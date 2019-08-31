Самим стыдно: Чехи повинились перед Москвой за своих чиновников

Российская дипмиссия в Праге раскритиковала действия чешских чиновников, решивших скрыть брезентом оскверненный вандалами памятник маршалу Советского Союза И.С.Коневу. Дипломаты отмечают, что подобное можно расценивать как "повторное осквернение памяти павших в боях с нацистами за свободу Чехословакии воинов Красной Армии".

Сообщение дипломатов нашло поддержку у простых чехов. Люди в комментариях под постом отмечают, что чиновники допустили непозволительное, передает "Утро.ру".

Кроме того, как отметили в дипмисии РФ, подобное поведение со стороны пражской мэрии вызывает обеспокоенность, особенно "накануне 80-й годовщины начала самого страшного военного конфликта в истории человечества".

Напомним, в ночь на 22 августа неизвестные вандалы в очередной раз осквернили памятник советскому маршалу Коневу в Праге, оставив на постаменте надписи красной краской. В мае прошлого года монумент также был облит розовой краской.

Староста столичного района Прага-6, где он установлен, Ондржей Коларж заявил, что памятник не будет приведен в надлежащий вид, его накроют лесами и брезентом для решения дальнейшей судьбы. По его словам, он будет перенесен или на территорию российского посольства, или передан в какую-нибудь частную коллекцию.