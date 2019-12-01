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Сами виноваты: В МИД России объяснили инцидент с делегацией Чехии

01 декабря 2019, 20:09  •  123 • Политика
МИД России прокомментировал инцидент с чешской делегацией в Москве. "Проблемы возникли исключительно вследствие несоблюдения чешской стороной требований таможенного законодательства ЕАЭС", - гласит сообщение ведомства.
В Министерстве иностранных дел России объяснили, почему делегация во главе с министром сельского хозяйства Чехии не смогла вылететь из Москвы в Казань. Оказалось, что в инциденте виноваты сами чехи.
Речь идёт о происшествии, которое случилось в среду, 27 ноября. Чешская бизнес-миссия досрочно прервала своё пребывание в России, так как не смогла вылететь спецбортом из Москвы в Казань.
"Проблемы возникли исключительно вследствие несоблюдения чешской стороной требований таможенного законодательства ЕАЭС", - прокомментировали случившееся в МИД России.
В ведомстве добавили, что это уже не первое подобное нарушение с чешской стороны. Отмечается, что по официальным каналам Чехия уже признала свою ответственность за инцидент.

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