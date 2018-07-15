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«Саммит должен быть отменён»: почему демократы в США выступают против встречи Трампа и Путина в Хельсинки

15 июля 2018, 01:24  •  92 • В мире
Американские конгрессмены — представители Демократической партии потребовали от Дональда Трампа отказаться от встречи с российским коллегой Владимиром Путиным. По их мнению, переговоры двух лидеров в Хельсинки невозможны после скандала, связанного с обвинением 12 российских граждан во «вмешательстве» в выборы главы Соединённых Штатов в 2016 году. Эксперты полагают, что о новых обвинениях россиян не случайно сообщили за несколько дней до саммита. Как отмечают политологи, истинная цель демократов — выставить главу Белого дома в невыгодном свете и сбить рейтинг республиканцев накануне выборов в конгресс в ноябре этого года.
 
Президенты России и США Владимир Путин и Данальд Трамп Reuters © Jorge Silva
 

Представители конгресса США от Демократической партии потребовали от президента страны Дональда Трампа отказаться от встречи с российским коллегой Владимиром Путиным. По мнению конгрессменов, переговоры в Хельсинки нельзя проводить после скандала, связанного с выдвижением обвинений против 12 россиян, якобы вмешавшихся в выборы главы Соединённых Штатов в 2016 году. Об этом сообщает американский телеканал NBC News. Переговоры между двумя лидерами намечены на 16 июля и должны состояться в Хельсинки.

«Трамп не должен встречаться с Путиным до тех пор, пока РФ не предпримет наглядные и понятные шаги, которые подтвердят, что российская сторона не будет вмешиваться в наши выборы в будущем. Дружеское рукопожатие с Путиным сразу после известия об обвинении (россиян. — RT) было бы издевательством над нашей демократией», — считает сенатский лидер демократов Чак Шумер.

Аналогичной позиции придерживается и руководитель фракции Демократической партии в палате представителей Нэнси Пелоси. 

«Последовательный отказ Трампа осудить российские атаки на нашу демократию даже после того, как специальный прокурор Мюллер выдвинул обвинение в отношении 12 разведчиков из РФ из-за их попыток вмешаться в выборы 2016 года, ясно говорит о том, что встреча с Путиным будет бессмысленной и опасной. Саммит Трамп — Путин должен быть отменён», — заявила политик.

  • Лидер демократов в палате представителей США Нэнси Пелоси
  • © Aaron P. Bernstein / Reuters

Аналогичные по смыслу заявления или публикации в Twitter сделали член комитета сената по вопросам вооружённых сил Джек Рид, его коллега Адам Смит, участник комитета верхней палаты конгресса по вопросам разведки Марк Уорнер, а также 19 членов комитета палаты представителей по международным делам. Некоторые конгрессмены-демократы отметили, что даже если саммит в Хельсинки состоится, то в ходе него не должно быть переговоров Путина и Трампа тет-а-тет, а во время их беседы обязательно должна быть поднята тема попыток России повлиять на ход голосования в США в 2016 году.

Единственный, кто решился им оппонировать со стороны Республиканской партии, — это известный в прошлом своими резкими антироссийскими заявлениями сенатор Джон Маккейн, который сейчас возглавляет комитет сената по вооружённым силам.

«Трамп должен быть готов к противостоянию с Путиным с позиции силы и продемонстрировать, что за продолжающуюся агрессию придётся расплачиваться. Если президент не готов призвать Путина к ответственности (за якобы вмешательство в выборы. — RT), то саммит в Хельсинки переносить не нужно», — говорится в обращении, опубликованном  на официальном сайте политика.

12 врагов Минюста

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Напомним, что Минюст США обвиняет в хакерских атаках 12 россиян, которых называют сотрудниками Главного разведывательного управления (ГРУ) Генерального штаба Минобороны РФ. Об этом в ходе специальной пресс-конференции сообщил первый заместитель министра юстиции США Род Розенстайн. Россиянам инкриминируются участие во взломе компьютерных сетей комитета по выборам в конгресс Демократической партии США, национального комитета Демпартии и президентской кампании Хиллари Клинтон, а также публикация полученной информации в интернете.

  • Капитолий — место заседания конгресса США
  • Reuters
  • © Jonathan Ernst

Обвинительное заключение против российских граждан включает 11 пунктов, где, в частности, упоминаются сговор для совершения преступлений против США, кража личных данных и сговор с целью отмывания денег. При этом отмечается, что якобы имевшая место деятельность этой группы не повлияла на исход выборов президента США.

