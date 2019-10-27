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Саммит "нормандской четверки" зависит от исхода спора Зеленского с "ветеранами" АТО - Пушков
27 октября 2019, 15:39 • 120 • Политика
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал спор президента Украины Владимира Зеленского с националистами в Донбассе. "Пока Зеленский уговаривает "добробатов" покинуть позиции, момент для встречи "четверки" сдвигается в неясное будущее", - отметил политик.
Украина пока не готова к разведению войск в Донбассе, а следовательно, и к новому саммиту "нормандской четверки". Такое мнение выразил российский сенатор Алесей Пушков после просмотра видео, на котором президент Украины Владимир Зеленский спорит с украинскими националистами по поводу разведения сил в Донбассе.
По мнению политика, видеозапись доказывает, что проведение саммита "нормандской четверки", по сути, зависит от того, сможет ли Зеленский уговорить радикалов отвести вооружения из Донбасса или нет. Это означает, что готовность к нормандскому саммиту у Киева нулевая, констатирует российский сенатор.
Напомним, что спор между Зеленским и радикалами произошел в селе Золотом, где из-за украинских националистов было сорвано разведение сторон конфликта. После публикации видео в ВСУ поспешили откреститься от пререкавшихся с украинским лидером боевиков. Вооруженных людей на видео назвали "самозванцами" и "нелегалами".
Фото: скриншот Twitter/@Alexey_Pushkov
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