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Саммит Путина с Байденом в рамках G20 не состоится

19 октября 2021, 14:40  •  26 • Политика
Фото: White House/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Лидер России отказался лететь в Рим
Президент России Владимир Путин сможет присутствовать на саммите G20 в видеорежиме. Об этом он сообщил в разговоре с премьером Италии Марио Драги во вторник, 19 октября.
"Владимир Путин (...) сообщил о своей готовности принять участие в саммите по видеосвязи",
– говорится на сайте Кремля. 
Очередная встреча лидеров "большой двадцатки" запланирована на 30-31 октября Страной-хозяйкой выступает Италия. Ранее ожидалось, что президенты России и США на полях саммита смогут провести двусторонние переговоры. В частности, с этим связывали настойчивость Белого дома по поводу визита в Москву заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд.
Но теперь все разговоры на этот счет можно прекращать. Раз Путин не летит в Рим на G20, то и очной встречи с американским президентом, естественно, не будет.
Ранее главы стран "Двадцатки" провели видеоконференцию, на которой обсуждалась проблема Афганистана. Многие обратили внимание, что в мероприятии не участвовали ни Владимир Путин, ни председатель КНР Си Цзиньпин. Их представляли сотрудники дипломатических ведомств. Причем Марио Драги не смог толком объяснить журналистам, почему так вышло.

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