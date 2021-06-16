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Саммит президентов: Путин и Байден обменялись рукопожатиями
16 июня 2021, 14:35 • 154 • В мире
В Женеве на вилле Ла-Гранж стартовал саммит с участием президентов России и Соединённых Штатов Америки. В Кремле отмечали, что повестка переговоров Владимира Путина и Джо Байдена «максимально обширная». RT ведёт текстовую трансляцию первого с 2018 года саммита глав России и США.
AFP © ALESSANDRO DELLA VALLE
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