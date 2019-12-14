Саммит нормандской четвёрки. Зеленский как продолжатель политики Порошенко • 111 • Аналитика

Прошедший саммит нормандской четверки все расставил по своим местам, позиции сторон четко обозначены и можно говорить о возможных контурах перспектив реализации Минских соглашений. Из двух блоков предусмотренных соглашениями вопросов (прекращение огня и реинтеграция Донбасса в Украину) ни один не решен. Украина принципиально против их разрешения. Саммит закончился подписанием итогового коммюнике, подтвердившим незыблемость Минских соглашений, принятых в феврале 2015 года. Никаких прорывных успехов, как и предсказывалось, достигнуто не было.



Интересы сторон на саммите

О необходимости проведения саммита в течение нескольких месяцев настаивал только Зеленский в надежде при поддержке европейцев добиться пересмотра соглашений. Путин заявлял, что встреча может состояться, если сторонам будет что обсуждать. Меркель и Макрон все-таки убедили Путина о необходимости проведения встречи, выставив общие требования о разводе сил и средств в трех точках, подписании формулы Штайнмайера и предварительном согласовании итогового документа встречи. Как ни пытался Зеленский уйти от выполнения этих условий, ему пришлось это сделать, и встреча состоялась.





Главную свою задачу по пересмотру соглашений, несмотря на все попытки убедить в этом участников саммита, Зеленский не решил. Противостояние между Москвой и Киевом закончилось в пользу Москвы, попытки Зеленского подвергнуть ревизии Минские соглашения были жестко пресечены Путиным. При этом Меркель в своем выступлении не исключила возможности частичных изменений и уточнений, на что Путин довольно резко ответил, что большинство пунктов соглашений прописаны четко и не допускают их неоднозначного толкования, есть некоторые нечетко изложенные пункты, и только их можно уточнить.



Отличительной особенностью украинской делегации было наличие в ней всех силовиков: Авакова, Хомчака и Баканова, при этом они не участвовали ни в одном из заседаний саммита. Наиболее вероятной версией их присутствия является боязнь Зеленского совершения переворота их руками, пока он находится в Париже. Если Хомчак и Баканов молчали и никак не проявили себя, то Аваков отличился активной раздачей интервью в кулуарах саммита. Он оскорбил российскую делегацию, утверждал о невозможности придания особого статуса Донбассу, о немедленной передаче Украине контроля над границей и нагло заявил о невозможности отвода Вооруженных сил Украины в связи с потерей важных участков, захваченных ими в «серой» зоне.



Он хорошо играл свою роль противовеса Зеленскому и подчеркивал, что Украина не стремится к реализации соглашений и противится по всем принципиальным пунктам. Слова Авакова на итоговой пресс-конференции подтвердил и Зеленский, он заявил, что граница должна быть передана до проведения выборов на Донбассе, Донбасс и Крым — это украинские территории, и он будет добиваться их возвращения, заявил об отведении всех иностранных вооруженных формирований с Донбасса (сказал, что Донбасс — это временно оккупированная территория) и о невозможности федерализации Украины и назвал жителей Донбасса сепаратистами. Эти провокационные заявления, предназначенные для внутреннего потребления на Украине, подчеркивают нежелание и невозможность выполнения украинской властью взятых на себя обязательств.



Провокационные действия украинской власти

Не реализовав на саммите ни одного своего предложения, Зеленский тем не менее умудрился удовлетворить интересы радикалов, заявив, что он не перешел «красные линии», которые они ему нарисовали, европейцам он пообещал продлить срок действия ничего не решающего закона об особом статусе Донбасса, удовлетворил он и американцев, отказавшись разводить войска по всему фронту и сохранив военный конфликт на границе с Россией.



Как и предсказывалось, протестные акции в Киеве против Зеленского и заявления радикалов о возможном перевороте были одним из элементов игры в поддержку непримиримой позиции украинской делегации на саммите и сразу же прекратились по завершении саммита.



На саммите Зеленский раскрыл свои карты и все его предыдущие заявления выстроились в четкую систему действий, направленных на продолжение противостояния на Донбассе и разрыв Минских соглашений.



Это подтвердилось по возвращении украинской делегации в Киев. Команда Зеленского пошла на искажение подписанного текста итогового коммюнике и опубликовала текст с внесенными существенными изменениями, предполагающими особый статус без изменения конституции. Представитель России на минских переговорах Грызлов вынужден был заявить, что Россия не допустит никаких изменений в Минские соглашения.



