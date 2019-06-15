Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Пушков указал на глобальное недоверие к заявлениям США по Ирану
"Стыд!": Американцы высмеяли Трампа в день его рождения из-за сомнител...
Британский спецназ переориентируется на Россию? Москва ждет ответа от Лондона
"Занимательная Русофобия". Что такое и с чем её едят (Уставший Оптимис...
Главная / Политика

Саммит СВМДА: Путин прибыл во дворец Навруз в Душанбе на "Аурусе"

15 июня 2019, 14:09  •  68 • Политика
Президент России Владимир Путин прибыл во дворец Навруз в Душанбе на своем автомобиле "Аурус". Сейчас там идет заседание глав государств Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).
Отмечается, на сегодняшнем заседании участвуют делегации из 27 стран, а также присутствуют 13 представителей международных организаций, в том числе из ООН и ОБСЕ.
Как сообщается, российский лидер Владимир Путин прибыл во дворец Навруз в Душанбе на своем автомобиле "Аурус". По словам помощника президента России Юрия Ушакова, вопросы, вынесенные на повестку дня саммита СВМДА, во многом совпадают с темами прошедшего ранее саммита ШОС в Бишкеке.
Согласно регламенту, главы делегаций изложат свои подходы к обеспечению региональной и глобальной безопасности. Помимо этого, стороны обсудят вопросы с различными вызовами и угрозами.
"В том числе, конечно, будет обсуждаться проблематика углубления экономического сотрудничества, сотрудничества в гуманитарной сфере", - сказал журналистам Ушаков. Кроме того, страны-участницы поговорят о ситуации на Ближнем Востоке и обсудят Корейский полуостров.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



68
Источник
Похожие новости
15 июня 2019, 07:39
Трамп не сумеет довести Иран до срыва даже взрывами – политолог
15 июня 2019, 01:09
Хайли лайкли 2.0: Британия "с почти определенной вероятностью" уверена, что Иран стоит за инцидентом в Оманском заливе
14 июня 2019, 15:24
Первые 34 жителя Донбасса из 7,5 тысячи прибыли в Россию для получения гражданства 
14 июня 2019, 21:54
"Никаких закулисных игр": Додон признал значительную роль США в роспуске правительства
15 июня 2019, 14:09
"Не думала, что политика – грязь до такой степени": Нюта Федермессер снялась с выборов в Мосгордуму
14 июня 2019, 15:24
Россия призвала дождаться итогов расследования инцидента в Оманском заливе
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 июня 2019, 05:39
Выдача на смерть? Правосудие, за которое стыдно
08 июня 2019, 16:24
"Бесцельно-дерзкая выходка": Клинцевич заподозрил провокацию американского крейсера против "Адмирала Виноградова"
13 июня 2019, 10:09
Зеленского короновали? ВСУ бросили против ополченцев в Донбассе "королевских пехотинцев"
12 июня 2019, 21:09
Факты о том, как Путин размазывает "новую" Украину (П.и.К Наталья Корецкая)
15 июня 2019, 00:54
«Укртрансгаз» заявил о чрезвычайной ситуации на Украине
12 июня 2019, 04:54
"Нарассказывали сказок": Климкин посмеялся над украинцами, мечтающими о вступлении в Евросоюз
09 июня 2019, 20:12
Россия впервые идёт наперекор МВФ. Лёд тронулся
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.