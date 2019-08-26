Саммит "под звуки поцелуев": 5 эпатажных моментов встречи "большой семёрки"

Пожалуй, самым запоминающимся для СМИ эпатажным моментом стали поцелуи четы Трампов, но не друг с другом, а с другими участниками встречи. Новость выбилась в топы, так что минувший саммит буквально, как поёт Ольга Бузова, прошёл "под звуки поцелуев".

Так, в Сети появилось фото, как супруга президента Франции Эммануэля Макрона Брижит Макрон нежно касается губами щеки Дональда Трампа, после американский лидер поцеловал первую леди Франции в ответ.

Меланья Трамп времени даром не теряла и поцеловала стоящего по другую руку от неё канадского премьер-министра Джастина Трюдо. Премьер-министр ответил ей тем же. Друг друга Меланья и Дональд Трамп целовать не стали.

По традиции, весёлая история приключилась с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Прилетев во Францию, он должен был встретиться с хозяевами саммита - президентом Эммануэлем Макроном и его супругой. Однако заблудился - пошёл не в ту сторону. Французскому лидеру пришлось окликнуть рассеянного коллегу, чтобы тот понял, что ушёл в другом направлении. Макрона, равно как и его жену, ситуация насмешила. Сам Джонсон, кажется, уже привык к подобным казусам.

Премьер Канады Джастин Трюдо привлёк к себе внимание не только поцелуем с Меланьей Трамп, но и более традиционным для себя способом - необычными носками. Пользователи в Сети и журналисты отметили, что на этот раз менял он их довольно часто. Так, на встречу с Дональдом Трампом канадский политик надел носки с белыми, пурпурными и розовыми треугольниками, на другую встречу - с синими и жёлтыми.

Сюрпризом, который обернулся казусом, стал прилёт на встречу G7 министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа. Хоть дипломат и прибыл по приглашению французского МИД, его визит стал для многих, в том числе для Трампа, неожиданностью. Американский президент, в частности, отказался встретиться с иранцем, отметив, что "ещё слишком рано".

Впрочем, у Трампа вообще саммит G7 не задался. Так, на ужине после деловой программы он завёл разговор о том, что Россию необходимо вернуть и расширить формат до G8. Трамп аргументировал свою позицию тем, что ряд вопросов - например, ситуацию с Ираном, Сирией, Северной Кореей - было бы неразумно решать без участия России. Но поддержал американца только премьер-министр Италии Джузеппе Конте, который вскоре должен покинуть свой пост. Остальные же участники встречи, за исключением воздержавшегося премьера Японии, высказались резко против. Как сообщают источники The Guardian, разговор вёлся на повышенных тонах.