К тому же представитель Украины в Трёхсторонней контактной группе в Минске Резников явно не по своей инициативе сразу же заявил, что Минские соглашения в действующей редакции не могут обеспечить урегулирование конфликта на Донбассе, их надо пересмотреть, и Украина к следующему саммиту четверки в марте 2020 года готовит предложения по изменению соглашений.



Что дальше

Действующая власть на Украине под руководством Зеленского показала, что не в состоянии остановить противостояние в стране да и не стремится к этому. Она не может выполнить взятые на себя обязательства и добиться мира, призвать к порядку и заставить исполнять законы обнаглевших от безнаказанности радикалов, к тому же в команде президента практически нет людей, которые бы стремились к миру и нормализации отношений с Россией.



Ситуация усугубляется и тем, что значительная часть общества под воздействием тотальной пропаганды считает, что реализация соглашений — это капитуляция Украины перед Россией, и мир понимает как окончательную победу Украины, что в принципе невозможно.





Зеленский сделал свой выбор и стал продолжателем политики Порошенко. К тому же он получил поддержку США. Накануне саммита МВФ выделил Украине кредит в $5 млрд., а после его проведения комитет по иностранным делам Сената США одобрил законопроект, который признаёт Россию страной — спонсором терроризма и объявляет террористическими организациями вооружённые формирования на Донбассе. В случае принятия такого закона у Украины будут формальные основания признать ДНР и ЛНР террористическими организациями и требовать от мирового сообщества усилить борьбу с ними.



