Саммит "нормандской четверки" зависит от исхода спора Зеленского с "ветеранами" АТО - Пушков

Украина пока не готова к разведению войск в Донбассе, а следовательно, и к новому саммиту "нормандской четверки". Такое мнение выразил российский сенатор Алесей Пушков после просмотра видео, на котором президент Украины Владимир Зеленский спорит с украинскими националистами по поводу разведения сил в Донбассе.

По мнению политика, видеозапись доказывает, что проведение саммита "нормандской четверки", по сути, зависит от того, сможет ли Зеленский уговорить радикалов отвести вооружения из Донбасса или нет. Это означает, что готовность к нормандскому саммиту у Киева нулевая, констатирует российский сенатор.

"Пока Зеленский уговаривает "добробатов" покинуть позиции, момент для встречи "четверки" сдвигается в неясное будущее. Выходит, саммит зависит от исхода спора президента Украины с ветеранами АТО. Да, готовность нулевая", - написал Пушков в Twitter. "Уж я их уговаривал, уговаривал..." - "Ну и как?" - "Не уговорил", - шутит в комментариях A.S.Kryshkin @ASKryshkin. "Уже задумываешся о том, кто же стоит во главе Украины? Есть ли там президент?" - добавляет Yuriy Rudyy @YuriyRudyy.

Напомним, что спор между Зеленским и радикалами произошел в селе Золотом, где из-за украинских националистов было сорвано разведение сторон конфликта. После публикации видео в ВСУ поспешили откреститься от пререкавшихся с украинским лидером боевиков. Вооруженных людей на видео назвали "самозванцами" и "нелегалами".

Фото: скриншот Twitter/@Alexey_Pushkov