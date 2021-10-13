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Сами выдумали себе врагов: русский посол призвал сенаторов США перестать рушить отношения с Россией
13 октября 2021, 04:40 • 20 • Политика
Дипломат Анатолий Антонов заявил, что западные законодатели рушат отношения России и Америки с "маниакальной настойчивостью". Посол считает, что сенаторы создают иллюзию борьбы с врагами страны, которых сами и выдумали.
Американские сенаторы готовы попытаться снова обрушить отношения России и Штатов. Такое мнение высказал русский посол в США Анатолий Антонов, комментируя готовящийся в Конгрессе список санкций.
Американские законодатели собираются ввести санкции для 35 фигурантов так называемого "списка Навального". Дипломат назвал это надуманным предлогом и способом создать иллюзию борьбы с внешними противниками. По словам Антонова, сенаторы как будто сами себе и придумывают этих врагов, вместо того, чтобы озадачиться реальными проблемами своих сограждан.
"Вызывает откровенное недоумение то, с какой маниакальной настойчивостью местные законодатели пытаются обрушить российско-американские отношения. Новая попытка наложить санкции — яркое тому подтверждение", — цитирует слова посла России дипломатическое представительство на странице в Facebook.
Анатолий Антонов призвал американских сенаторов "сбросить антироссийские шоры". По его мнению, США и Россия должны вести диалог, чтобы решить глобальные вызовы.
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