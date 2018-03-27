Саммит ЕС-Турция в Варне: Хорошая мина при плохой игре

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Конфликты Анкары с греками и курдами, а также авторитарные тенденции в Турции осложняют нормализацию турецко-европейского диалога

В болгарском курортном городе Варна проходит саммит Турции и Европейского союза. Турецкий президент прибыл с внушительной делегацией, включающей главу МИД Мевлюта Чавушоглу и министра по делам ЕС Омера Челика. Со стороны Евросоюза переговоры ведут глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, президент Евросовета Дональд Туск и болгарский премьер Бойко Борисов, чья страна в настоящее время председательствует в Совете ЕС.

Основные темы встречи связаны с интеграцией Турции в Евросоюз. В частности, речь идет о возобновлении застопорившихся переговоров о вступлении Анкары в блок, либерализации визового режима для турецких граждан и модернизации таможенного союза. Последние две относятся к "обещаниям" Евросоюза в рамках заключенной 18 марта 2016 года миграционной сделки. Согласно ей, Турция обязалась блокировать нелегальную миграцию через свою территорию в Старый свет. В ответ на это Брюссель обязался выделить 6 млрд евро. Пока власти Анкары, как они утверждают, получили лишь 800 млн евро.

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Хотя миграционные потоки в Европу с того момента сократились, более поздние события осложнили выполнение ЕС своих "обещаний", о которых не устает напоминать президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Маховик напряженности запустила провалившаяся попытка государственного переворота в Турции в июле 2016 года. Страны-члены ЕС не только не поддержали Эрдогана, в отличие от России, но и скрывают у себя путчистов и сторонников проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара обвинила в попытке сменить режим.

Европейская элита болезненно отреагировала на чистки и аресты, а также на изменение конституции, превратившую Турцию в президентскую республику с почти что неограниченной властью Эрдогана. Последний обвинил Германию, Нидерланды и ряд стран-членов ЕС в фашизме за то, что они мешали турецким министрам агитировать за Эрдогана на территории Европы. Немецких военных, проводивших операции против ИГИЛ (запрещена в РФ), выгнали с турецкой авиабазы Инджирлик.

На недовольство Евросоюза "отсутствием демократии" в Малой Азии накладываются проблемы с курдами и греками. Недавно канцлер Германии Ангела Меркель и французский президент Эмманюэль Макрон жестко осудили военную операцию Анкары в курдском кантоне Африн на севере Сирии, приведшую к бегству свыше 100 тысяч местных жителей.

С другой стороны, Юнкер и Туск раскритиковали действия Турции в Эгейском море, где турецкий катер протаранил греческий, а также на Кипре, где турецкий ВМФ препятствует плавучей платформе компании ENI разрабатывать нефтегазовые месторождения. На днях Эрдоган заявил, что Турция отправит туда свою платформу для проведения тестового бурения. Обсуждение конфликта Турции со странами Южной Европы также стоит на повестке саммита в Варне.

Президент Евросовета Дональд Туск и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов. Фото: www.globallookpress.com

Юнкер смотрит на встречу со "смешанными чувствами, потому что есть много расхождений во взглядах между ЕС и Турцией", ожидая "прямых и открытых дебатов" с Эрдоганом. Болгарский премьер, имеющий у себя в стране 600-тысячную турецкую диаспору, указал на "необходимость урегулировать отношения" со страной на берегу Босфора. Эрдоган напомнил, что ЕС перевел лишь "незначительную" часть финансовых обязательств в рамках договора по беженцам. Хотя турецкий лидер подтвердил, что вступление в ЕС – "стратегическая цель" Турции, указав на улучшение отношений.

Президент Турции дал понять, что не приемлет "двойных стандартов". Скорее всего, речь идет об освобождении в Чехии лидера курдской партии "Демократический союз" (PYD) Салихе Муслиме, которые перебрался в Германию. Анкара считает PYD, представляющую сирийских курдов, террористической организацией – продолжением Рабочей партии Курдистана (РПК). В той же Германии арестовали лидера каталонского сепаратизма Карлеса Пучдемона. Как бы осуждая каталонский сепаратизм, ЕС поддерживает курдский – так это воспринимают в Президентском дворце в Анкаре.

Сделанные европейцами заявления перед саммитом говорят о том, что ожидать большого прогресса на них не стоит. ЕС вряд ли будет открывать новую главу переговоров о членстве Турции. Отдельные европейские лидеры, такие как премьер Австрии Себастьян Курц, вовсе предлагают раз и навсегда закрыть тему интеграции мусульманской страны в ЕС. Также считает и лидер Европы Меркель:

Я не вижу Турцию в составе ЕС и никогда не видела".

Единственная тема, действительно интересующая Брюссель – чтобы Турция не открывала "миграционные шлюзы", как не раз угрожал Эрдоган. Взамен Европа готова щедро платить, лишь бы не повторить кошмарную осень 2015 года.

Оценка предложений Турции по либерализации визового режима еще не завершена. И нет политического согласия в отношении того, чтобы дать зеленый свет для модернизации таможенного союза",

- так газете Hurriyet Daily News прокомментировал саммит брюссельский дипломат.

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С учетом взаимных претензий сторон, саммит Турция-ЕС – попытка удержать переговорные нити. Последние нужны, в первую очередь, для сохранения в силе миграционного договора, который помогает Турции содержать мигрантов из Сирии и Ближнего Востока, а ЕС спасает от нового наплыва беженцев. Что касается членства в ЕС, то, пока в Турции набирают оборот авторитарные тенденции с посадкой оппозиционных и курдских политиков и журналистов.

В такой ситуации Брюссель будет продолжать махать перед Эрдоганом флагом демократии, которую Анкаре нужно соблюдать, если она не хочет еще 50 лет ждать в предбаннике ЕС. Освобождение немецкого журналиста Дениза Юджеля в Турции – позитивный сигнал в сторону Европы, но на фоне тысячи других – капля в море.

Гасанов Камран