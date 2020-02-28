Сами виноваты: Россия показала Турции, кто в Сирии хозяин

Автор:

Цыганов Александр

Турция готова вновь вступить в войну с Россией, объявил советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана и член президентского комитета по безопасности и внешней политике страны Месут Хакки в эфире телеканала A Haber.

При этом он сам же напомнил, что Россия и Турция воевали друг с другом 16 раз. Но на сей раз, заверил он, месть Турции будет ужасной: Россия будет расчленена изнутри, так как там проживают 25 миллионов мусульман.

Турция и война

Ну, первый вопрос по этому поводу закономерен: он это всерьёз? Особенно если вспомнить, что из предыдущих 16 войн только одна закончилась победой османов? И то чисто тактической: могли взять в плен зарвавшегося царя Петра, а взяли с него только деньги. В результате же всех прочих войн империй, одна из которых простиралась от Марокко до Кавказа и от Австрии до Йемена, а другая поначалу заканчивалась у Воронежа, от первой остался лишь нынешний огрызок. И то милостями революционеров второй. И вот этот огрызок собрался воевать с мировой державой, да ещё обладающей ядерным оружием? Да к тому же совсем недавно сумевшей образумить Анкару одним отказом от покупок турецких помидоров?

Нет, конечно. То, что высказал Месут Хакки, что несут сегодня другие турецкие политики, включая шефа сорвавшегося с катушек советника, — просто истерика. Этакое восточное разрывание халата на груди с размазыванием мутных слёз по бородатой физиономии.

Причём настоящим из всего этого будет оставаться только борода. А всё остальное — игра на публику. То-то на деле Москва увеличила квоты на поставку турецких помидоров, а Анкара вернула своих военных в совместные патрули в северо-восточной Сирии.

Собственно, так к нынешним турецким демаршам и следует относиться, советуют не раз доказывавшие свою компетентность эксперты-востоковеды в разговорах с Царьградом. Восток — дело тёмное, перефразируют они известную цитату. То-то и пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития Турции Омер Челик — тоже лицо не первое, но которому дано право озвучивать крайние позиции, — проговорился, что в Идлибе Анкаре важно формирование зоны безопасности на 30 км вглубь сирийской территории. Как "обязательное условие препятствования созданию террористами квазигосударственных образований у границы Турции". Наряду с теми территориальными приобретениями в Сирии, которые дали прежние операции — "Щит Евфрата", "Оливковая ветвь" и "Источник мира".

Пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития Турции Омер Челик утверждает, что решимость Анкары по ситуации в Идлибе абсолютная, непоколебимая и бескомпромиссная. Фото: Tumay Berkin / Globallookpress

Вот о чём идёт речь для Анкары — об округлении турецкой территории, как первого реального шага для возрождения Османской империи. А также всемирного исламского халифата с центром в Стамбуле.

Грузии с Арменией — приготовиться. А уж Азербайджану, Туркмении, Узбекистану — сам Аллах велел! А дальше в дело вступают старые ещё, младотюрков планы — о расширении империи на тюркоязычные исламские территории России — Татарстан, Башкирию и так далее вдоль Поволжья. Вот отсюда — этот истеричный бред про расчленение России руками 25 миллионов мусульман, ибо это у турецких политиков в голове.

Но вот войну… Войну они пока объявили Сирии.

Сирия и война

Решимость Анкары по ситуации в Идлибе абсолютная, непоколебимая и бескомпромиссная. Это тот же Челик. Потому по истечении срока, "отведённого режиму Башара Асада для отвода войск за пределы зоны, ограниченной сочинскими договорённостями", армия Турции выполнит возложенную на неё миссию.

"Турция теперь признает всех военных режима вражескими целями", — объявил пресс-секретарь возглавляемой Эрдоганом партии. А заодно подал сигнал Западу: "Миграционная политика Турции остаётся неизменной, однако Анкара более не способна сдерживать поток сирийских беженцев в Европу".

Понятно: торгуется человек. Смешно даже думать, что Дамаск со стоящей за ним Москвой так запросто, испугавшись турецких истерик, сами лишат себя всех результатов, достигнутых в ходе освобождения провинций Идлиб и Алеппо от террористов. При том что свою часть сочинских договорённостей Анкара блистательно проигнорировала. Скорее даже наоборот: вместо исполнения своего обязательства размежевать "умеренных" оппозиционеров от откровенных террористов турецкие "миротворцы" допустили прямое поглощение вторыми первых. И теперь позиции правительственных войск под Саракибом рвут совместно и "умеренные", и полностью подчинившая их себе запрещённая в России группировка "Хайат Тахрир аш-Шам" (она же "Джебхат ан-Нусра", она же сирийский филиал "Аль-Каиды").

