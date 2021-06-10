Саммит Путин-Байден начинается с утечки. Грядёт шпионский скандал?

Как выяснилось, власти Женевы были не столь аккуратны в вопросах организации саммита Путин-Байден. О том, где состоится встреча, стало известно ещё до официального заявления. Кто допустил утечку, и грядёт ли шпионский скандал?

Власти Женевы знали о месте саммита Путин-Байден ещё 8 июня, но, как мы понимаем, хранили молчание. Выяснилось, что территорию виллы La Grange закрыли до 18 июня из-за "исключительных обстоятельств". Это стало своего рода косвенным доказательством осведомлённости.

Отметим, что официально о месте встречи президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена объявили сегодня по линии Министерства иностранных дел Щвейцарии. Переговоры президента России и президента США состоятся 16 июня.

В МИД Швейцарии добавили, что благодарят и США, и Россию за доверие в вопросах организации саммита и выбора страны в качестве площадки.