Саммит БРИКС пройдет 17 ноября в режиме видеоконференции

Саммит представителей стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) состоится 17 ноября и пройдет в режиме видеоконференции. Об том в понедельник, 5 октября, сообщила пресс-служба мероприятия.

«XII саммит БРИКС состоится 17 ноября 2020 года в режиме видеоконференции», — отметили организаторы саммита.

Тема заседания — «Партнерство БРИКС в интересах глобальной стабильности, общей безопасности и инновационного роста».

Отмечается, что главной целью российского представительства в БРИКС, как и в принципе формата объединения, является повышение качества жизни народов стран «пятерки».

Советник президента России и ответственный секретарь организационного комитета по подготовке и обеспечению председательства РФ в ШОС в 2019–2020 годах и в объединении БРИКС в 2020 году Антон Кобяков подчеркнул, что, несмотря на пандемию коронависура, страны-участницы БРИКС продолжили работу в тесном стратегическом партнерстве по трем направлениям, среди которых политика и безопасность, экономика и финансы а также культура и межличностные контакты. Так, с января текущего года было организовано более 60 мероприятий, в том числе в онлайн-форматах, добавил он.

Саммит БРИКС должен был состояться в июле этого года, но в конце мая стало известно о его переносе на осень.

В конце апреля по итогам состоявшейся видеоконференции с министрами иностранных дел БРИКС Лавров заявил, что средства в рамках кредитной линии банка развития объединения можно использовать для восстановления стран после пандемии коронавируса. По оценке министра, это станет «очень хорошим подспорьем» на выходе экономик стран БРИКС из кризиса.

В ходе следующей встречи глав МИД стран БРИКС, состоявшейся 5 сентября, Лавров на заявил, что РФ готова делиться опытом по разработке вакцины от коронавируса.