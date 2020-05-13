Сами виноваты? Что не так в истории с Региной Тодоренко

К огромному сожалению, скандал с высказываниями телеведущей Регины Тодоренко о виновности жертв домашнего насилия в этом самом насилии – далеко не первый и не последний такой случай. Да, их становится меньше, общественное мнение и усилия правозащитников приобретают больший вес, вопрос звучит все громче, но, тем не менее, вряд ли этот скандал последний. И он обнажил целый ряд проблем, помимо очевидной.

Во-первых, почему-то нынче каждый считает нужным и возможным высказать свое – часто абсолютно некомпетентное – мнение по любому поводу, в том числе остросоциальному. Не разбираясь в ситуации и даже не пытаясь как-то просветиться, прежде чем делать заявления. И это проблема.

Во-вторых, как видно, многие люди, в том числе и весьма известные, не осознают ответственность за свои слова перед тысячами или даже миллионами своих поклонников и перед обществом в целом. Не отдают себе отчет в том, что говорят и какие последствия это может иметь. Это тоже проблема.

В-третьих, восприимчивость аудитории к словам публичных фигур – еще одна проблема. Почему-то если персона медийная, ее мнение по абсолютно любому вопросу имеет некий вес в глазах лояльной этой персоне группы. Вот уж и правда – не сотвори себе кумира или хотя бы, если уж сотворил, фильтруй то, что этот "идол" произносит, не принимай на слепую веру и за некую истину. Вы же не будете обращаться к швее за медицинскими советами, а повара просить починить машину? Так и здесь: вопрос наличия компетенции. Прислушиваться стоит к мнениям специалистов в конкретной области, а не ко всем подряд.

И главная проблема: а кто, собственно, виноват в том, что домашнее насилие как таковое и его оправдание вообще имеют место быть, звучат в публичных и личных разговорах и что кто-то вообще считает допустимым одобрять или не осуждать истязания в семье? Все просто – мы сами виноваты. Как общество, единый организм. И политики и чиновники, которые никак не примут закон о борьбе с домашними побоями, хотя его, вроде бы, поддерживают около 70% россиян.

Но тогда тоже странно: откуда взялись люди, считающие нормой высказываться в стиле Тодоренко по такому болезненному поводу? Мы виноваты, что в стране существуют такие организации, как "Мужское государство" (ассоциируется сразу с запрещенным "Исламским государством"*), и не считаются экстремистскими. То, что некоторые религиозные деятели вслух и без стеснения говорят о ненужности образования для девочек и закона о домашнем насилии, тоже наш общий проступок. Это все порождения социума, частями которого являемся и мы с вами.

Сейчас есть попытки это исправить, но в случае с Региной Тодоренко хотели как лучше, а получилось как всегда – плохо, потому что травля – не решение и тоже форма насилия. Бурная негативная реакция с уведомлением персоны о неправильности ее поступка без буллинга – это нормально и должно иметь место, но так мы пока не умеем. Зато, как показала практика, уже научились бренды, которые, заботясь о своей репутации, разорвали с телеведущей многомиллионные контракты.

В здоровом обществе человеку не должно даже приходить в голову озвучивать идею "бьют – сам(а) напросилась/-лся", это обязано быть порицаемым и стыдным, особенно для публичных персон. Но это пока что утопия. Причем не только для России, но и для мира вообще. И никакого ущемления свободы слова или выражения мнения здесь нет и быть не может, потому что оправдание насилия и виктимблейминг – не какая-то там чья-то личная позиция по абстрактному малозначимому вопросу, мол, "хочу – и высказываюсь", а очень токсичная, жестокая и опасная идея, выражение которой реально несет горе и боль в жизни конкретных живых людей.

* Террористическая организация, запрещенная в России

Автор Мария Меркулова, радио Sputnik