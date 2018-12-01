Саммит G20 в Аргентине – это уже не коллективное пение, а парные танцы танго

Анахронизм нашего времени

G20 родилась два десятилетия назад как ответ на азиатский финансовый кризис конца 1990-х. Лет десять на ежегодные саммиты «двадцатки» съезжались руководители минфинов и центробанков стран-участниц. А в 2008 году, в разгар мирового финансового кризиса, впервые саммит «двадцатки» был проведён иначе: собрались первые лица государств, заседание проходило в Вашингтоне. С тех пор встречи G20 проводились уже в двух форматах: сначала (как правило в первой половине года) проводились совещания руководителей денежных властей, или «финансовые двадцатки», затем (во второй половине года) – встречи на высшем уровне.

В 2018 году в G20 председательствует Аргентина. «Финансовая двадцатка» была проведена в Буэнос-Айресе в марте, но участники той встречи уподобились страусу, засунувшему голову в песок. Вопросы, связанные с угрозой развязывания Соединёнными Штатами торговой войны против Китая и, возможно, других стран, были аккуратно обойдены. Участники встреч предпочли «не заметить», что Вашингтон беспардонно нарушает устав ВТО, вводя экономические санкции против России и других стран и заставляя другие государства присоединяться к этим санкциям без одобрения Совета Безопасности ООН.

В марте «финансовая двадцатка» так и не смогла подготовить почву для встречи в верхах, проходящей в Буэнос-Айресе 30 ноября – 1 декабря. Почва не могла быть подготовлена уже потому, что такого количества трещин в отношениях между странами-членами G20 ещё никогда не было.

Сегодня главной трещиной стало обострение отношений между США и Китаем на почве торговой войны. Вашингтон от угроз перешел к действиям: стал последовательно поднимать импортные пошлины на китайские товары, вынуждая Пекин на ответные протекционистские меры.

Второй трещиной являются противоречия между Вашингтоном и Москвой. После прошлогоднего саммита G20 в Гамбурге Дональд Трамп постарался эту «трещину» превратить в «пропасть», когда в августе 2017 года подписал «Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций». В «противники» Вашингтон записал Северную Корею, Иран и Россию.

Очевидно, что если США и Россия с лёгкой руки Вашингтона стали «противниками», то, наверное, им трудно договориться о совместных действиях. Для начала договориться надо о том, чтобы перестать быть «противниками». Масла в огонь подлила история с задержанием Россией украинских судов и моряков в Керченском проливе после организованной Киевом провокации. Инцидент дал Дональду Трампу повод заявить, что он отменяет запланированные на саммите переговоры с Владимиром Путиным. Мол, ему, Трампу, надо разобраться в этой истории.

Есть и более мелкие трещины. Например, обострение американо-турецких отношений и отношений США с их европейскими союзниками. Вашингтон вышел весной из многостороннего соглашения по ядерной программе Ирана, восстановил экономические санкции против этого государства и пригрозил Европе вторичными санкциями, если она продолжит сотрудничество с Тегераном. Эти действия администрации Трампа породили волну протестов в Европе. Чего стоит одно недавнее заявление Э. Макрона о том, что Европе нужна своя армия для защиты от Китая, России и США!

А недавно возникла трещина, появление которой невозможно было предсказать. На саммит в Буэнос-Айрес прилетел наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман. Уже известны многие детали убийства в саудовском консульстве в Стамбуле журналиста Джамаля Хашогги, и мало кто сомневается, что убийство могло произойти без санкции наследного принца. Пожалуй, лишь американский президент спокойно пожмёт руку принцу. Трамп хороший артист. Он может с серьёзным видом рассуждать об истории в Керченском проливе как «акте российской агрессии» и не замечать актов государственного терроризма в Саудовской Аравии. Впрочем, всё закономерно: сказал же Трамп, что не будет портить отношения с Эр-Риядом, ибо это станет подарком Москве.

Перечислять все трещины, которые пролегли между членами клуба за последнее время, можно долго. Кто-то из журналистов пошутил, что саммит проходит в Аргентине, которая считается родиной танго. Танцы танго, как известно, парные. Коллективного пения, которое звучало раньше, на саммите G20 больше не будет. А двухсторонних встреч ожидается много. У российского президента Владимира Путина одним из главных партнёров будет премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Вопросы их встречи не раскрываются, но, очевидно, будет обсуждаться вопрос о заключении мирного договора.

США, Канада и Мексика достаточно напряжённо готовили проект нового соглашения на смену договору НАФТА (североамериканский договор о свободной торговле). Трамп ещё в 2016 году назвал НАФТА «несправедливым» для США документом. Новое соглашение взамен НАФТА подготовлено аккурат к началу саммита в Буэнос-Айресе. Оно называется USMCA (The United States – Mexico – Canada Agreement). И на полях саммита планируется торжественное подписание нового документа.

Кроме парных встреч и переговоров будут и встречи в рамках групп стран по интересам. Будет и традиционная встреча лидеров стран БРИКС.

Из парных (двухсторонних) встреч наиболее важной, по мнению большинства экспертов, является запланированная на 1 декабря встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина. На первом месте для них – вопрос о возможности остановки торговой войны между двумя странами. Большинство экспертов оценивают такую возможность скептически.

О том, что времена коллективного пения на саммитах G20 миновали, свидетельствует и то, что накануне встречи в Буэнос-Айресе не было подготовлено даже примерного наброска проекта итогового документа (ранее такие проекты готовились, никто особого секрета из этого не делал). Кстати, две недели назад завершился саммит АТЭС, который проходил в Папуа-Новой Гвинее. В результате острых споров между США и Китаем по вопросам торговли там тоже впервые за многие годы саммитов АТЭС итоговая декларация не была согласована.

В заключение хочу процитировать самого себя. Весной этого года я написал статью «G20 – анахронизм нашего времени». Заключительным её аккордом были следующие слова: «Что же касается встреч в рамках саммита G20, у меня существует сильное подозрение, что уже в ближайшее время они окончательно превратятся в пустую говорильню… этот механизм, как я уже сказал, может скоро умереть. Мир вступает в полосу хаоса». Эти слова вполне подходят и для саммита G20 в Буэнос-Айресе.