В МИД России очередные обвинения во вмешательстве в американские выборы назвали «постыдной комедией». В ведомстве заметили, что спецпрокурор не только не предъявил доказательств причастности ГРУ к хакерским атакам, но и вновь ничем не подкрепил утверждение о незаконном проникновении в сеть Демократической партии США.

Обвинения американского Минюста в отношении граждан РФ прокомментировал и президент Соединённых Штатов Дональд Трамп. «Всё, что вы услышали вчера про 12 российских граждан, произошло при администрации Обамы, а не Трампа. Почему же они не предприняли ничего по этому поводу, особенно учитывая, что ФБР, как сообщается, проинформировало об этом президента Обаму ещё в сентябре, до выборов? Где сервер национального комитета Демократической партии, почему ФБР не изъяло его?» — написал глава Белого дома в своём Twitter.

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Научный сотрудник Центра евроатлантических и оборонных исследований Российского института стратегических исследований Константин Блохин полагает, что изначально скандал с обвинениями россиян, якобы причастных ко взлому компьютерных сетей комитета по выборам американского конгресса, мог быть создан искусственно с целью попытаться сорвать саммит с участием Трампа и Путина.

«В таком развитии событий заинтересованы демократы, в этом заинтересованы некоторое другие страны НАТО, и прежде всего — Великобритания. Все эти силы очень хотят не допустить того, чтобы президенты России и США договорились хоть о чём-то. Им крайне выгодна атмосфера вражды между Москвой и Вашингтоном», — сказал эксперт в беседе с RT.

«Отменять саммит несолидно»

Научный сотрудник Института США и Канады Владимир Батюк, напротив, считает, что обвинения спецпрокурора США в адрес россиян вряд ли было сделано именно с целью сорвать переговоры между главой Белого дома и российским лидером.

«История с попыткой обвинить Москву во вмешательстве в выборы в Соединённых Штатах тянется около двух лет и успела приобрести свою собственную динамику. Её главная цель — вовсе не срыв встречи в Хельсинки, а снижение популярности республиканцев накануне выборов в конгресс в ноябре нынешнего года», — сказал эксперт в интервью RT. Однако, по его словам, в сложившихся условиях члены Демократической партии пытаются использовать заявление Розенстайна с максимальной пользой для себя.

  • Протест против политики Трампа в июне 2018 года
  • Reuters
  • © Kevin Fogarty
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«Срыв саммита будет сильнейшим ударом и по администрации Трампа, и по самому президенту Америки. Его авторитет в случае отмены встречи будет очень серьёзно подорван. Однако я полагаю, что переговоры всё же состоятся. Трамп — не тот человек, который пойдёт на поводу у кого бы то ни было, тем более у своих прямых политических противников», — считает Батюк.

Руководитель Центра российско-американских отношений Института США и Канады Павел Подлесный полагает, что слова демократов об отмене саммита являются частью внутриполитических правил игры в США и серьёзно их воспринимать не стоит.

«Демократы сейчас стремятся всячески принизить значение грядущих переговоров, так как сам факт их проведения им невыгоден. Для достижения своей цели они готовы прибегнуть к самым грязным приёмам — это норма для внутриполитической борьбы в Америке. К этому надо спокойно относиться», — отметил специалист.

В свою очередь, Константин Блохин полагает, что определённые корректировки в ход саммита в Хельсинки заявления демократов всё же внесут. «Отказаться от встречи вовсе будет крайне несолидно, и в Белом доме это прекрасно понимают. Но после того как разгорелся этот скандала, возможно, Трампу придётся затронуть вопрос о вмешательстве в выборы 2016 года во время беседы с Путиным, хотя ранее он этого делать не планировал», — сказал он.

Тем временем, как сообщает американское издание Politico со ссылкой на свои источники в конгрессе, республиканцы готовят ответный удар по оппонентам из Демократической партии. По информации этого СМИ, они уже внесли в американский парламент предложение отправить в отставку заместителя генерального прокурора Рода Розенстайна. По словам республиканцев, он затягивает следствие по делу о ряде агентов ФБР, которые, по их мнению, предвзято относятся к президенту США Дональду Трампу.

Источники Politico в Демократической партии отметили, что если состоится отставка Розенстайна, который накануне заявил об обвинениях против 12 россиян, то это серьёзно ослабит позиции спецпрокурора по расследованию предполагаемого вмешательства РФ в выборы в США Роберта Мюллера, который является «неудобной» фигурой для Трампа. 

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