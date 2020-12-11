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Саммит ЕС продлил санкции против России на автомате. Решение даже не обсуждалось

11 декабря 2020, 01:45  •  105 • Политика
Европейские страны на саммите ЕС приняли решение в очередной раз продлить санкции против России. Как сообщают источники, решение принималось на автомате - без всякого обсуждения.
О продлении санкций в четверг заявил глава Евросовета Шарль Мишель.
Европейский совет утвердил решение о продлении санкций в отношении России, - отметил он.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на европейский источник, решение о продлении ограничений принималось без обсуждения. Оно окончательно вступит в силу после того как его утвердит Совет ЕС.
На том же саммите был решён вопрос с бюджетом ЕС на 2021-2027 годы и фондом восстановления экономики. Венгрия и Польша согласились разблокировать его, испугавшись угроз со стороны Брюсселя. Политический центр Евросоюза ранее предупредил Варшаву и Будапешт, что может обойти вето этих стран, создав ещё один фонд. Только в этом случае средства фонда Польше и Венгрии уже не достанутся.
Напомним, что данные государства ранее заблокировали принятие бюджета ЕС объёмом в 1,07 трлн евро и фонда восстановления экономики Европы после эпидемии COVID объёмом в 750 млрд евро. Поводом послужила строчка в документе, которая позволит Брюсселю лишить финансирования любую страну, обвинив её в несоблюдении демократических принципов.
Что касается антироссийских санкций, то они продлеваются ежегодно, поскольку завязаны на Минских соглашениях, которые Киев игнорирует с 2015 года. Примечательно, что сегодня украинские власти в открытую призывают уйти от "Минска-2" или отредактировать документ. Несмотря на это, Европа продолжает исправно продлевать санкции, хотя вопрос политического урегулирования конфликта в Донбассе зависит не от Москвы.
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