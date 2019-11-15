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Саммит БРИКС завершился в Бразилии

15 ноября 2019, 02:24  •  79 • Политика

БРАЗИЛИА, 14 ноября. /ТАСС/. Саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) завершился в четверг в Бразилиа. Последним пунктом совместной программы лидеров "пятерки" стал обед в их честь от имени президента председательствующей в этом году в объединении Бразилии Жаира Болсонару.

Старт работы саммита, прошедшего под девизом "Экономический рост в интересах инновационного будущего", был дан в среду вечером, когда главы государств и правительств стран БРИКС приняли участие в закрытии Делового форума объединения. Далее их вечер продолжился культурной программой, в рамках которой их вниманию был представлен концерт детско-юношеского оркестра воспитанников неблагополучных семей, и завершился торжественным ужином.

Основная работа выпала на второй день саммита, который Болсонару по итогам первого дня сравнил со встречей старых друзей. В четверг лидеры провели переговоры в закрытом и открытом форматах. Их первая часть, как сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков, была посвящена обсуждению актуальных проблем международной повестки дня - вопросам стабильности, региональной безопасности, а также вопросам состояния мировой экономики, положению дел в торговле и финансах.

Выступления лидеров

В ходе второй сессии лидеры подводили итоги завершающегося председательства Бразилии в "пятерке", в рамках которого, по словам хозяина саммита, состоялось более сотни встреч и мероприятий различного уровня. "Бразилия гордится тем, что наше председательство обогатило сотрудничество в рамках БРИКС", - сказал бразильский лидер. В своей речи он уделил внимание таким темам, как инновационное развитие и повышение конкурентоспособности, взаимодействие "пятерки" в области торговли, здравоохранения и безопасности.

Владимир Путин, выступавший сразу после Болсонару, говорил о необходимости модернизации стратегии партнерства БРИКС и более активного участия в деятельности ООН. Он также сообщил о планах проведения Россией во время предстоящего в 2020 году председательства в объединении полутора сотен мероприятий под общим девизом "Партнерство БРИКС в интересах глобальной стабильности, общей безопасности и инновационного роста" и предложил подготовить совместное заявление "пятерки" к 75-летию окончания Второй мировой войны и создания ООН.

В выступлении премьер-министра Индии Нарендры Моди говорилось о необходимости активизации торговли и инвестиций. Он также отметил успехи БРИКС на направлении противодействия терроризму и оргпреступности. Ключевыми в заявлении председателя КНР Си Цзиньпина стали призыв к реформированию системы глобального управления и призыв к прекращению хаоса и наведению порядка в Гонконге. Президент ЮАР Сирил Рамапоса рассказал коллегам о перспективах создания континентальной зоны свободной торговли в Африке, от которой, по его мнению, БРИКС также "получит выгоду".

По результатам дискуссий была принята Декларация Бразилиа, в которой нашли отражения актуальные для БРИКС вопросы безопасности, экономики и торговли, технологий и климата, мирового управления, борьбы с коррупцией и урегулирования региональных конфликтов.

Доклады Делового совета и Нового банка развития БРИКС

По окончании основных переговоров главы государств и правительств "пятерки" выслушали доклад президента Нового банка развития (НБР) Кундапура Каматха. В своих комментариях они отметили успехи финансовой организации и предложили подумать об увеличении количества региональных отделений и расширении числа участников НБР.

В завершение этой встречи председатели национальных групп Делового совета БРИКС вручили своим лидерам доклады, подготовленные профильными рабочими группами.

Путин поблагодарил членов совета за документ, содержащий рекомендации по налаживанию взаимодействия между государствами и предпринимательским сообществом. "Мы с ним, конечно же, внимательно ознакомимся и учтем в ходе российского председательства в БРИКС в 2020 году и при определении ключевых направлений развития сотрудничества в рамках нашего объединения", - заверил Путин. Президент напомнил, что в следующем году Россия планирует предложить партнерам по объединению провести совместную работу по актуализации принятой на саммите объединения в 2015 году совместной стратегии экономического партнерства БРИКС до 2025 года.

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