Проведенный саммит и действия команды Зеленского по его завершению говорят о том, что добиться от украинских властей вразумительных действий невозможно, и можно прийти к выводу о бессмысленности шагов российского руководства по вразумлению украинских властей, они понимают только силу. Необходимо менять подход в общении с ними, перейти к наступательной тактике, требовать немедленного разведения сил и средств на фронте, запрета нацистских организаций, признание русского языка вторым государственным, признание за Донбассом права на самоопределение. Для Донбасса необходимо добиваться признания международного статуса и наличия двух Украин, неспособных найти общие точки соприкосновения. Нужны новые подходы к ситуации на Украине и новые форматы ведения переговоров, способные вывести конфликт из тупика. Прошедший саммит нормандской четверки все расставил по своим местам, позиции сторон четко обозначены и можно говорить о возможных контурах перспектив реализации Минских соглашений. Из двух блоков предусмотренных соглашениями вопросов (прекращение огня и реинтеграция Донбасса в Украину) ни один не решен. Украина принципиально против их разрешения. Саммит закончился подписанием итогового коммюнике, подтвердившим незыблемость Минских соглашений, принятых в феврале 2015 года. Никаких прорывных успехов, как и предсказывалось, достигнуто не было.О необходимости проведения саммита в течение нескольких месяцев настаивал только Зеленский в надежде при поддержке европейцев добиться пересмотра соглашений. Путин заявлял, что встреча может состояться, если сторонам будет что обсуждать. Меркель и Макрон все-таки убедили Путина о необходимости проведения встречи, выставив общие требования о разводе сил и средств в трех точках, подписании формулы Штайнмайера и предварительном согласовании итогового документа встречи. Как ни пытался Зеленский уйти от выполнения этих условий, ему пришлось это сделать, и встреча состоялась.Главную свою задачу по пересмотру соглашений, несмотря на все попытки убедить в этом участников саммита, Зеленский не решил. Противостояние между Москвой и Киевом закончилось в пользу Москвы, попытки Зеленского подвергнуть ревизии Минские соглашения были жестко пресечены Путиным. При этом Меркель в своем выступлении не исключила возможности частичных изменений и уточнений, на что Путин довольно резко ответил, что большинство пунктов соглашений прописаны четко и не допускают их неоднозначного толкования, есть некоторые нечетко изложенные пункты, и только их можно уточнить.Отличительной особенностью украинской делегации было наличие в ней всех силовиков: Авакова, Хомчака и Баканова, при этом они не участвовали ни в одном из заседаний саммита. Наиболее вероятной версией их присутствия является боязнь Зеленского совершения переворота их руками, пока он находится в Париже. Если Хомчак и Баканов молчали и никак не проявили себя, то Аваков отличился активной раздачей интервью в кулуарах саммита. Он оскорбил российскую делегацию, утверждал о невозможности придания особого статуса Донбассу, о немедленной передаче Украине контроля над границей и нагло заявил о невозможности отвода Вооруженных сил Украины в связи с потерей важных участков, захваченных ими в «серой» зоне.Он хорошо играл свою роль противовеса Зеленскому и подчеркивал, что Украина не стремится к реализации соглашений и противится по всем принципиальным пунктам. Слова Авакова на итоговой пресс-конференции подтвердил и Зеленский, он заявил, что граница должна быть передана до проведения выборов на Донбассе, Донбасс и Крым — это украинские территории, и он будет добиваться их возвращения, заявил об отведении всех иностранных вооруженных формирований с Донбасса (сказал, что Донбасс — это временно оккупированная территория) и о невозможности федерализации Украины и назвал жителей Донбасса сепаратистами. Эти провокационные заявления, предназначенные для внутреннего потребления на Украине, подчеркивают нежелание и невозможность выполнения украинской властью взятых на себя обязательств.Не реализовав на саммите ни одного своего предложения, Зеленский тем не менее умудрился удовлетворить интересы радикалов, заявив, что он не перешел «красные линии», которые они ему нарисовали, европейцам он пообещал продлить срок действия ничего не решающего закона об особом статусе Донбасса, удовлетворил он и американцев, отказавшись разводить войска по всему фронту и сохранив военный конфликт на границе с Россией.Как и предсказывалось, протестные акции в Киеве против Зеленского и заявления радикалов о возможном перевороте были одним из элементов игры в поддержку непримиримой позиции украинской делегации на саммите и сразу же прекратились по завершении саммита.На саммите Зеленский раскрыл свои карты и все его предыдущие заявления выстроились в четкую систему действий, направленных на продолжение противостояния на Донбассе и разрыв Минских соглашений.Это подтвердилось по возвращении украинской делегации в Киев. Команда Зеленского пошла на искажение подписанного текста итогового коммюнике и опубликовала текст с внесенными существенными изменениями, предполагающими особый статус без изменения конституции. Представитель России на минских переговорах Грызлов вынужден был заявить, что Россия не допустит никаких изменений в Минские соглашения.К тому же представитель Украины в Трёхсторонней контактной группе в Минске Резников явно не по своей инициативе сразу же заявил, что Минские соглашения в действующей редакции не могут обеспечить урегулирование конфликта на Донбассе, их надо пересмотреть, и Украина к следующему саммиту четверки в марте 2020 года готовит предложения по изменению соглашений.Действующая власть на Украине под руководством Зеленского показала, что не в состоянии остановить противостояние в стране да и не стремится к этому. Она не может выполнить взятые на себя обязательства и добиться мира, призвать к порядку и заставить исполнять законы обнаглевших от безнаказанности радикалов, к тому же в команде президента практически нет людей, которые бы стремились к миру и нормализации отношений с Россией.Ситуация усугубляется и тем, что значительная часть общества под воздействием тотальной пропаганды считает, что реализация соглашений — это капитуляция Украины перед Россией, и мир понимает как окончательную победу Украины, что в принципе невозможно.Зеленский сделал свой выбор и стал продолжателем политики Порошенко. К тому же он получил поддержку США. Накануне саммита МВФ выделил Украине кредит в $5 млрд., а после его проведения комитет по иностранным делам Сената США одобрил законопроект, который признаёт Россию страной — спонсором терроризма и объявляет террористическими организациями вооружённые формирования на Донбассе. В случае принятия такого закона у Украины будут формальные основания признать ДНР и ЛНР террористическими организациями и требовать от мирового сообщества усилить борьбу с ними.Проведенный саммит и действия команды Зеленского по его завершению говорят о том, что добиться от украинских властей вразумительных действий невозможно, и можно прийти к выводу о бессмысленности шагов российского руководства по вразумлению украинских властей, они понимают только силу. Необходимо менять подход в общении с ними, перейти к наступательной тактике, требовать немедленного разведения сил и средств на фронте, запрета нацистских организаций, признание русского языка вторым государственным, признание за Донбассом права на самоопределение. Для Донбасса необходимо добиваться признания международного статуса и наличия двух Украин, неспособных найти общие точки соприкосновения. Нужны новые подходы к ситуации на Украине и новые форматы ведения переговоров, способные вывести конфликт из тупика. Юрий Апухтин Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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