Турецкие войска в Сирии выступают вместе с откровенными террористическими организациями против армии Асада. Фото: Xinhua / Globallookpress

В общем, отдайте нам 30 км вдоль границы, тогда мы не спустим наших псов с цепи…

Однако Сирия ответила жёстко. В ответ на открытое участие турецких войск в штурме уже было отвоёванного у террористов Саракиба (а там были откровенные обстрелы из артиллерий с позиций турецкого наблюдательного пункта, корректировка действий боевиков, участие турецкого спецназа в отстреле сирийских офицеров, наконец, огонь по сирийским и российским самолётам из явно турецких ПЗРК) Сирия нанесла авиаудар по турецкой военной колонне. Как результат, турки сообщили о потере как минимум 33 своих военных убитыми. В общей сложности — более 100 человек вместе с ранеными.

Это чувствительно. Очень чувствительно, если помнить о внутритурецкой политической ситуации. И о том, что с турецкой-то стороны речь шла всего лишь о торговле! Вон американцев-то в Рожаве удалось запугать своими истериками — бросили курдов и сбежали, даже памперсы свои на базах побросав. А тут нам такой зубодробительный ответ! Так на восточном базаре не поступают!

Россия и война

Правда, и тут есть одна неувязочка. В Сети появились кадры якобы насмерть разбомблённой колонны турецкой техники. На них эта самая техника предстаёт в почти нетронутом виде. Во всяком случае, точно не после ракетно-бомбового удара. На видео турецкие бронированные машины предстают всего лишь с пробитыми, порванными шинами. Для ракеты "воздух-земля" всё же точность запредельная — пробить шины, не задев корпуса автомобиля.

Сирия нанесла авиаудар по турецкой военной колонне. Фото: Depo Photos / Globallookpress

Зато для бойцов Сил специальных операций — задача вполне по силам. Так что, скорее всего, колонну просто вежливо остановили. Они же вежливые, русские специалисты ССО!

А убитые турецкие военные? Они были. В рядах наступающих террористов, которых с воздуха и раздолбали сирийские ВВС и русские ВКС. Извините, товарищи турки, а вас там быть было должно? Хоть вы и говорите об Идлибе так, будто это какая-то оккупированная Сирией турецкая территории, но на деле-то всё ровно наоборот! Вы тут — агрессоры в чужой стране. У которой, однако, есть признанные и вами же самими гарантии территориальной целостности. А ещё один гарант — Россия. И она от своих гарантий покамест не отказывается. А вы — её самолёты, да из своих "стингеров"? Нехорошо…

Каковую версию и подтвердило в своём официальном заявлении Министерство обороны России. Было сказано, что 27 февраля в районе населённого пункта Бехун под обстрел сирийских войск попали турецкие военнослужащие, которые находились "в боевых порядках террористических формирований". "При этом, согласно переданным турецкой стороной российскому центру примирения координатам, никаких подразделений турецких вооружённых сил в районе населённого пункта Бехун не было и не должно было находиться", — развели руками русские военные. Великодушно пояснив далее, что "сразу после получения информации о пострадавших турецких военных Россия приняла исчерпывающие меры для полного прекращения огня сирийскими войсками", а также была "обеспечена безопасная эвакуация погибших и раненых турецких военнослужащих на территорию Турции".

Сами виноваты, в общем. Но смотрите, что будет, если вы в открытую попрёте войсками на наших сирийских союзников.

На данный момент дальнейшее развитие событий предсказать не берётся никто из разумных наблюдателей. Беда истерик в том, что они имеют свойство саморазгоняться и на этом разгоне превращаться в действия. Как раз только что один из остроумных комментаторов привёл по этому поводу анекдот: "Пока я брился, она что-то спросила, сама же ответила, сама же обиделась. В общем, из ванной я вышел уже разведённым".

Вот и сейчас есть очень опасное заявление уже достаточно официального лица из Анкары, главы управления по связям президента Турции Алтуна: "На действия нелигитимного сирийского режима, обратившего оружие против турецких солдат, будет дан ответ. По всем целям режима наносятся удары с помощью воздушных и наземных средств".

Турецкие войска — агрессоры в чужой стране.Фото: Depo Photos / Globallookpress

И если дальнейшим действиям по этому варианту будет дан ход, это означает лишь одно: Турция официально объявила о войне с Сирией.

Но у Сирии есть гарант — Россия. И пока, насколько известно, ни о каких "воздушных ударах" со стороны Турции не идёт речи — Россия не пускает турецкую авиацию в сирийское воздушное пространство. Но это не отменяет основного вопроса: перерастёт ли воинственная турецкая истерика в истеричную войну Турции с Сирией?

А значит, и с Россией…