20:12