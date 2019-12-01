Сами виноваты: В МИД России объяснили инцидент с делегацией Чехии

В Министерстве иностранных дел России объяснили, почему делегация во главе с министром сельского хозяйства Чехии не смогла вылететь из Москвы в Казань. Оказалось, что в инциденте виноваты сами чехи.

Речь идёт о происшествии, которое случилось в среду, 27 ноября. Чешская бизнес-миссия досрочно прервала своё пребывание в России, так как не смогла вылететь спецбортом из Москвы в Казань.

"Проблемы возникли исключительно вследствие несоблюдения чешской стороной требований таможенного законодательства ЕАЭС", - прокомментировали случившееся в МИД России.

В ведомстве добавили, что это уже не первое подобное нарушение с чешской стороны. Отмечается, что по официальным каналам Чехия уже признала свою ответственность за инцидент.