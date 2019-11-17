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Саммит "нормандской четвёрки" ни при чём: В МИД назвали единственное условие возвращения кораблей Украине

17 ноября 2019, 05:09  •  151 • Политика
В МИД России оценили возможность передачи Киеву задержанных кораблей. Ведомство сообщило, что соответствующее предложение было сделано ещё в своё время и актуально до сих пор. И оно никак не связано с саммитом "нормандской четвёрки".
Министерство иностранных дел России прокомментировало появившуюся в СМИ информацию о том, что принято "принципиальное решение" о возвращении Украине трёх военных кораблей, арестованных в результате украинской провокации в Керченском проливе. В МИД заявили, что возможная передача кораблей никак не связана с предстоящим саммитом "нормандской четвёрки" и условия возвращения кораблей были озвучены уже давно.
Ведомство пояснило, что Россия готова отдать Украине арестованные корабли, если Киев даст гарантии их сохранности. В конце концов, военные суда являются вещественным доказательством в деле о незаконном проникновении украинских моряков в российские территориальные воды. Соответствующее предложение было сделано в своё время и до сих пор актуально, подчеркнули в МИД.
"Всё это время оно (предложение) не теряло свою актуальность. Они (власти Украины) это могут сделать (дать гарантии и вернуть себе корабли) в любой момент", - цитирует "Интерфакс" комментарий российского внешнеполитического ведомства.
При этом добавляется, что изъятое у украинских моряков оружие, а также документация возвращению не подлежат. Они останутся в России в качестве вещественных доказательств.
Ранее в СМИ появилась информация, что в преддверии встречи "нормандской четвёрки", которая должна состояться 9 декабря в Париже, в России приняли решение о возвращении трёх украинских военных кораблей, арестованных после украинской провокации в Керченском проливе. О возвращении этих кораблей не так давно просил МИД Украины. До этого в сентябре украинская сторона смогла вернуть себе всех моряков, арестованных за участие в керченской провокации. Их обменяли на российских граждан, находившихся в заключении на Украине.
Напомним, что в ноябре 2018 года три военных корабля Украины были задержаны в Керченском проливе при попытке без разрешения вторгнуться в российские территориальные воды. Экипажи кораблей и сами корабли были арестованы в рамках уголовного дела о незаконном пересечении границы. В Киеве инцидент использовали для введения военного положения в ряде регионов страны с целью отложить проведение президентских выборов, однако этот план провалился.

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