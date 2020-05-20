Саммит ЕАЭС: Единого тарифа транспортировки газа пока не будет

«Единый тариф может быть лишь на едином рынке с единым бюджетом»

Во вторник, 19 мая, состоялось заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в режиме видеоконференции.

Напомним, в ЕАЭС входят Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия, а Молдавия – на правах наблюдателя. Лидеры этих стран и приняли участие в видеоконференции.

На заседании решались экономические вопросы, среди которых – устранение барьеров в торговле внутри Союза, дальнейшее развитие евразийской интеграции и подписание международных договоров.

Встреча 19 мая была плановой, ранее предполагалось, что саммит глав государств состоится в Минске, поскольку Беларусь в течение текущего года председательствует в Союзе, однако в связи с пандемией коронавируса формат встречи пришлось изменить.

Ещё одним важным вопросом, который был рассмотрен на саммите лидеров стран-членов ЕАЭС – ценообразование на услуги по транспортировке газа на общем рынке.

«Неурегулированным остаётся вопрос ценообразования на услуги по транспортировке газа на общем рынке ЕАЭС. С окончательным взаимоприемлемым решением мы не можем определиться уже несколько лет. Притом что актуальность проблемы постоянно возрастает. Сегодня мы должны найти нужный нам всем консенсус»,

– заявил в своём выступлении президент Белоруссии Александр Лукашенко. Его поддержал и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По мнению президента России Владимира Путина, единый тариф возможен лишь на определённых условиях, «которые на настоящий момент не достигнуты».

«Что касается предлагаемого нашими армянскими и белорусскими друзьями единого тарифа на услуги по транспортировке и транзиту газа, то мы считаем, что единый тариф может быть реализован лишь на едином рынке с единым бюджетом и единой системой налогообложения. Столь глубокий уровень интеграции в ЕАЭС пока ещё не достигнут. Мы с вами хорошо это знаем. Следовательно, пока цены на газ должны формироваться на основе рыночной конъюнктуры. Это обычная мировая практика. Имеется формула, которую поддерживают три страны – Россия, Казахстан и Кыргызстан. Эту формулу пока не принимают наши армянские и белорусские коллеги, у них своя точка зрения. Если бы они могли согласиться с ней, то других препятствий на пути одобрения Стратегии не осталось бы вообще»,

– отметил российский президент.

Если же позиция «армянских и белорусских друзей» останется без изменений, то лучше исключить этот пункт из проекта Стратегии, потому что только он мешает её утверждению, добавил Владимир Путин. Обсуждение же данного вопроса президент РФ предложил продолжать «на уровне экспертов государств-членов и Евразийской экономической комиссии».

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев настороженно относится к возможному расширению полномочий Евразийской экономической комиссии, по его мнению, к этому вопросу необходимо подходить постепенно. Его смущает возможность участия комиссии в двусторонних переговорах по вопросам торговли.

А президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков настаивает на срочном снятии всех барьеров между странами, так как в условиях пандемии некоторые государства ограничили поставки товаров в свои страны.

«Считаем необходимым усиление роли Евразийской экономической комиссии для преодоления барьеров между странами. Существующие механизмы неэффективны из-за отсутствия необходимых полномочий у комиссии. Также должна быть повышена ответственность членов комиссии»,

– отметил Жээнбеков. Он уверен – «свободное перемещение товаров внутри ЕАЭС – залог продовольственной безопасности».

Президент Молдовы Игорь Додон, как лидер страны-наблюдателя, также выступил на саммите с предложением «разработать механизмы вовлечения стран-наблюдателей в совместные проекты и программы».

«Кишинёв заинтересован в проектах и программах ЕАЭС, но для участия в них нужны специальные механизмы, чтобы молдавские производители, экспортёры, работники могли на практике подключиться к их реализации»,

– отметил Додон и предложил часть мероприятий ЕАЭС проводить в Кишинёве.

На саммите также был рассмотрен проект Стратегии развития ЕАЭС до 2025 года, после чего проект был отправлен на доработку. Принять Стратегию планируется на очной встрече лидеров стран-членов ЕАЭС осенью текущего года.